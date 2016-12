Come fare le meringhe al forno: 5 trucchi

Oggi, miei cari dummies, ci cimentiamo con un dolce che farà impazzire i vostri commensali per eleganza e che durerà molto a lungo nella vostra dispensa: impariamo come fare le meringhe al forno con 5 semplici trucchi.In realtà abbiamo già parlato di meringa nella Pavlova, il famoso dolce di primavera secondo la redazione di Le Nius e di cui la meringa è la base. Vogliamo andare un po’ oltre e vedere le varie possibilità di cottura delle meringhe, i tipi e i gusti possibili.

Con le meringhe potete fare. Potreste servirle così come sono, decorare delle torte, preparare dei semifreddi di gelato, deio preparare la Pavlova, come indicato sopra.

Cominciamo allora a imparare i trucchi per fare le meringhe al forno a prova di errore.

Come fare le meringhe al forno in 5 trucchi:

1) Albumi a temperatura ambiente.

Gli albumi si montano a temperatura ambiente. Quindi, tirate fuori le uova dal frigo, separate attentamente il tuorlo dal bianco e lasciate riposare a temperatura ambiente prima di montare.

Gli albumi non devono essere freschi di giornata. Montano molto meglio gli albumi di uova che hanno qualche giorno rispetto a quelli freschissimi.

2) Gli albumi non devono essere toccati da materia grassa.

Significa che i vostri strumenti, la ciotola e le fruste, così come i bianchi dell’uovo non dovranno venire in contatto con il tuorlo rotto sbadatamente durante la separazione tra bianchi e gialli; o altra materia grassa o unto, altrimenti non monteranno per niente. Quindi tutto ben pulito e asciutto.

3) Il sale per montare gli albumi serve o non serve? Non serve…

Il sale in quantità impercettibili sembra che possa servire per dare sapidità e stabilizzare gli albumi. Tuttavia, se ne mettete un po’ di più rischiate di avere l’effetto contrario e rendere il composto troppo liquido. In realtà io con il tempo ho scoperto, leggendo qua e là, che per stabilizzare si può aggiungere il cremor tartaro mentre si monta. In piccolissime quantità. Oppure delle gocce di limone. Il limone aiuta anche a mantenere il color chiaro nelle meringhe, posto che non le bruciate con una temperatura troppo alta.

4) Che meringhe stiamo facendo?

La meringa classica segue il procedimento detto “alla francese”. Si montano gli albumi con lo zucchero semolato in una ciotola a temperatura ambiente, con lo sbattitore elettrico o a mano se siete particolarmente forzuti! Fino a che non siano completamente sodi. Ricordiamo il frullino a mano di alcuni dei nostri lettori più vintage che ha scatenato una serie di commenti infinita qui. Il test per vedere se siete arrivati al punto giusto è capovolgere la ciotola e controllare se il composto resta fermo o più semplicemente, capovolgere la frusta con la meringa e se il composto non si muove allora è pronto.

5) Lasciare asciugare le meringhe a forno basso e/o spento.

Dopo aver trascorso il tempo di cottura, facendo attenzione a non farle scurire, lasciarle asciugare a forno spento, con la porta leggermente aperta.

A differenti temperature di cottura corrisponderanno delle meringhe dalla consistenza diversa. Cuocendo a una temperatura bassa, sotto i cento gradi (80-90°) delle meringhe medio-piccole 4-6 cm per un paio di ore, il risultato sarà friabile e il colore chiaro. Mentre ad una temperatura più alta, 120°-140°, per un tempo inferiore (1 ora circa) e stesse misure corrisponderanno delle meringhe scure, croccanti fuori e morbide dentro.

La Pavlova (la meringa unica) richiede una oretta abbondante di cottura e data la grandezza una temperatura non inferiore ai 120°- 130°.