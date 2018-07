Visitare la Catalogna: 7 posti per il vostro itinerario di viaggio

La Catalogna, di cui Barcellona è la capitale, è una regione bellissima. Divisa fra mare e montagna e a due passi dalla Francia, nasconde itinerari che accontentano qualsiasi tipo di palato turistico. Spiagge caraibiche, dove abbandonarsi al cocente sole spagnolo; sentieri per fresche passeggiate montane perdendosi tra boschi profumati e intricati; luoghi dal fascino spirituale e dall’atmosfera eterea, cui avvicinarsi in religioso silenzio.

Visitare la Catalogna non è “solo” andare a Barcellona, c’è molto di più! Ecco 7 tra i posti più belli, che vi faranno capire perché i catalani sono tanto orgogliosi della loro regione.

Consigli per preparare il viaggio: la Catalogna non è propriamente dietro l'angolo, per arrivare a Barcellona serve un biglietto aereo, o eventualmente un lungo viaggio in traghetto e in auto. Il costo della vita in Catalogna non è maggiore dell'Italia, dipende ovviamente dai luoghi che decidiamo di visitare: sarà più complicato risparmiare in una città come Barcellona o nei luoghi più noti per il turismo.

Ora partiamo con il nostro viaggio.