Quanti migranti sono arrivati nel 2016?

5.022 persone sono morte in mare cercando di raggiungere l’Europa nel 2016. Mai nella storia ne erano morte così tante. È questo il triste record che più dovrebbe interrogare le coscienze e le politiche degli europei. Eppure, siamo più reattivi di fronte ad altri record, come quello degli arrivi via mare in Italia, che hanno già da ottobre superato i numeri, già record a loro volta, del 2015.

Di fronte a questo scenario tragico e caotico, l’Unione Europea, ostaggio dei diversi interessi degli stati che la compongono, continua a mostrare la sua pochezza politica, su un tema che divide stati e persone, ma che viene più che altro utilizzato a fini demagogici ed elettorali.

Prima di occuparci degli enormi risvolti politici e sociali del fenomeno, diamo conto dei numeri del 2016 che si è appena concluso. Da quando a marzo è entrato in vigore l’accordo tra Unione Europea e Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati praticamente bloccati, e gli arrivi di persone via mare si sono concentrati in Italia, dove il 2016 è diventato l’anno con il maggior numero di persone mai arrivate via mare.

Migranti 2016: arrivi

Nel 2015 circa un milione di persone ha attraversato il Mediterraneo. Si tratta del dato più alto di sempre, pensate che erano 216 mila nel 2014, 60 mila nel 2013 e 22 mila nel 2012. Di questo milione di persone, 856 mila sono sbarcate in Grecia e 153 mila in Italia.

Secondo i dati Unhcr, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 sono sbarcate in Europa 361.678 persone, di cui 181.405 in Italia e 173.447 in Grecia. Si tratta di un dato inferiore del 64% rispetto a quello del 2015, quando erano arrivate appunto un milione di persone. C’è da dire però che il 2015 è stato un anno record; i migranti arrivati nel 2016 hanno eguagliato in numero quelli arrivati tra il 2011 e il 2014 compresi.

A dicembre sono sbarcate sulle coste del Mediterraneo diecimila persone, contro le 118 mila di dicembre 2015. La differenza è tutta nei flussi verso la Grecia, che si sono quasi azzerati dopo l’accordo con la Turchia e la chiusura della rotta balcanica. Sono circa 1.600 le persone arrivate in Grecia a dicembre 2016.

In Italia nel 2015 arrivarono 153 mila persone. Nel 2016 181 mila, il 18% in più. Se fino a settembre il numero di arrivi era in linea con quello dell’anno precedente, da ottobre c’è stata una svolta, quando si è superato il numero di arrivi di tutto l’anno 2015. Novembre ha confermato il trend, mentre a dicembre il numero di arrivi del 2016 (8.300 persone) è stato leggermente inferiore a quello del 2015 (9.600).

Migranti 2016: paesi di provenienza

I paesi di provenienza più rappresentati su scala europea sono stati Siria (23%), Afghanistan (12%) e Nigeria (10%). Il numero di siriani e afghani è tuttavia crollato dopo 2016, visto che i migranti provenienti da questi due paesi arrivavano quasi esclusivamente in Grecia, dove non riesce ad arrivare quasi più nessuno.

In Italia sbarcano soprattutto persone provenienti da paesi africani. Le provenienze più rappresentate nei circa 181 mila migranti arrivati nel 2016 sono: Nigeria (21%), Eritrea (12%), Guinea, Gambia e Costa d’Avorio (7%), Senegal (6%), Sudan e Mali (5%).

Ad arrivare in Italia sono stati soprattutto uomini (il 71%), con una considerevole fetta di minori non accompagnati, in continua crescita (il 16% degli arrivi). La gran parte degli sbarchi avviene in Sicilia (il 68%) ma ci sono arrivi via mare anche in Calabria (17%), Puglia (7%), Sardegna (5%) e Campania (3%).

Migranti 2016: gli effetti delle politiche europee

Come già ampiamente anticipato, l’accordo tra Turchia ed Unione Europea ha (quasi) azzerato il flusso di migranti che approdava sulle isole greche dalle coste turche. Stiamo parlando, nel 90% dei casi, di persone provenienti dal teatro di guerra della Siria, oppure dall’instabilissimo Afghanistan e dall’Iraq funestato da decenni di guerre e terrorismi. Sono queste le persone che l’Europa ha deliberatamente scelto di escludere dalle proprie ricche città.

Sono persone, tra l’altro, che non se la passano bene, come dimostrato da molti reportage realizzati in entrambi i paesi da diverse testate giornalistiche. Dall’ammassamento nel campo di Idomeni, con la chiusura della rotta balcanica i migranti vivono come “prigionieri dell’Europa“. In Turchia, invece, la sfida dell’accoglienza a quasi tre milioni di profughi siriani appare molto complicata, con conseguenze negative sulla qualità dell’accoglienza stessa.

Da quell’accordo di marzo le politiche europee in tema di migrazioni sono praticamente ferme. La relocation, ossia la ripartizione dei migranti fra i paesi europei, procede a ritmi ridicoli. Questi:

Già, in un anno, sulle 160 mila persone che dovrebbero essere redistribuite da Grecia e Italia ad altri paesi europei, ne sono state rilocate cinquemila: un misero 3%. L’obiettivo delle 160 mila persone dovrebbe essere raggiunto entro settembre 2017, si profila quindi un fallimento epocale di questa strategia.

Abbiamo già detto della situazione delle persone che sono rimaste in Grecia. In Italia, invece, la situazione è molto frammentata, con alcuni casi virtuosi all’interno di un sistema di accoglienza che fa acqua da molte parti. Vedremo se nel 2017 ci saranno ulteriori riforme del sistema, e come verranno gestite le uscite dai programmi di accoglienza a seguito di risposta negativa alla domanda di asilo, che saranno sempre più numerose.

Il tema dei migranti sarà naturalmente in cima all’agenda europea anche per il 2017. Nel corso di tutto il 2016, è stato al centro di campagne elettorali e discussioni politiche, con formazioni che hanno costruito il proprio crescente consenso elettorale su questo tema in ormai tutti i paesi europei. Formazioni che hanno già ottenuto vittorie storiche (come la Brexit), e che nel 2017 potrebbero arrivare al potere in alcuni paesi, come Francia e Olanda.

Il nostro auspicio è che si sviluppino politiche che mettano al centro le persone, e al tempo stesso provino a gestire il fenomeno in maniera efficace. Mettere al centro le persone significa che nessuno deve più morire per arrivare in Europa.

Ci sono stati dei piccoli, troppo piccoli, ma significativi segnali in questa direzione nel 2016, e sono venuti proprio dall’Italia. È il caso della soluzione dei corridoi umanitari, sperimentati con successo dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

La sperimentazione ha portato in Italia circa 500 profughi siriani, che non hanno dovuto rischiare la vita né alimentare il traffico illegale di esseri umani. Una risposta importante da parte della società civile, che si spera possa essere osservata e replicata anche dagli stati europei, prima che il loro egoismo mandi in frantumi il sogno di un’Europa di pace e solidarietà, oltre che quello di tante persone che continuano, con ogni mezzo, a migrare.

Immagine | Freedom House