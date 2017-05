Quanti migranti stanno arrivando nel 2017?

Il 2016 è stato un anno di passione sul fronte migrazioni. Lo era già stato il 2015, e ancora prima il 2014. La guerra in Siria si è trasformata in vera e propria catastrofe umanitaria, e centinaia di migliaia di profughi si sono riversati in Europa attraversando il mare che separa Turchia e Grecia, insieme a moltissimi altri migranti provenienti da Afghanistan e Iraq.

Il flusso, che ha portato al famoso milione di profughi in Europa nel 2015, si è interrotto a marzo 2016 quando l’Unione Europea ha stretto un accordo con la Turchia, delocalizzando sostanzialmente la gestione dei profughi in arrivo in cambio di sei miliardi di euro.

Si è contemporaneamente assistito a un costante incremento dei flussi di migranti in arrivo dalle coste nord africane, libiche soprattutto, verso l’Italia. Un aumento non collegabile alla chiusura della rotta balcanica, che riguarda soprattutto l’instabilità della Libia post Gheddafi e le croniche situazioni di guerra, povertà e instabilità di molti paesi dell’Africa occidentale e orientale.

Questo flusso ha portato oltre 180 mila persone a sbarcare in Italia nel 2016, mai così tante. E 5.022 persone a morire attraversando il Mediterraneo, mai così tante.

Un flusso che l’Europa e l’Italia sono fermamente intenzionate a interrompere, come dichiarato a più riprese e sancito da un accordo firmato con la Libia, che al momento ha però avuto l’effetto contrario, con un incremento delle partenze dalle coste libiche.

Ma veniamo ai numeri delle persone arrivate via mare in Italia e in Europa fino al 30 aprile 2017 e alle principali questioni politiche aperte in Italia e in Europa, che tratteremo nella seconda parte.

Migranti 2017: i numeri in Italia

Secondo i dati Unhcr, tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2017 sono sbarcate in Italia 37.142 persone. Un dato significativamente superiore a quello dello stesso periodo del 2016, quando arrivarono 27.933 persone (+33%).

Ad aprile 2017 sono arrivati via mare in Italia 12.901 migranti, il 41% in più dello scorso anno, anche se significativamente meno rispetto ad aprile 2015 e 2014, quando arrivarono più di 15 mila persone.

Il 2017 sta facendo registrare novità molto significative rispetto ai paesi di provenienza (dati aggiornati al 31 marzo 2017): i più rappresentati sono Bangladesh (14,6% degli arrivi), Nigeria (14,1%), Guinea (10,3%). Seguono Gambia (9,5%), Costa d’Avorio (8,4%), Marocco (7,3%) e Senegal (6,7%). Rispetto al 2016, si registrano pochi eritrei, e appaiono nazionalità meno presenti nei mesi scorsi, come Marocco e soprattutto Bangladesh.

Il caso dei bengalesi è molto interessante per capire cosa sta succedendo in Libia. Si tratta di migranti che hanno lasciato il proprio paese spesso da anni e si sono distribuiti, oltre che in Europa, in diversi paesi del medio oriente, della penisola arabica e del nord Africa per lavorare.

Ora coloro che vivono e lavorano in Libia stanno lasciando il paese per la situazione di instabilità del paese che rende sempre più precaria la loro condizione economica e li espone ad atti di violenza e discriminazione.

Ad arrivare in Italia sono soprattutto uomini (il 73%), con una considerevole fetta di minori non accompagnati (il 13,5% degli arrivi). La gran parte degli sbarchi avviene in Sicilia (il 78%) ma ci sono arrivi via mare anche in Calabria (14%, in aumento) e Sardegna (5%).

Migranti 2017: i numeri in Europa

Tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2017 sono arrivati via mare in Europa 44.776 migranti. Continuano ad avvenire alcuni sbarchi in Grecia, certo a ritmi infinitamente più bassi di quelli pre accordo con la Turchia, e si riaffaccia timidamente la Spagna come terra di sbarco.

Nei primi quattro mesi del 2017 sono arrivati in Grecia 5.282 migranti. 2.352 migranti sono poi sbarcati in Spagna dall’inizio dell’anno. Non abbiamo informazioni più specifiche su questa rotta, né se si tratti di un timido segnale di ripresa o di episodi estemporanei.

Monitoreremo nel corso dell’anno anche queste due rotte, verso la Grecia e la Spagna. Monitoreremo anche l’eventuale insorgere di altre rotte, in questo quadro mai fisso che sono i movimenti migratori.

Migranti 2017: cosa fa l’Europa

Il tema migrazioni è in cima all’agenda politica e all’attenzione dell’opinione pubblica europea da ormai tre anni. Moltissime sono le questioni poste, proposte, affrontate, risolte, fallite in questo tempo.

La questione sistemica più evidente è che l’Europa non ha trovato la quadra, a causa di posizioni inconciliabili tra i suoi stati membri, tra chi fa la prima accoglienza (Italia e Grecia), chi accoglie già numeri importanti di migranti e rifugiati (Austria, Svezia), chi aveva spalancato le porte ma poi ci ha ripensato (Germania), chi non ne vuole sentir parlare (Ungheria) e chi nell’Europa non ci sta più (Regno Unito).

