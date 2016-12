Quanti migranti stanno arrivando nel 2016?

Mai così tanti migranti erano morti in mare cercando di raggiungere l’Europa come nel 2016. È questo il triste record che più dovrebbe interrogare le coscienze e le politiche degli europei. Eppure, siamo più reattivi di fronte ad altri record, come quello degli arrivi via mare in Italia, che hanno già da ottobre superato i numeri, già record a loro volta, del 2015.

Di fronte a questo scenario tragico e caotico, l’Unione Europea continua a mostrare la sua pochezza politica, su un tema che divide stati e persone, ma che viene più che altro utilizzato a fini demagogici ed elettorali. Ne parleremo nell’ultima parte dell’articolo.

Cominciamo però con il dare i numeri. Da quando a marzo 2016 è entrato in vigore l’accordo tra Unione Europea e Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati praticamente bloccati, e gli arrivi di persone via mare si concentrano in Italia, dove hanno già superato gli arrivi del 2015.

Di seguito tracciamo un quadro della situazione relativa al periodo gennaio – novembre 2016: i migranti in arrivo via mare nel 2016, la loro provenienza, i principali movimenti sulle rotte migratorie e il mutevole scenario di questo 2016.

Migranti 2016: arrivi

Nel 2015 circa un milione di persone ha attraversato il Mediterraneo. Si tratta del dato più alto di sempre, pensate che erano 216 mila nel 2014, 60 mila nel 2013 e 22 mila nel 2012. Di questo milione di persone, 856 mila sono sbarcate in Grecia e 153 mila in Italia.

Secondo i dati Unhcr, tra il 1 gennaio e il 30 novembre 2016 sono sbarcate in Europa 349.825 persone, di cui 172.444 in Italia e 171.632 in Grecia. 4.699 la tragica conta delle persone morte nell’attraversamento del Mediterraneo nel 2016. Come già detto, si tratta del numero più alto di sempre.

I numeri del 2016 relativi all’Europa sono inferiori del 61% rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2015, quando erano arrivate 896.391 persone. C’è da dire però che il 2015 è stato un anno record; i migranti arrivati nei primi undici mesi del 2016 hanno invece già superato quelli arrivati nel 2012, 2013 e 2014 messi insieme.

A novembre sono sbarcate sulle coste del Mediterraneo 15.461 persone, contro le 155 mila di novembre 2015. La differenza è tutta nei flussi verso la Grecia, che si sono quasi azzerati dopo l’accordo con la Turchia e la chiusura della rotta balcanica. Sono circa duemila le persone arrivate in Grecia a novembre 2016.

In Italia nei primi undici mesi del 2015 arrivarono 144.205 persone. Nel 2016 siamo a 172.444 persone, il 20% in più. Se fino a settembre il numero di arrivi era in linea con quello dell’anno precedente, da ottobre c’è stata una svolta, quando si è superato il numero di arrivi di tutto l’anno 2015. Novembre ha confermato il trend, con un numero di arrivi sulle coste italiane (13.470) decisamente superiore a quello del novembre 2015 (3.218).

Migranti 2016: paesi di provenienza

I paesi di provenienza più rappresentati su scala europea rimangono ancora Siria (26%) e Afghanistan (13%). Sono tuttavia percentuali in costante declino da marzo 2016, visto che i migranti provenienti da questi due paesi arrivavano quasi esclusivamente in Grecia, dove non riesce ad arrivare quasi più nessuno.

In Italia sbarcano soprattutto persone provenienti da paesi africani. Le provenienze più rappresentate nei circa 172 mila migranti fino a qui arrivati sono: Nigeria (21%), Eritrea (12%), Gambia, Sudan e Costa d’Avorio (7%), Guinea (6%), Somalia, Senegal e Mali (5%). Da maggio 2016 in avanti c’è stato un netto incremento di arrivi di persone provenienti da Nigeria ed Eritrea.

Ad arrivare in Italia sono soprattutto uomini (il 71%), con una considerevole fetta di minori non accompagnati, in continua crescita (il 16% degli arrivi). La gran parte degli sbarchi avviene in Sicilia ma ci sono arrivi via mare anche in Puglia, Calabria, Campania e Sardegna.

