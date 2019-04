Tutto quello che avreste voluto sapere sull’Unione Europea ma non avete mai osato chiedere

L’Europa ha bisogno di essere spiegata, ma non è difficile da capire. Sicuramente meno complessa dell’Italia. Ma deve essere spiegata. Perché la costruzione europea è un’opera talmente originale e nuova nella storia dell’umanità che ha bisogno di essere compresa.

L’Unione europea è una realtà concreta per i 500 milioni di cittadini che la compongono, rappresenta il mercato più grande del mondo e l’area di benessere ed equilibrio sociale più importante della storia.

Il voto di fine maggio per le elezioni del Parlamento europeo conta come e anzi molto più delle elezioni politiche nazionali dei 28 Stati membri che compongono la UE: si eleggono i propri rappresentanti per contribuire direttamente al governo dell’entità politica che conta di più.

Per questo è bene avere le idee chiare, soprattutto in questi tempi in cui l’Unione è messa in discussione da più parti.

L’Unione Europea ci conviene? Ha senso farsi questa domanda?

Perché si vuole ragionare in termini di costi benefici? Qualcuno si pone domande utilitaristiche, di costi/benefici, sull’esistenza dell’Italia?

Mettiamo forse in dubbio l’esistenza dell’Italia quando pensiamo alle mafie, alla corruzione, ai ponti che crollano? Ragioniamo dell’utilità dell’Italia quando una banca va in crisi, quando un politico ruba, quando abbiamo a che fare con una burocrazia che rende folli?

No. Al limite pensiamo di migliorarla, ma non mettiamo in dubbio che debba esistere. Cosa che invece accade a ogni piè sospinto con l’Europa, per qualunque cosa, nonostante l’Europa unita presenti molti successi e poche storture, raddrizzabili quanto quelle italiane.

Si potrebbe dire che è una questione di feeling, che essere italiani ce lo sentiamo, senza tante spiegazioni. Ottima notizia, ma certo si tratterebbe di una conquista recente. Così non era in principio, se “fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”, come diceva Massimo D’Azeglio nel 1861 dopo l’unità. Così non era nella prima guerra mondiale, in cui i soldati italiani parlavano lingue diverse e prendevano ordini in piemontese. Così non era durante la rimpianta età dell’oro, il boom economico, quando ai meridionali non si affittava casa. Così non era fino a ieri – letteralmente – quando gli stessi che oggi si professano nazionalisti ferventi sostenevano che l’Italia andava nuovamente divisa, cantando della puzza dei napoletani e facendo scempio del tricolore.

Siamo diventati tanto italiani negli ultimi due anni? Chiediamo a un valdostano e a un molisano cosa hanno in comune, cosa mangiano, cosa studiano, come parlano, che accesso hanno al welfare. Ci saranno differenze e cose in comune, ma non molte più che fra un lombardo e un olandese, per dirne una.

Non sarà, dunque, che per alcuni indicare nell’Europa un’insuccesso significa nascondere il proprio fallimento, negare responsabilità, creare un nemico e guadagnare consenso?

La forza dall’Europa, così come dell’Italia nella sua lunga corsa all’unità, non sta nella convenienza, nel saldo fra costi e benefici (che pure è largamente positivo), ma nel tenere tutti insieme nelle differenze. Le divisioni portano guerra, di ogni tipo.

L’Unione Europea è un successo?

Sì: metà secolo con due guerre mondiali e milioni di morti, altra metà secolo con un’Europa in pace.

Inoltre, lo è per almeno altri due aspetti. Primo, perché metà della spesa sociale mondiale è nell’Unione europea, che ha il 7 per cento della popolazione. Secondo, perché le spese per l’agricoltura e per la coesione, quelle di riequilibrio, costituiscono il 70 per cento del bilancio dell’Unione. Quindi, in Europa, c’è benessere e attenzione all’equilibrio delle condizioni economiche e sociali.

L’Unione è il maggior successo dell’ultimo mezzo secolo. Vi siamo immersi e non ci rendiamo conto di quanto siano europee le istituzioni che consideriamo per abitudine meramente nazionali e tutte le nostre leggi.

Ne è prova la Brexit: se si cerca di uscire dall’Europa si incontrano difficoltà insormontabili perché bisogna scucire legami profondissimi e rinunciare a una gran quantità di benefici. E pensare che il Regno Unito è il paese dell’UE con meno legami in assoluto, figuriamoci i Paesi che stanno da sempre nel cuore dell’Europa.

Un esempio del successo dell’Europa: la questione irlandese?

Brexit fornisce un esempio lampante. La ragione principale per cui non è stato ancora trovato un accordo su Brexit è una: la questione irlandese. L’Unione europea non vuole che fra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda, in Irlanda del Nord, si ricrei un confine fisico, il cosiddetto hard border.

