I figli si fanno sempre più tardi

Esiste un’età giusta per fare figli? Dal punto di vista biologico, sembra che la massima fertilità delle donne si collochi tra i 16 e i 28 anni, anche se secondo alcune ricerche si tratta di un mito ormai superato. Dal punto di vista sociale, l’età della prima gravidanza sembra sempre più ritardata, oltre la fatidica soglia dei 28. Per non parlare quindi dell’eventuale seconda, o terza, o così via. Vediamo quindi qual è l’età media primo figlio in Europa.

Da buoni svelatori di trame sociali, iniziamo col porci delle domande: è vero che le donne europee hanno il primo figlio sempre più tardi? Se sì, quando l’età sociale ha cominciato a divergere da quella biologica? Come mai? Che conseguenze ha tutto questo?

Nel 1995 l’età media del primo figlio in Europa si attestava in tutti i paesi dentro il famoso intervallo di massima fertilità biologica, salvo rare eccezioni. Nel 2016 solo i paesi dell’Est (Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania) rimangono all’interno dell’intervallo, per quanto questo possa valere.

L’Italia ha il primato del paese europeo dove il primo figlio si fa più tardi, in media a 31 anni. Seguono Spagna (30,8) e Lussemburgo (30,5). I paesi con i dati più bassi sono invece come detto quelli dell’est Europa: Bulgaria (26 anni), Romania (26,4), Lettonia (26,8).

L’età media delle donne alla nascita del primo figlio è aumentata in tutti i paesi europei rispetto al 2015, fatta eccezione per Germania, Ungheria e Slovacchia, dove si è registrata una lievissima riduzione. In significativa ascesa i dati dell’Irlanda (+0,5 in un solo anno), Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Malta (+0,3). In tutti gli altri casi si registra un aumento, anche se meno marcato. Quindi sì, possiamo dire che in Europa il primo figlio si fa sempre più tardi.

Analizzando i trend più di lungo periodo, ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad un fenomeno in netta crescita ovunque. L’aumento medio in Europa dell’età media del primo figlio è di +0,6 anni negli ultimi cinque anni, +1,3 nell’ultimo decennio, +2,9 negli ultimi venti anni e +3,4 anni dal 1990 al 2016.

L’intensità dell’ascesa dipende principalmente dal dato di partenza. In Belgio, Danimarca, Finlandia e Svezia dove già si faceva il primo figlio dopo i 26 anni nel 1990, l’aumento è limitato, mentre in Austria e Portogallo, dove nel 1990 il primo figlio arrivava prima dei 25 anni, l’aumento è più significativo (sopra i 4 anni).

Destino intermedio per paesi come Italia e Spagna che, pur partendo da dati simili a quelli dei paesi nordici nel 1990 (26-27 anni), hanno visto comunque aumentare di molto l’età media primo figlio, di 4 anni e oltre.

La tendenza è quindi verso una convergenza generalizzata dove un gruppo di paesi aumenta lentamente (i paesi del centro-nord Europa), un altro gruppo più velocemente, per “recuperare il terreno perduto” (i paesi del centro-est Europa), e un altro gruppo ancora sta nel mezzo (i paesi del sud Europa).

Alcune caratteristiche della società contemporanea sono quindi in gioco ovunque: la maggiore libertà di scelta naturalmente, ma anche il crescente ruolo sociale e lavorativo delle donne, il prolungamento della giovinezza (e della vita in generale), l’instabilità economica.

Altre, come la precarietà lavorativa e di vita (di tutti ma delle donne di più), la difficoltà di conciliare maternità e lavoro, il debole sostegno dei sistemi di welfare, sono più evidenti in alcuni paesi piuttosto che in altri, e questo spiega ad esempio perché, pur partendo da livelli simili nel 1990, l’età media primo figlio nei paesi del sud Europa sia aumentata molto più velocemente che in quelli del nord Europa.

La conseguenza diretta di questo cambiamento nei comportamenti riproduttivi è che si fanno meno figli e le famiglie sono meno numerose di un tempo. Questo comporta anche un progressivo invecchiamento della popolazione con conseguenze sull’equilibrio socio-demografico e economico dei paesi, situazione che riguarda in modo particolarmente importante l’Italia.

Età media primo figlio in Europa: i dati

La tabella riassume l’evoluzione dell’età media delle donne alla nascita del primo figlio in alcuni paesi europei, dal 1996 al 2016.

1996 2006 2016 Italia 28,2 n.d. 31 Spagna 28,5 29,4 30,8 Grecia 26,9 28,6 30,3 Irlanda 27,3 28,8* 30,1 Paesi Bassi 28,6 29,0 29,8 Portogallo 25,9 27,5 29,6 Germania n.d. n.d. 29,4 Danimarca 27,5 n.d. 29,3 Svezia 27,7° 28,8 29,2 Austria 25,9 27,5 29,2 Finlandia 27,2 28,0 29,0 Regno Unito 28,8 30,0 28,9 Belgio 27,4 27,7 28,8 Francia 27,7° 28,6 28,5 Rep. Ceca 23,7 26,9 28,2 Ungheria 24,0 26,9 27,8 Polonia 23,9 25,9 27,2 Romania 23,1 25,0 26,4 Bulgaria 22,5 24,9 26,0

* Dato del 2007

° Dato del 1998

Fonte: Eurostat