Migranti 2016: gli effetti delle politiche europee

Come già ampiamente anticipato, l’accordo tra Turchia ed Unione Europea ha (quasi) azzerato il flusso di migranti che approdava sulle isole greche dalle coste turche. Stiamo parlando, nel 90% dei casi, di persone provenienti dal teatro di guerra della Siria, oppure dall’instabilissimo Afghanistan e dall’Iraq funestato da decenni di guerre e terrorismi. Sono queste le persone che l’Europa ha deliberatamente scelto di escludere dalle proprie ricche città.

Da allora le politiche europee in tema di migrazioni sono praticamente ferme. La relocation, ossia la ripartizione dei migranti fra i paesi europei, procede a ritmi ridicoli. Questi:

Già, in un anno, sulle 160 mila persone che dovrebbero essere redistribuite da Grecia e Italia ad altri paesi europei, ne sono state rilocate cinquemila: un misero 3%. L’obiettivo delle 160 mila persone dovrebbe essere raggiunto entro settembre 2017, si profila quindi un fallimento epocale di questa strategia.

Il tema dei migranti viene costantemente utilizzati in maniera retorica e strumentale, più che altro a fini elettorali, da vari governi europei. A ottobre, ad esempio, è stato sgomberato in modo molto spettacolare il campo profughi di Calais, noto come “la giungla”, un atto mediatico che lascia però aperti molti interrogativi sul destino delle persone che vivevano nel campo, molte delle quali non hanno fatto altro che riversarsi a Parigi.

L’Ungheria continua a essere in prima linea sulla questione migranti. Dopo aver costruito e annunciato muri, dopo aver indetto un referendum per ottenere il mandato popolare a rifiutare l’accoglienza di rifugiati ritoccati da altri paesi Europei che non ha raggiunto il quorum, l’inquieto primo ministro Orban ci ha riprovato in Parlamento: gli è andata male anche lì. A testimonianza del fatto che in molti paesi Europei, anche i più intransigenti, i partiti politici e l’opinione pubblica sono molto divisi su questo tema.

Intanto, i migranti arrivati via mare da est non se la passano bene. Numerosi reportage hanno ampiamente dimostrato come le loro condizioni siano indegne, sia nei campi allestiti in Grecia, dove i profughi vivono come “prigionieri dell’Europa“, sia in Turchia dove, solo per fare un esempio, i profughi siriani vengono sfruttati per lavori sottopagati nelle campagne.

La situazione in Italia è invece molto frammentata, con alcuni casi virtuosi all’interno di un sistema di accoglienza che fa acqua da molte parti. La soluzione prospettata dal Governo italiano per ridurre l’impatto dei flussi migratori sul sistema di accoglienza è di fatto una limitazione al diritto di asilo: la proposta del Ministero della Giustizia intende in sostanza abolire la possibilità di ricorrere contro le decisioni negative delle Commissioni che valutano la domanda di asilo, istituendo tribunali dedicati le cui sentenze saranno inappellabili.

Questo dovrebbe limitare i tempi di permanenza dei richiedenti asilo nel sistema di accoglienza che attualmente, tra prime istanze e ricorsi, arrivano fino a due anni. Non è chiaro, tuttavia, cosa succederà a chi riceverà una risposta negativa alla propria domanda di asilo, uscendo dal sistema di accoglienza. Anche se, a dire la verità, non è chiaro neppure adesso.

Allo stesso tempo, si va verso una riorganizzazione del sistema di accoglienza, che dovrebbe garantire una sempre più equa ripartizione dei migranti tra i comuni, stabilendo un tetto al rapporto tra profughi e abitanti (2,5 richiedenti asilo ogni mille abitanti, 1,5 nelle città più grandi), e premiando economicamente i comuni più accoglienti.

Ci sono anche barlumi di politiche umane, in grado di tracciare linee importanti. È il caso della soluzione dei corridoi umanitari, sperimentati con successo dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. La sperimentazione ha portato in Italia circa 280 profughi siriani, che non hanno dovuto rischiare la vita né alimentare il traffico illegale di esseri umani. Una risposta importante da parte della società civile, che si spera possa essere osservata e replicata anche dagli stati europei, prima che il loro egoismo mandi in frantumi il sogno di un’Europa di pace e solidarietà.

Immagine | Freedom House