In quei territori, infatti, con il culmine fra anni 70 e 2000, si è consumato un conflitto sanguinoso fra cattolici irlandesi e protestanti unionisti (che vogliono rimanere nel Regno Unito). Le bombe dell’IRA e le persecuzioni criminali dell’esercito inglese hanno creato fratture insanabili nella società. Questo fino agli accordi chiamati del venerdì Santo (Good Friday agreement, 1998), in cui fu siglata una difficile pacificazione.

Quale era il cardine di questa pacificazione? L’inutilità di un confine fra i due Paesi, in quanto entrambi facenti parte di un insieme più grande, l’Unione europea. A quel punto non serviva più sentirsi necessariamente irlandesi o necessariamente britannici. Come mai prima nella storia si attraversava il confine a piacimento, in piena libertà di movimento, stabilimento, scambi commerciali. Niente più simboli del conflitto, niente più militari inglesi a pattugliare le strade. Il conflitto, pur profondo nella società, era superato dalla realtà, e la realtà era l’Unione europea.

Se quel confine torna, con la Brexit, torna il conflitto, torna la plastica dimensione della differenza, delle divisioni, dei torti subiti e di quelli arrecati. Tornano l’esercito che pattuglia il confine, i militari occupanti per strada, i simboli dell’oppressione, la rabbia, gli atti di terrore. In un parola, la guerra. In Europa. Nella parte ricca dell’Europa. Oggi.

Se questo non bastasse, è sufficiente ascoltare i media britannici, in cui certi politici e giornalisti sono stizziti dalla presenza dell’UE sul tema. Perché, dicono, non possiamo noi Regno Unito negoziare questa questione direttamente con l’Irlanda? Sono affari nostri, sostengono. No, non sono affari loro. Questa è la retorica coloniale dell’ex grande impero che pretende di “trattare” con un piccolo Paese di 4 milioni di abitanti, sull’uscio di casa, dominato per occupazione per 800 anni.

Che peso negoziale avrebbe l’Irlanda a trattare da sola con il Regno Unito, il suo quasi unico partner commerciale? Nessuno, sarebbe schiacciata. E invece, questa volta, dall’altro lato del tavolo negoziale c’e’ un’Unione di 27 Stati, e la musica cambia.

Andate in Irlanda a chiedere cosa pensano dell’appartenenza all’UE. Provate a immaginare: se sulla porta di casa aveste un vicino minaccioso e potente, preferiste brandire slogan sulla sovranità ed essere soli, o preferireste avere un continente intero che parla con voi, per voi?

Ma cos’è esattamente l’Unione Europea?

L’Unione Europea è un’organizzazione di carattere sovranazionale e intergovernativo che comprende 28 Paesi membri indipendenti e democratici del continente europeo (l’ultimo in ordine cronologico è la Croazia, 1 luglio 2013). Si tratta del più grande esperimento di unione di popoli, culture ed economie differenti in una casa comune, con metodi pacifici.

Si tratta, in poche parole, di un’unione di Stati sovrani che, su materie determinate dagli Stati stessi, hanno deciso di condividere la propria sovranità al fine di amministrare insieme temi di rilevanza comune. È il progetto di pacificazione e condivisione degli Stati europei nato dalle ceneri della prima, della seconda guerra mondiale e del colonialismo.

L’Unione Europea non arriva a potersi definire federale (o confederale), ma ne ha moltissime caratteristiche. È infatti dotata di istituzioni e norme che rendono gli Stati membri molto più uniti di quanto non siano, per esempio, i 50 Stati che compongono gli Stati Uniti d’America.

Per altri versi, tuttavia, l’Unione è completamente assente o inesistente su una serie di materie – per scelta esplicita degli Stati che la compongono – e questo crea confusione nei cittadini.

L’UE è complicata, non si capisce niente! O no?

L’Unione europea è piuttosto semplice. Basta prendersi il disturbo di spiegarla, e di capirla. Proviamo confrontando all’Italia:

– L’UE è composta da 28 Stati.

– L’Italia è composta da 20 Regioni.

– L’UE ha delle istituzioni centrali, elette democraticamente, che governano su temi comuni. Altri temi sono invece lasciati alla piena autonomia degli Stati.

– L’Italia ha delle istituzioni centrali elette democraticamente, che governano su temi comuni. Altri temi sono invece lasciati alla piena autonomia delle Regioni.

– L’UE ha un bilancio centrale, in cui gli Stati versano proporzionalmente la loro parte. Il resto delle risorse è pienamente di competenza statale.

