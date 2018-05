Top 10 birrerie milanesi: sapessi come è strano bere una birra artigianale a Milano

Per la rubrica Birra a go go, il Birrofilo Anonimo si è smosso ancora dal suo torpore! Forse ispirato dall’Italia Beer Festival di Milano, che ha ospitato i birrifici artigianali più in fermento del panorama italiano e che ha premiato le migliori birre prodotte nelle diverse tipologie, il nostro Birrofilo vi propone un’esclusiva Top 10 delle birrerie milanesi: ecco quindi una selezione dei locali migliori per bere buona birra artigianale a Milano.

via Adelchi, 5

Al Lambrate spetta assolutamente il posto d’onore tra i birrifici della città, perché è tra i primi ad avere aperto a Milano e in Italia nell’ormai lontano 1996 ed è diventato maggiorenne (insieme al Birrificio Italiano) con tanto di festa memorabile presso il locale storico di via Adelchi.

È questo il pub che ci piace di più, molto british nell’anima per il suo modo di porsi aperto a chiunque, rude e aspro nelle forme, stemperate in maniera perfetta da birre artigianali che riescono sempre a garantire qualità e innovazione. Nonostante l’iperattività di questo periodo porti a spillare una birra nuova quasi ogni mese, vi consigliamo di provare la storica «Ghisa» e la «Ligera» (una smoked porter e una American pale ale): secondo giro garantito!

via Losanna, 36

Voluti da Paolo Polli, organizzatore dell’Italia Beer Festival, sono i locali che per primi hanno puntato sulla promozione della birra artigianale soprattutto italiana. E così se da una parte propone birre proprie – prodotte a Delebio, in Valtellina – dall’altra manda a rotazione birre selezionate di altri birrifici artigianali, che possono essere accompagnate da panini e hamburger con ingredienti di prima qualità.

Non lasciatevi ingannare dal nome corto, che forse non salta all’occhio: i BQ a Milano sono ovunque. Oltre al locale storico di via Losanna, in cui è piacevole fermarsi a leggiucchiare un romanzo sorseggiando una birra quando non si ha voglia di rincasare dopo il lavoro, ecco dove andare: voglia di birra in zona università statale? Via Bergamini! Cerchi una birreria di qualità sul Naviglio Grande? BQ! Desiderio insaziabile di hamburger e birra sul Naviglio Pavese? Mi&Ti! Birra a tarda notte? BQ de nòtt! (via Bussola 9, aperto fino alle 4, venerdì e sabato fino alle 6 del mattino).

via Volta,13

Forse questo è un locale che gli esperti di birra non trovano in cima alle classifiche. È vero, la scelta di birre non è molto ampia, ma si sa: i luoghi più belli sono quelli che suscitano i moti dell’anima. E di questo posto ci siamo innamorati immediatamente. Sarà stato l’arredo un po’ da mare (che, comunque, Mare Culturale Urbano a parte, a Milano manca), o più probabilmente la prospettiva di mangiare la porchetta cotta per 32 ore e degli arrosticini “che te li spiego”, con la possibilità di scegliere birre artigianali italiane e internazionali alla spina o in bottiglia… sta di fatto che questo locale molto alla mano è una piccola isola d’Abruzzo a Moscova, nel cuore di Milano. Il Top? Arrosticini e birra al bancone!

Via Friuli, 46

Il Lambic è un po’ come Mozart, fin da giovane talento evidente e assicurato. Di questo nuovo locale abbiamo già parlato nel contributo dedicato alla birra belga, perché ha fatto delle birre acide il suo punto forte, tanto che a loro dedica totalmente la selezione di birre in bottiglia. Ma il talento di questo locale non è limitato alla birra: gli hamburger sono degni di un gourmet, con abbinamenti sorprendenti che non deludono mai. Ma al Lambic potete trovare anche una vasta scelta di whisky (almeno 32) e un prodotto di nicchia inconsueto anche per il Birrofilo Anonimo: l’amaro di luppolo. Ora non avete scuse, lasciate a casa la macchina e prendete il tram 16: il locale è davanti alla fermata, non può essere un caso!

