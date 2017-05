Magic the Gathering: giocare spendendo poco

I vecchi amori sono difficili da dimenticare. Persone, luoghi, situazioni: ognuno di noi ha qualcosa in grado di scatenare la nostalgia del passato. Io di tanto in tanto ritorno a Magic the Gathering.

Molti di voi mi staranno immaginando come una specie di Zio Pennybags (l’omino del Monopoly), con banconote che fanno capolino da tutti i miei vestiti. E come darvi torto, quando in alcuni formati un mazzo budget costa diverse centinaia di euro?

La realtà, ahimè, è molto meno opulenta. Ma per fortuna non è necessario spendere una buona fetta del vostro stipendio per godervi quello che è, non solo a mio avviso, uno dei giochi migliori di sempre.