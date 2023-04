Quando decidiamo di cambiare ci diamo degli obiettivi . Correre mezz’ora al giorno, risparmiare 100 euro al mese, lasciare il lavoro entro l’anno. A volte riusciamo, a volte ci arrendiamo. Altre volte gli eventi giocano contro di noi e per arrivare in fondo serve tenacia, coraggio, una dose booster di fiducia in se stessi.

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno fissato 17 obiettivi per cambiare il mondo entro il 2030 . Per provare a renderlo sostenibile dal punto di vista sociale , economico e ambientale . C’è chi dice: tutte chiacchiere, come al solito. C’è chi dice: almeno proviamoci. Questo podcast racconta a che punto siamo di questo percorso accidentato, considerando che siamo a metà strada e che gli eventi (guerra e pandemia, tanto per dirne due) hanno giocato e giocano contro di noi.

Di sostenibilità si sente parlare ormai ovunque, perfino negli spot delle navi da crociera e delle compagnie petrolifere. Con il podcast 2030 – si scrive 2030, si legge VentiTrenta- ci riprendiamo la parola, la vogliamo difendere dalla banalità e dal già sentito, dai furbi e da chi vuol fare green, blue, pink, rainbow washing. La loro intenzione è chiara: fare confusione, cambiare facciata e continuare come prima.

Nella visione dell’agenda, e nella nostra, la sostenibilità ambientale del Pianeta è strettamente collegata a questioni economiche e sociali come povertà, disuguaglianze ma anche parità di genere e diritto all’ istruzione per tutti e tutte.

Partiremo da storie personali e da voce di esperti ed esperte. La narrazione di una vicenda, magari simile alla nostra, è una porta aperta su un mondo vicino o lontano anni luce. Ascoltare gli studiosi e le esperte ci servirà per fare pulizia dalla confusione, dalle notizie false e da tutto il rumore di fondo. Rimettiamo al centro il tema economico, ambientale e sociale, parlando in maniera franca e diretta, senza sconti: il futuro è a tempo determinato, bisogna agire ora o sarà troppo tardi.

VentiTrenta è un podcast di Le Nius e si legge come si scrive. Voce e autore del podcast è Andrea Genzone.

VentiTrenta, futuro a tempo determinato

Primo episodio in arrivo a breve…

Ecoansia: La ragazza che rinuncia ai mondiali per salvare il Pianeta

Questo podcast è realizzato grazie al supporto di Etica Sgr, società di gestione del risparmio italiana del Gruppo Banca Etica. Propone, sin dalla sua fondazione, nel 2000, esclusivamente fondi comuni d’investimento sostenibili, con lo scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari. La finanza etica nasce per mettere al centro delle nostre scelte finanziarie le persone e l’ambiente. Questo significa che il risparmiatore moderno assume una prospettiva di lungo periodo e amplia il proprio raggio di valutazione. L’investitore responsabile si pone l’obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile equilibrato tra ambiente e sociale, capace di evitare ingiustizie particolari al fine di ottenere obiettivi globali: una transizione necessaria, ma che sia “giusta”.