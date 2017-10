Come vincere a OSM: le partite

A OSM non esiste una tattica che vince sempre. Se esistesse sarebbe un gioco finito. Questo lo scrivo subito, così vi mettete il cuore in pace.

Il risultato della partita dipende da un gran numero di fattori, e l’attenzione ad un buon mercato è il primo modo per imparare come vincere a OSM.

Certo, se ci si iscrive ad una Champions League, per esempio, la vendita di giocatori è interdetta. A quel punto potrete contare solo sul vostro talento da allenatore.

Al contrario che in un Campionato Fantasia, dove le rose hanno inizialmente lo stesso valore e i trasferimenti fanno la differenza. Ma facciamo un passo indietro: se sapete cos’è Online Soccer Manager e anche come funzionano biglietti, soldi e amichevoli, vi servono “soltanto” alcune dritte per la partita.

Preparare bene i match è fondamentale per aumentare le possibilità di vittoria e l’algoritmo dipende soprattutto dal confronto tra le tattiche dei due manager, le formazioni, lo stato di forma e i valori dei giocatori.

Come vincere a OSM: la partita

– Garantisci un turnover: studia il calendario, ma all’80% delle forze di solito evito di fare giocare un giocatore; mi sono chiesto, senza avere risposta: un giocatore all’80% delle forze rende per l’80% dei suoi valori? Se così fosse, un centrocampista da 90 renderebbe 72…

– Prima di ogni partita usa la spia per scoprire come gioca l’avversario e, eventualmente, se l’avversario è (già) andato in ritiro.

– I giocatori sono due cifre (attacco e difesa), un’età e un ruolo (P, D, C, A). Due giocatori con gli stessi valori sono identici. Non devi pensare che Higuain nella realtà ha già giocato con Mertens e quindi si troverà bene, né che Džeko è ambidestro e quindi più forte oppure è alto e prende i cross. No: un giocatore sono due numeri (GEN è la media arrotondata per difetto dei primi due), un ruolo e un’età. Da questi dipende peraltro il valore economico.

– Che significa anche che se un difensore vale 40 80 60, a parità di forma e morale vale da difensore centrale come un 10 80 45. Non è che vale di meno come centrale perché può essere schierato come terzino. Per me un difensore non può giocare da terzino (in una formazione con i terzini che spingono) quando ha l’attacco minore di 30. In una formazione con i difensori schierati a “centrocampo folto” vale invece la pena schierare tutti i terzini.

– Occhio al temperamento dell’arbitro, per scegliere se schierare i tuoi aggressivi o normali (evita tutto o niente e leale: espulsioni e fair play non pagano). Il pressing tienilo alto se attacchi.

– I moduli che ti consiglio in OSM quando la tua squadra è più forte sono: 433A o 343 fasce, se hai dei buoni terzini o 442B tikitaka, se il centrocampo è più forte di quello avversario, in cui si gioca più coperti e con il possesso palla (quindi con passaggi veloci). Oppure, sempre se sei più forte, puoi giocare a specchio.

Però questo è chiaramente il punto più spinoso. L’ideale sarebbe creare una tabella a due colonne con tutte le migliori combinazioni di moduli di risposta da sfoderare (per esempio, contro il 352 fasce usa il 343b tiki).

– I ritiri giocali in casa in Campionato, non in Coppa (dove giocare in casa non ti dà vantaggi, come nelle amichevoli), contro tue avversarie dirette. Meglio poi che prima. E, ogni volta, attivali dopo aver indetto l’allenamento a porte chiuse.

– Metti la marcatura a uomo quando scegli di tirare da fuori, a zona quando fasce e offensivo; ma soprattutto usa la zona quando i tuoi difensori superano il numero degli attaccanti avversari, come segnalato tra i Boss Tips.

– Se hai i biglietti, privilegia la telecronaca della partita di Enzo Biagi (possibile solo via mobile e non da desktop): ti darà modo di realizzare quali sono i giocatori che giungono più facilmente alla conclusione (e quelli che sbagliano di più), informazione altrimenti ignota, o ricavabile approssimativamente dalle pagelle.

E poi c’è tutto il resto. Che significa ricordarsi di tenere il grano in banca: il 2% di interessi è poco ma non è niente.

Ricordati sempre di avere i giocatori in allenamento, possibilmente giovani. Se fai allenare un giocatore che hai in vendita, vai ad aggiornarne il prezzo se le caratteristiche sono aumentate. E controlla gli specialisti prima di ogni match: talvolta il turnover ti fa saltare qualche ruolo particolare e ti trovi Higuain a battere i rigori.

Scusami, Gonzalo, non sapevo come concludere. Sarà capitato anche a te.

Volete altri consigli per Online Soccer Manager?

1. Consigli per principianti

2. Biglietti, soldi e amichevoli

3. Le operazioni di calciomercato

4. Il Campionato Fantasia

5. Top 10 Boss Tips