Oltre all’accordo con la Turchia, la principale strategia comune è la cosiddetta relocation, cioè il ricollocamento dei profughi in modo che siano distribuiti più equamente tra gli stati dell’Unione Europea.

L’accordo, stipulato a settembre 2015, prevedeva inizialmente il ricollocamento di 160 mila persone da Grecia e Italia ad altri paesi europei entro settembre 2017. Il processo è stato fin dall’inizio irto di ostacoli, tanto che la Commissione Europea ha dovuto ridurre il target a 98 mila persone. Vediamo a che punto siamo.

Già, in 18 mesi sono state rilocate solo 16 mila persone: un misero 16%. La strategia della Commissione Europea per diminuire le proporzioni del flop sembra essere quella di ridurre ulteriormente il target, abbassandolo da 98 mila a circa 33 mila persone, obiettivo considerato abbastanza realistico da essere raggiunto entro il prossimo settembre.

Il vero obiettivo del 2017 per l’Europa è comunque la chiusura della rotta Libia-Italia, sul modello di quanto fatto con la rotta balcanica nel 2016. A inizio febbraio è stato siglato un accordo tra Italia e Libia, che stabilisce una serie di ambiti di collaborazione tra i due paesi per la riduzione dei flussi in partenza dalla Libia.

L’Italia dovrebbe fornire assistenza, equipaggiamento e formazione alla guardia costiera libica, ma anche supportare la Libia nel controllo delle frontiere a sud e nell’ammodernamento dei centri di accoglienza dei migranti, con il sostegno dell’Unione Europea.

L’applicazione dell’accordo appare tuttavia molto problematica. C’è un problema pratico, ed è che la Libia non ha un governo ma tre, e che il governo con cui si è siglato l’accordo non è in grado di farlo rispettare se non in minima parte.

C’è poi un enorme problema umanitario, visto che la violazione dei diritti umani fondamentali verso i migranti in Libia è all’ordine del giorno, con abusi, torture e stupri riportati da anni dai migranti che transitano per il paese dove ora l’Europa vuole trattenerli a tutti i costi.

Il risultato è che finora l’accordo non ha avuto nessun effetto. Le partenze dalla Libia continuano come e più di prima, e secondo più di un osservatore il rafforzamento della guardia costiera libica potrebbe addirittura causare un incremento del traffico dei migranti, visti i rapporti di collusione tra quest’ultima e i trafficanti.

Migranti 2017: cosa fa l’Italia

Sul fronte interno, il 12 aprile è stato definitivamente approvato il decreto Minniti-Orlando, dal nome dei due ministri di interno e giustizia che lo hanno proposto, che introduce importanti novità per la gestione del fenomeno migratorio in Italia.

Il decreto riforma il sistema di prima accoglienza con l’obiettivo di aumentare i rimpatri. In particolare viene dato nuovo impulso al ruolo dei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), rinominati CPR (Centri di Permanenza e Rimpatrio) e distribuiti sul territorio, uno per regione. Nei CPR verranno rinchiusi quei migranti per cui viene avviata la procedura di rimpatrio, con l’obiettivo di renderla più efficiente.

In secondo luogo, viene introdotta un’importante riforma del diritto di asilo. Viene eliminato il grado di appello per i richiedenti asilo a cui la Commissione Asilo nega lo status di rifugiato o altre forme di protezione umanitaria, con l’obiettivo di ridurre i tempi di permanenza nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che ora, tra domanda, esame della stessa e ricorso, arrivano fino a due anni.

Infine, il decreto prevede anche che i richiedenti asilo siano massicciamente impiegati in lavori di pubblica utilità purché, si intende, non retribuiti, aprendo una questione su quale sia il limite tra promozione dell’integrazione, sfruttamento economico e introduzione di una condizionalità tra accoglienza e lavoro non retribuito che sarebbe inaccettabile.

Accanto a queste misure per la gestione dei migranti sul suolo nazionale, il Ministro dell’Interno Minniti sta lavorando alla stipula di accordi bilaterali con i paesi di origine dei migranti (ad esempio Sudan, Niger e Nigeria), con l’obiettivo, anche qui, di rendere più efficiente la macchina dei rimpatri. Questi accordi sono però molto complicati da stringere, e trapelano poche informazioni sul loro reale stato di avanzamento.

Il mese di aprile è stato poi caratterizzato dal polverone sollevato attorno al ruolo delle organizzazioni non governative nel Mar Mediterraneo. Dal 2015 le imbarcazioni di alcune tra le più importanti ONG internazionali (ad esempio Medici senza frontiere, Save the children, SOS Mediterranée, Proactiva Open Arms) compiono operazioni salvataggio in mare e nell’ultimo mese sono state accusate di fungere da fattore di attrazione per i migranti quando non di essere apertamente colluse con i trafficanti.

Una polemica che ha il sapore di pura strumentalizzazione politica, e che getta ulteriore fumo negli occhi a chi non vuole vedere le vere questioni politiche, sociali ed economiche che stanno alla base del fenomeno migratorio.

Immagine | Beyond Access