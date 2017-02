Quanti migranti stanno arrivando nel 2017?

Il 2016 è stato un anno di passione sul fronte migrazioni. Lo era già stato il 2015, e ancora prima il 2014. La guerra in Siria si è trasformata in vera e propria catastrofe umanitaria, e centinaia di migliaia di profughi si sono riversati in Europa attraversando il mare che separa Turchia e Grecia, insieme a moltissimi altri migranti provenienti da Afghanistan e Iraq.

Il flusso, che ha portato al famoso milione di profughi in Europa nel 2015, si è interrotto a marzo 2016 quando l’Unione Europea ha stretto un accordo con la Turchia, delocalizzando sostanzialmente la gestione dei profughi in arrivo in cambio di sei miliardi di euro.

Si è contemporaneamente assistito a un costante incremento dei flussi di migranti in arrivo dalle coste nord africane, libiche soprattutto, verso l’Italia. Un aumento non collegabile alla chiusura della rotta balcanica, che riguarda soprattutto l’instabilità della Libia post Gheddafi e le croniche situazioni di guerra, povertà e instabilità di molti paesi dell’Africa occidentale e orientale.

Questo flusso ha portato oltre 180 mila persone a sbarcare in Italia nel 2016, mai così tante. E 5.022 persone a morire attraversando il Mediterraneo, mai così tante.

Come abbiamo fatto per il 2016, seguiamo mensilmente l’andamento del fenomeno anche nel 2017. Ci interessa monitorare i numeri, delle persone che arrivano via mare in Italia e in Europa, anche se va detto che si tratta di solo una parte degli immigrati che arrivano in molti paesi per altre vie, via terra o via aria.

Ci interessa monitorare anche le principali questioni politiche aperte in Italia e in Europa, e le loro conseguenze sui flussi migratori, le rotte e, soprattutto, le vite delle persone.

Mentre pubblichiamo, ad esempio, viene annunciata la firma di un accordo tra Italia e Libia che dovrebbe portare ad una diminuzione dei flussi di migranti in arrivo sulle coste italiane. Staremo a vedere nei prossimi mesi.

Cominciamo, allora. Con un quadro della situazione relativo a gennaio 2017.

Migranti 2017: i numeri in Italia

Nel 2016 sono sbarcate in Italia 181.436 persone. Si tratta, come detto, del dato più alto di sempre: erano 153.842 nel 2015, 170.100 nel 2014, e molte meno negli anni precedenti.

Secondo i dati Unhcr, tra il 1 e il 31 gennaio 2017 sono sbarcate in Italia 4.463 persone. Un dato leggermente inferiore a quello di gennaio 2016, quando arrivarono 5.273 persone.

I dati sui paesi di provenienza non sono disponibili per il solo mese di gennaio 2017, e riguardano il periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017: Nigeria (21%), Eritrea (11%), Guinea, Gambia e Costa d’Avorio (7%), Senegal e Mali (6%), Sudan (5%).

Ad arrivare in Italia sono soprattutto uomini (il 71%), con una considerevole fetta di minori non accompagnati, in continua crescita (il 16% degli arrivi). La gran parte degli sbarchi avviene in Sicilia (il 78%) ma ci sono arrivi via mare anche in Calabria (il 20%).

Migranti 2017: i numeri in Europa

Tra il 1 e il 31 gennaio 2017 sono arrivati via mare in Europa 5.862 migranti. Continuano infatti ad avvenire alcuni sbarchi in Grecia, certo a ritmi decisamente più bassi di quelli pre accordo con la Turchia.

Nel primo mese del 2017 sono arrivati in Grecia 1.399 migranti, provenienti da Siria (47%), Afghanistan (24%) e Iraq (15%). Erano, pensate, 67 mila nel gennaio 2016.

Monitoreremo nel corso dell’anno questa rotta, se si manterrà su questi numeri o ci saranno cambiamenti. Monitoreremo anche l’eventuale insorgere di altre rotte, in questo quadro mai fisso che sono i movimenti migratori.

Migranti 2017: cosa fa l’Europa

Il tema migrazioni è in cima all’agenda politica e all’attenzione dell’opinione pubblica europea da ormai tre anni. Moltissime sono le questioni poste, proposte, affrontate, risolte, fallite in questo tempo.

La questione sistemica più evidente è che l’Europa non ha trovato la quadra, a causa di posizioni inconciliabili tra i suoi stati membri, tra chi fa la prima accoglienza (Italia e Grecia), chi accoglie già numeri importanti di migranti e rifugiati (Austria, Svezia), chi aveva spalancato le porte ma poi ci ha ripensato (Germania), chi non ne vuole sentir parlare (Ungheria) e chi nell’Europa non ci sta più (Regno Unito).

