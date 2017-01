Esclusive 2017 a confronto: Xbox One, PS4 e Nintendo

Dopo un 2016 soddisfacente ma non esaltante sul piano videoludico, il 2017 promette di introdurre sul mercato diversi titoli molto attesi. Dal multipiattaforma Resident Evil VII con la sua scommessa sul gameplay in prima persona alla nuova IP di Ubisoft For Honor, da Halo Wars 2 a Gran Turismo Sport, fino a Red Dead Redemption 2, senza dimenticare l’imminente arrivo di Nintendo Switch e di Xbox Scorpio a fine anno.

Ogni console punterà poi fortemente sui propri titoli in esclusiva. Vediamone tre molto promettenti, uno per ogni “fazione”, con aspetti convincenti e possibili dubbi.

Esclusive 2017 Xbox One (e PC) – Sea of Thieves

Annunciato per la prima volta all’E3 2015 e avvolto da un certo mistero riguardo ai dettagli del gameplay, potrebbe essere definito come un simulatore di vita piratesca con vocazione prettamente multiplayer-cooperativa. Sviluppato da Rare, il gioco ci metterà in prima persona a collaborare con altri utenti per solcare i mari, attaccare navi nemiche, cercare tesori o anche solo bere un boccale di grog. Ogni giocatore avrà compiti precisi, da svolgere al momento giusto e nell’interesse del team, come segnalare ostacoli alla navigazione, navi all’orizzonte, punti di interesse sulla mappa, e così via.

Cosa aspettarci: l’ambientazione è suggestiva, resa gradevole anche dalle scelte grafiche. La cooperazione, la libera esplorazione, l’assenza di una trama definita e la possibilità di creare la propria storia sono aspetti molto attraenti e promettono sicuro divertimento. Allo stesso modo, la base del mondo di gioco online si presta a integrazioni future, eventi ad hoc, nuovi DLC, in qualche modo come avviene in GTA Online.

Cosa temere: l’esperienza di No Man’s Sky insegna che troppa libertà e l’assenza di obiettivi ben definiti non sempre incontrano i favori del pubblico. C’è da augurarsi che Sea of Thieves fornisca sempre qualcosa da fare, anche quando l’entusiasmo da “serata in compagnia” sarà passato.

Horizon: Zero Dawn – PS4

In questa nuova IP di Guerrilla Games impersoneremo una cacciatrice-guerriera in un mondo post-apocalittico popolato da animali robotici.

Cosa aspettarci: ambientazione, trama e gameplay, stando ai primi video, sono un biglietto da visita più che interessante. La grafica merita commenti a parte, perché, soprattutto su PS4 Pro, punta all’eccellenza, con panorami davvero mozzafiato. Anche i combattimenti, specialmente contro le macchine, sembrano garantire esaltazione e divertimento.

Cosa temere: le missioni saranno numerose e ben differenziate? Gli scontri con gli animali robotici saranno vari, o alla fine le dinamiche si ripeteranno sempre uguali? La vasta mappa open world offrirà missioni secondarie, o sarà fine a se stessa?

Nintendo Switch

Le esclusive Nintendo sono varie e ben note. Il lancio della nuova console porterà con sé titoli come The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Splatoon 2 e Super Mario Odissey, giochi che si presentano da soli.

Cosa aspettarci: la portabilità della console espande infinitamente le possibilità di interagire con i nostri giochi preferiti, anche fuori casa. I giochi in puro stile Nintendo sono sinonimo di divertimento e condivisione, concetti che Nintendo Switch espanderà (anzi, riproporrà) grazie alle funzionalità dei controller Joy-Con. Vedremo inoltre, stando alle dichiarazioni attuali, diversi interessanti titoli di terze parti.

Cosa temere: il timore principale attualmente è il prezzo della console, superiore al previsto, e dei suoi accessori, in attesa di quello dei giochi. Vendite sotto le aspettative allontanerebbero anche i titoli delle terze parti e porterebbero ad una sorte analoga a quella di Wii U. Resta da verificare infine la resa grafica della console nella sua declinazione casalinga.