– L’Italia ha un bilancio centrale, in cui le Regioni versano proporzionalmente la loro parte. Il resto delle risorse è pienamente di competenza regionale/comunale.

– L’UE adotta le sue norme secondo uno schema che vede un esecutivo che le propone e un legislativo, formato da due organi, che le modifica, rigetta o adotta. Il legislativo ha anch’esso potere di iniziativa legislativa.

– L’Italia adotta le sue norme secondo uno schema che vede un esecutivo che le propone e un legislativo, formato da due organi, che le modifica, rigetta o adotta. Il legislativo ha anch’esso potere di iniziativa legislativa.

Difficile? E allora cosa diremmo di questo sistema in cui c’e’ una Costituzione, delle leggi nazionali, poi delle leggi regionali, per alcune regioni a valenza particolare poiché a statuto speciale, e per una di esse con due province autonome dentro la regione a statuto speciale con anche una minoranza linguistica? È l’Italia, con il Trentino Alto Adige regione a statuto speciale contenente le due province autonome di Trento e Bolzano di cui quest’ultima a maggioranza di lingua tedesca.

Quanti e quali Stati membri compongono l’UE?

Gli Stati membri dell’UE sono oggi 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Quanti e quali Stati membri compongono la zona Euro?

Gli Stati membri UE che adottano l’Euro, e costituiscono quindi l’Eurozona, o area Euro, sono oggi 19: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

Gli stessi Stati membri compongono l’Unione Bancaria. Sono cioè soggetti a regole e controlli comuni sulle banche, esercitati dalla Banca Centrale Europea e dal Comitato Unico di Risoluzione, in coordinamento con le banche centrali nazionali e le autorità nazionali di risoluzione.

Quali sono le istituzioni dell’UE?

Le principali istituzioni dell’UE sono poche, se si considera che servono e rappresentano 500 milioni di cittadini. E sono anche facili. Quelle fondamentali sono tre: Commissione, Parlamento, Consiglio.

La Commissione è il governo, l’organo esecutivo. In quanto tale, propone le leggi all’organo legislativo, composto da Parlamento e Consiglio, che le approva e adotta, o rifiuta.

Parlamento e Consiglio formano le due “camere” dell’organo legislativo, proprio come Camera e Senato in Italia. Entrambe sono piena espressione democratica dei cittadini: il Parlamento è eletto direttamente a livello europeo, il Consiglio è composto dai governi degli Stati membri, che a loro volta rappresentano il volere elettorale dei cittadini a livello nazionale.

Come funziona il processo di formazione e decisione delle leggi europee?

La Commissione confeziona proposte di legge (direttive e regolamenti). Il testo perviene alle due “camere”, Parlamento e Consiglio, che esercitano il vaglio democratico proponendo emendamenti. Solo se le due camere trovano un accordo il testo di legge viene adottato.

Esattamente come nella maggioranza dei sistemi costituzionali nazionali. Però in modo molto più efficace e veloce, e per 500 milioni di cittadini.

Nessuna norma europea è dunque imposta agli Stati. Tutte sono dapprima proposte da un organo che è emanazione della volontà democratica dei cittadini e degli Stati stessi (la Commissione) e sono poi ulteriormente vagliate da altri due organi che rappresentano l’interesse dei cittadini (il Parlamento) e degli Stati (il Consiglio).

Cos’è la Commissione europea?

la Commissione Europea rappresenta l’Unione Europea ed ha il compito di promuovere l’interesse generale europeo. Ha la funzione di proposta sulle normative europee, di rappresentanza internazionale dell’UE, di controllo sul rispetto dei Trattati da parte degli Stati membri.

La Commissione è l’organo esecutivo, il governo dell’Unione. I suoi componenti, i commissari, uno per Stato membro, rappresentano i ministri alle varie politiche dell’UE: trasporti, energia, industria, affari economici, giustizia, etc.

Così come accade per i governi nazionali, la Commissione è espressione della maggioranza politica uscente dalle elezioni del Parlamento. Sulla base del risultato elettorale, in questo caso delle elezioni europee, ogni Stato membro indica un commissario.

Né il Presidente della Commissione, né i Commissari sono eletti direttamente, così come non lo sono i ministri in un governo nazionale. Proprio come quando in Italia un possibile premier (che non è mai votato direttamente) riceve incarico di formare un governo in base ai risultati delle elezioni, propone una lista di ministri (anch’essi non votati direttamente) e attende il via libera del Presidente della Repubblica. Una volta formata la Commissione, questa riceve la fiducia del Parlamento europeo. Esattamente come un governo riceve la fiducia del proprio parlamento nazionale.

I commissari, una volta insediati, non rappresentano gli interessi del proprio Stato di provenienza, non sono degli ambasciatori, ma rappresentano invece l’interesse dell’intera Unione.