In mezzo a questa confusione, oltre all’accordo con la Turchia, la principale strategia comune è la cosiddetta relocation, cioè il ricollocamento dei profughi in modo che siano distribuiti più equamente tra gli stati dell’Unione Europea.

L’accordo, stipulato a settembre 2015, prevede il ricollocamento di 106 mila persone da Grecia e Italia ad altri paesi europei entro settembre 2017. Vediamo a che punto siamo.

Già, in 15 mesi sono state rilocate solo 10 mila persone: un misero 10%.

Altro specchio del fallimento delle politiche europee sono le condizioni miserabili in cui sono costretti a vivere molti profughi in diversi paesi.

La nostra coscienza ballerina è stata risvegliata a un certo punto dalle immagini provenienti da Belgrado, dove i profughi intrappolati dalla chiusura della rotta balcanica vivono letteralmente al freddo e al gelo la loro condizione di esiliati.

Situazioni di estremo disagio vengono riportate lungo tutta la (ex) rotta balcanica, con persone che muoiono cercando di percorrerla comunque, e altre bloccate in paesi in cui non vorrebbero stare senza poter tornare indietro né proseguire.

Per molti l’unica alternativa, pur di non essere rispediti in Turchia o avventurarsi lungo le insidie della rotta balcanica, è rimasta quella di chiedere asilo in Grecia, dove le condizioni di vita dei profughi sono da più parti denunciate come indegne.

Migranti 2017: cosa fa l’Italia

In Italia siamo alle prese con il dibattito sul sistema di accoglienza, ciclicamente riacceso da scandali presunti o reali, proteste plateali, e situazioni mediaticamente ghiotte come quelle dei 12 profughi respinti dagli abitanti a Gorino e della donna ivoriana morta in un centro di accoglienza a Cona.

Gli obiettivi del governo, in particolare del neo Ministro dell’Interno Minniti, vanno in quattro direzioni: diminuire gli arrivi, aumentare i rimpatri, ridurre il tempo di permanenza dei richiedenti asilo nel sistema di accoglienza, migliorare la loro distribuzione sul territorio.

Diminuire gli arrivi significa diminuire le partenze. Per questo l’Italia ha rinnovato il suo impegno sul fronte libico, rafforzando i legami con il debolissimo governo di unità nazionale riconosciuto dall’Onu, e avviando un programma di formazione della guardia costiera libica per aumentarne l’efficacia nel controllo della partenze.

Il governo italiano sta inoltre intensificando i rapporti con alcuni governi dei paesi di origine e di transito dei migranti che arrivano sulle nostre coste, come Niger e Tunisia oltre alla Libia, per negoziare accordi che limitino le partenze verso l’Italia.

Queste iniziative hanno ottenuto un importante sostegno a livello europeo: la chiusura della rotta dalla Libia all’Italia è diventata un obiettivo politico prioritario dell’Europa, almeno a sentire le parole del presidente del Consiglio europeo Tusk:

L’aumento dei rimpatri è un altro obiettivo dichiarato di Minniti e della sua proposta di riabilitare i tanto criticati CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), attivandone uno in ogni regione, come luogo dedicato alla gestione delle complesse procedure di rimpatrio, che dovrebbero interessare soprattutto quei profughi accolti nel sistema di accoglienza che compiono reati.

L’eliminazione del grado di appello per i richiedenti asilo a cui la Commissione nega lo status di rifugiato o altre forme di protezione è invece la strategia individuata per ridurre i tempi di permanenza nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che ora, tra domanda, esame della stessa e ricorso, arrivano fino a due anni.

Entrambe queste misure sollevano molti dubbi dal punto di vista della tutela di diritti come la libertà personale, la difesa, l’asilo.

L’altro obiettivo politico è arrivare ad una migliore distribuzione territoriale dei richiedenti asilo, con un rapporto di 2/3 richiedenti ogni mille abitanti. Per incentivare i comuni ad aderire al piano di distribuzione, il governo pensa ad un trasferimento nelle casse comunali di 500 euro per ciascuna persona accolta.

Ci sono anche strade alternative sperimentate dalla società civile per trovare nuove soluzioni che garantiscano maggiore dignità e sicurezza ai profughi, ma anche alle comunità locali di accoglienza. La più nota è quella dei corridoi umanitari, che permette alle persone di arrivare in Italia in modo sicuro, senza rischiare la vita e godendo di un solido programma di integrazione.

Una forma di solidarietà attiva e reale che fa ben sperare, anche se certo ha bisogno di farsi politica per impattare in modo significativo.

