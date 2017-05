Magic: le coppie di colori alleati. E il Joker. E i Lemmings.

Vi ho già scritto dei cinque colori di Magic: The Gathering e delle loro caratteristiche filosofiche. Ma in Magic i colori non sono fazioni isolate. La Color Pie è teatro di feroci rivalità e solide alleanze, che si formano quando i colori si trovano a lavorare insieme.

In Magic le relazioni tra i colori sono date dalla loro reciproca posizione sulla Color Pie. Ogni colore è alleato dei suoi immediati vicini, e nemico di quelli che si trovano dal lato opposto. Ad esempio, il Rosso è alleato del Verde e del Nero, ma nemico del Bianco e del Blu.

Oggi vi descrivo le coppie di colori alleati, la filosofia sottesa e come i colori si adattano a lavorare insieme, presentandovi anche un personaggio che ne incarna gli ideali. Convenzionalmente le coppie di colori vengono indicate con il nome della gilda corrispondente nell’espansione Ravnica: città delle gilde.

Bianco e Blu : Azorius

Il modo più immediato per analizzare una coppia di colori alleati è andare a vedere chi è il nemico condiviso da entrambi. Bianco e Blu sono entrambi nemici del Rosso: il colore degli impulsi, delle emozioni e dell’azione immediata.

Questi sono tutti elementi estranei alla filosofia dei due colori, che hanno a cuore legge, ordine, e pianificazione accurata. Il loro scopo principale è il progresso e il benessere della comunità, anche contro gli interessi del singolo.

Bianco e Blu vedono le iniziative personali e le scelte avventate come una debolezza inaccettabile, un rischio superfluo e pericoloso. Per il benessere della comunità spesso è necessario limitare le libertà individuali, altrimenti tutto il sistema potrebbe essere messo in pericolo. Di contro, essi si preoccupano di creare un sistema di leggi all’interno del quale ogni individuo possa dare il meglio di sé.

Il punto di forza di questa alleanza è l’organizzazione: una comunità ordinata è forte ed efficiente, in grado di far fronte alla maggior parte delle situazioni impreviste.

Il suo punto debole è l’inflessibilità: in determinate situazioni può essere necessario aggirare le regole per risolvere una questione spinosa, cosa che questa alleanza non concepisce.

L’Ispettore Zenigata è Azorius

Paladino della legge e della giustizia, il vecchio Za-Za dedica la sua vita a far rispettare le regole, anche le più insignificanti.

Nonostante sia un personaggio spesso presentato in modo buffo, l’arcinemico di Lupin è estremamente competente e abile nel suo lavoro, in grado di tener testa ripetutamente al ladro più abile del mondo. Zenigata possiede molte abilità che coltiva e affina costantemente, dalla competenza investigativa alla maestria nel lancio delle manette, il tutto per poter svolgere al meglio il suo ruolo nella società.

Il suo rapporto con Lupin è quantomai ambiguo: nella loro sfida eterna, Zenigata trova la propria ragione di vita. Per questo motivo, egli arriva anche a riconoscere il proprio affetto per il criminale e a sperare sinceramente che questi lo sconfigga.