Via Solferino, 56

Altro birrificio classe 1996, forse il più famoso italiano, forte anche della collaborazione di lunga data con Eataly. Le sue birre ormai si trovano facilmente e sono ben note, quindi del nuovo locale di Milano preferiamo dare attenzione a quei dettagli meno eclatanti. Da provare sono le birre in barrique, ovvero invecchiate in botte, ottime per accompagnare chiacchierate più o meno impegnate, e golosissimi sono i dolci prodotti da Knamm (il Re del cioccolato, per intenderci). Ma, personalmente, quello che trovo perfetto di questo locale è la scelta d’arredo, che riprende suggestioni artistiche e coloristiche degli anni Venti con un pizzico di suprematismo russo. Mollate tutto e andateci ora per ritagliarvi una pausa fuori dal tempo.

via Adige, 13

Eh. Bere buona birra non è una birreria, ma una tautologia. Tra loditibb e portaromana, un locale a due vetrine pieno di legno e di birre: internazionali, da regalo, artigianali. Molto easy, tipicamente milanese, un ambiente molto fresco, capace di catalizzare anche i più giovani. Quattro spine aperte ogni giorno fino alle 22. BBB. Bere buonissima birra, e pure spendendo poco. Bravi loro. Loro, incenso e birra.

via Montebello 14

Nel cuore di Brera ha aperto da qualche anno un locale un po’ hipster anzichenò, che consegna anche a domicilio. Pochi posti a sedere, ma una selezione sterminata, impreziosita dalla gentile competenza dei gestori. È uno shop, e le sere chiude presto, tra le 21 e le 23 a seconda dei giorni. Che poi, intendiamoci, non è sempre un male.

via Pietro Borsieri, 30

A Isola scegliamo questo locale abbastanza piccolo e abbastanza economico, che propone ottimi hot dog di accompagnamento alle strepitose birre artigianali. Fermiamoci un attimo: stiamo proponendo una masnada di birrerie, come orientarsi? Ci affidiamo ad un’indicazione che chi arriva proprio dai social del Beer Show:

“Se la vita ti mette di fronte ai bivi, tu bivi, bivi sempre”.

via Paolo Sarpi 64

Bevi come un toro? Vorresti farlo? Pensato in una vecchia stalla piacentina, la Buttiga offre birra con musica live e ottime piade per chi si trova in Chinatown e non ha voglia di cinese né di enoteche. Da provare la Psycho, birra del 2014 secondo l’Associazione Unionbirrai.

via Giuseppe Govone 39

Poco distante dal primo BQ, ma su una strada più tranquilla, in via Giuseppe Govone 39, il Barley Park craft beers & ales nasce nel 2017 dall’onoratissimo pub irlandese Mulligans, che si trova a 100 metri. Il locale è giovane e gioviale, abbondano le birre artigianali e la competenza per introdurle, e sono innaffiate da sandwich piuttosto curati. Non è enorme, ma i gestori sono davvero accoglienti.

In questi mesi il Barley Park ha organizzato diverse iniziative per farsi conoscere, e l’impressione (e la speranza) è che confermerà quanto di buono sta mostrando (e facendoci bere).

Milano: i beer shop

Se invece preferite godervi, degustarvi o scolarvi le vostre birre artigianali in santa pace, tra le quattro mura di casa, vi consigliamo due beer shop a Milano: quello storico è A tutta birra (via Lazzaro Palazzi, 15) mentre quello con la selezione più ampia è Roybeer (via Plinio, 63).

Quello che è chiaro è che oramai, forse con un po’ di ritardo rispetto a Roma, si sono moltiplicati i locali dove trovare birra artigianale a Milano. Certamente non si limitano a quelli citati, la città è piena di ragazzi che servono birre di qualità con passione e competenza, ma la sfida è anche questa: iniziare da pochi per scoprire un mondo. A voi il resto del viaggio, sperando che vogliate condividere le vostre scoperte con noi!