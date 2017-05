Si sente parlare di invasione. Si immaginano l’Italia e l’Europa come una terra di conquista da parte di popolazioni straniere. Ma è davvero così? Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa?

Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa? Stranieri in Italia

Partiamo dal nostro paese. Il dato principale che si considera per calcolare quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa è quello della popolazione straniera residente, che include tutti coloro che risiedono in un paese ma hanno cittadinanza di un altro.

Questo dato, lo ripetiamo, comprende gli stranieri residenti, e ci dà un’idea credibile della presenza straniera stabile in un paese. Non comprende, invece, la componente più instabile dei flussi migratori, ossia i migranti e richiedenti asilo che non si sono ancora stabilizzati in un paese, e forse non lo faranno mai. Parliamo dei migranti in arrivo sulle coste del Mediterraneo, ad esempio, di cui invece diamo conto qui.

Al 1 gennaio 2016 gli stranieri residenti in Italia sono 5.026.153, pari all’8,3% della popolazione. Scomponiamo meglio questo dato per capirci di più: 1.517.023 sono gli stranieri di altri paesi dell’Unione Europea, mentre i cosiddetti extra-comunitari sono 3.508.429 (5,8% della popolazione).

Un dato quest’ultimo in calo di 13.396 unità rispetto al dato del 1 gennaio 2015. Sì, avete capito bene: gli stranieri extra-comunitari residenti in Italia sono diminuiti nel corso del 2015.

Ma quali sono le comunità straniere maggiormente presenti nel nostro paese? Eccole.

Valore assoluto Incidenza sul totale stranieri Romania 1.151.395 22,9% Albania 467.687 9,3% Marocco 437.485 8,7% Cina 271.330 5,4% Ucraina 230.728 4,6% Filippine 165.900 3,3% India 150.456 3,0% Moldova 142.266 2,8% Bangladesh 118.790 2,4% Egitto 109.871 2,2%

Rispetto all’anno precedente, l’unico ingresso nella top 10 delle comunità straniere in Italia è l’Egitto, che scalza il Perù al decimo posto. Molte delle comunità più numerose perdono residenti nell’ultimo anno, diminuiscono ad esempio gli albanesi, i marocchini, i filippini e i moldavi residenti in Italia.

Le comunità straniere in crescita sono principalmente quelle di alcuni paesi asiatici (Cina, India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka) e di paesi dell’Africa occidentale, come Senegal e Nigeria, che però restano ancora fuori dalle prime dieci posizioni.

Contrariamente all’immagine maschilizzata che viene data dell’immigrato e dello straniero, le donne costituiscono il 52,6% degli stranieri residenti in Italia.

L’incidenza della popolazione straniera sulla popolazione italiana totale è un dato in continua crescita: pensate che nel 1990 gli stranieri erano lo 0,8% della popolazione, nel 2000 il 2,5%, e solo nel 2006 hanno superato il 5%. Il tasso di crescita tuttavia ha rallentato negli ultimi anni, e tra il 1 gennaio 2015 e il 1 gennaio 2016 è aumentato di un misero 0,2%.

Ad aumentare nell’ultimo anno è stata la componente comunitaria, che ha segnato un +1,7%, mentre, come già anticipato, gli extra-comunitari sono diminuiti dello 0,4%.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli immigrati in Italia al 1 gennaio 2016, le cinque regioni con la maggiore incidenza della popolazione straniera residente sono: Emilia-Romagna (12%), Lombardia (11,5%), Lazio (11%), Umbria (10,9%), Toscana (10,6%).

Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa? Stranieri in Europa

La situazione della popolazione straniera residente nei principali paesi europei al 1 gennaio 2016 è la seguente:

Valore assoluto Incidenza sulla popolazione totale Austria 1.249.424 14,3% Irlanda 586.826 12,4% Belgio 1.327.421 11,7% Germania 8.651.958 10,5% Spagna 4.418.158 9,5% Regno Unito 5.640.674 8,6% Italia 5.026.153 8,3% Danimarca 463.088 8,1% Svezia 773.232 7,8% Grecia 798.357 7,4%

Come per l’Italia, anche qui i dati includono tutti gli stranieri, comunitari e non. Sono dati non pienamente paragonabili, sia per le modalità con cui sono raccolti dai vari istituti statistici nazionali sia per le differenze in fatto di politiche migratorie che determinano anche differenze numeriche.

Gli stati che prevedono il cosiddetto ius soli (ossia danno la cittadinanza a chi nasce sul suolo del proprio territorio nazionale) tendono ad avere numeri minori rispetto a chi ha leggi sulla cittadinanza più severe. È per questo ad esempio che la Francia ha un’incidenza della popolazione straniera più bassa della nostra (6,6%), visto che molti figli di immigrati hanno la cittadinanza francese e dunque non finiscono in queste statistiche.

Oltre ai paesi presenti in tabella, ce ne sono altri che hanno percentuali altissime di stranieri residenti, come Lussemburgo (46,7%) e Cipro (16,5%) e, fuori dall’Unione Europea, la Svizzera (24,6%), dovute tuttavia anche alla presenza di residenze fittizie, dove è più difficile scorporare gli immigrati realmente residenti.

Rispetto al 1 gennaio 2015 si registra un calo di stranieri residenti in Grecia (-2,9%), Portogallo (-1,6%) e Spagna (-0,8%). L’aumento più significativo di stranieri residenti si registra in Polonia (+38,1%), Romania (+20,7%), Germania (+14,8%), Bulgaria (+12,5%), Croazia (+15,7%), Danimarca (+9,6%) e Austria (+8%). In Italia l’aumento è dello 0,2%.

Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa? Conclusioni

Il principale risultato di questo volo d’angelo per capire quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa è che la presenza straniera in Italia è superiore alla media europea, ma in linea, o inferiore, agli altri paesi con cui di solito ci si paragona (eccetto la Francia per il motivo sopra spiegato). Non sembra dunque il caso di parlare di invasione.

Ad ogni modo il fenomeno dell’immigrazione non si presenterà mai con dati certi. Troppi e incontrollabili sono i flussi per farcene un quadro definito a un dato momento nel tempo. È dunque praticamente impossibile stabilire quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa con certezza.

Il dato sulla popolazione straniera residente ci dà tuttavia un’immagine credibile e relativamente stabile. C’è poi chiaramente tutto un mondo sommerso che non rientra in queste statistiche, ma ci sono anche molte persone che vengono contate ma non ci sono più. Pensiamo a chi si è trasferito all’estero ma non ha tolto la sua residenza italiana.

L’Italia e l’Europa sono dunque ben lontane da uno scenario di invasione. Certo i mutamenti nella composizione sociale ed etnica ci sono, e sono davvero veloci. In venti anni la presenza di persone straniere sul suolo europeo è aumentata di cinque o dieci volte. Si tratta di un dato che inevitabilmente ha delle conseguenze, ma che sarà bene cominciare a valutare nella sua portata reale.