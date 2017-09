Folklore a Barcellona: le 7 feste catalane da vedere e da vivere

Barcellona è la città per eccellenza dell’estate, il capoluogo mediterraneo della movida e del divertimento, con decine di idee per passare la bella stagione in città. Eppure, durante il resto dell’anno la città di Gaudì e la Catalogna offrono un ampio ventaglio di feste, ricorrenze, tradizioni e giornate speciali. Da settembre, infatti, si da il via al fitto calendario di festività catalane, davvero particolari nel loro genere, cui i catalani sono molto affezionati. In questo post ci avventureremo quindi alla scoperta delle più belle feste della Catalogna.

Sono moltissime, ogni località ha le sue, anche i più piccoli paesi. Ci sono quelle che celebrano il santo patrono, il passato glorioso, eventi religiosi e… addirittura alcune festeggiano antichi e temibili nemici! Nonostante la varietà delle tematiche, le feste catalane hanno tutte degli elementi ricorrenti, unici in tutto il patrimonio folkloristico spagnolo. Quali?

Els castellers: le torri umane più famose del mondo anticamente facevano parte di un ballo popolare. Uomini, donne e persino bambini salgono gli uni sugli altri a formare colonne per toccare letteralmente il cielo con un dito.

Els gigants i capgrossos: rappresentano un elemento tradizionale delle feste di paese in tutta la Spagna. I primi sono statue di cartapesta molto alte, all’interno delle quali trova spazio un figurante, uomo o donna, che dà vita al gigante. Los capgrossos («testa grossa», in catalano), invece, sono maschere enormi indossate da altrettanti figuranti. Entrambi si cimentano in balli al suono del flabiol.

Ball de diables: si tratta di un ballo spettacolare dove figuranti di tutte le età, vestiti da diavoli rossi o neri, sfilano reggendo bastoni alla cui cima si trova una catena di petardi. Accesa la miccia, la catena scoppia e lancia scintille dappertutto. Normalmente i turisti scappano spaventati, ma i catalani no, sembrano non avere il benché minimo timore di fronte al ballo dei diavoli.

Correbars: è un’iniziativa molto divertente di cui sono responsabili i giovani della città o del paese dove si celebra la festa. I ragazzi, che in Catalogna hanno i loro circoli e associazioni, distribuiscono bibite e cocktail per strada, percorrono il centro città e si fermano in piazza per dare vita a una discoteca all’aria aperta.

Alle feste catalane partecipa tutta la comunità, le strade si riempiono di gente e di eventi di ogni tipo, non solo tradizionali ma anche moderni: il centro si riempie di palchi per concerti, dove suonano cantanti e gruppi più o meno famosi.