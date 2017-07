Cosa fare a Barcellona d’estate: 10 idee per la bella stagione

La scelta della destinazione delle vacanze ci pone di fronte a un conciso aut aut: mare o montagna? L’ipotesi di visitare una città non viene presa mai in considerazione e chi è costretto a restarci lo vede come una condanna ai lavori forzati. Da questo punto di vista Barcellona rappresenta una eccezione. Nella capitale catalana d’estate molti abitanti preferiscono restare in città, senza sentire il bisogno di fuggire via. Perché? Un po’ per le vicine spiagge, un po’ per la presenza massiccia di bionde nordiche che passeggiano sulla Rambla, ma anche perchè è facile rispondere alla domanda “Cosa fare a Barcellona d’estate?”. Infatti proprio nella stagione calda questa città sfoggia un ventaglio ancora più ampio di eventi, divertimenti e attività che incantano l’abitante medio, che sceglie così di restare in estate e viaggiare in inverno, per emigrare in qualche lido più caliente.

Vivendo qui da più di due anni, ho scoperto pian piano che cosa fare a Barcellona in estate e, in questo post, vi porterò alla loro scoperta, con consigli utili sul come, dove e quando. Ce n’è per tutti i gusti, e chissà… magari fate ancora in tempo a prendere un aereo direzione Barcellona!