Cosa fa la Commissione europea?

La Commissione ha tre funzioni fondamentali: proposta legislativa, rappresentanza, controllo sul rispetto delle norme.

Proposta legislativa: propone testi di legge (direttive o regolamenti) all’organo legislativo, che è formato da Parlamento e Consiglio, il quale li modifica, approva o rifiuta.

Rappresentanza: come ogni esecutivo rappresenta lo Stato all’esterno, la Commissione rappresenta la UE sulla scena internazionale e, per esempio, negozia i trattati fra la UE e i Paesi terzi (che poi il Parlamento europeo deve approvare o meno).

Controllo: come ogni esecutivo, la Commissione ha il compito di assicurarsi che le norme siano rispettate, sia quelle dei Trattati istitutivi, sia quelle emanate dall’organo legislativo (Parlamento e Consiglio). Ecco perché, per esempio, controlla che gli Stati rispettino gli impegni presi a livello di stabilità dei conti pubblici, oppure ecco perché può comminare ingenti multe a imprese private (vedi Microsoft o più di recente Apple) se non sono rispettate le norme sulla concorrenza.

Juncker è il premier d’Europa?

Juncker è il Presidente della Commissione europea, il braccio esecutivo dell’Unione. In quanto tale, si può definire il premier d’Europa, esattamente come il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano è il premier d’Italia.

Nessuno dei due, allo stesso modo, è eletto direttamente. Il Presidente della Commissione europea è scelto fra le fila del partito che vince le elezioni europee. Tuttavia, il Presidente della Commissione, dopo il Trattato di Lisbona in vigore dal 2009, ricopre sempre più la funzione di premier dell’Europa. Pertanto i grandi partiti europei candidano a questo ufficio il loro più prestigioso esponente. Questi andrà – se il partito vince – alla Commissione (anche qui, quindi, ruolo politico e tutt’altro che da tecnocrate), i suoi colleghi eletti andranno invece al Parlamento europeo.

Come sempre accade, la realtà precede l’adeguamento delle regole, e delle procedure. Anche in Italia la legge non prevede candidati premier, eppure i partiti così chiamano i propri uomini o donne di punta. Lo stesso in Europa. Pertanto, seppur non esista ancora sulla carta un’Unione politica in Europa, i partiti europei ormai esistono ed esprimono da subito i candidati alla conduzione dell’esecutivo (la Commissione europea), anche se si vota per il Parlamento.

Potrebbe non essere lontano il giorno in cui i cittadini europei potranno direttamente votare i partiti europei e candidati anche di altri stati membri, senza dover necessariamente eleggere al Parlamento europeo candidati del proprio paese. Ma già oggi, votando i propri candidati nazionali al Parlamento europeo, si contribuisce a esprimere il Presidente della Commissione, cioè il primo ministro d’Europa.

Che fa il Parlamento europeo?

Il Parlamento europeo è l’organo democratico i cui membri sono eletti dai cittadini di tutti gli Stati membri dell’UE a suffragio universale diretto.

Condivide pienamente le funzioni legislative e di bilancio con il Consiglio e ha poteri in materia di approvazione degli accordi internazionali (quelli che la Commissione negozia). Viene eletto ogni 5 anni.

I seggi sono in totale 766 (attualmente). Ogni Paese ha diritto a un numero di seggi prefissato secondo un calcolo di proporzionalità con gli abitanti del relativo Paese. Lo Stato membro più popoloso dell’Unione, la Germania, esprime 99 deputati, la Francia 74, Italia e Regno Unito rispettivamente 73, e da qui fino a Estonia, Cipro, Lussemburgo e Malta che contano sei deputati ciascuno. I parlamentari si organizzano secondo gruppi, proprio come nelle assemblee legislative nazionali.

Per il suo funzionamento, il Parlamento è suddiviso in 20 Commissioni parlamentari, competenti a discutere le proposte di Direttiva o Regolamento provenienti dalla Commissione in ragione della materia. C’è una commissione per affari di giustizia, una per quelli agricoli, una per quelli energetici, una per quelli economici e monetari, e via dicendo.

Le commissioni parlamentari operano presso il Parlamento di Bruxelles e conducono il lavoro tecnico sul singolo testo normativo, portando avanti il negoziato con il Consiglio per trovare una posizione comune. Terminato il lavoro in commissione parlamentare, il testo di Direttiva o Regolamento viene votato dall’intero Parlamento europeo in sessione Plenaria, che si tiene una volta al mese nella sede di Strasburgo.

Quali sono i gruppi parlamentari del Parlamento europeo?

Ogni partito nazionale concorre a formare, con i propri candidati, un gruppo europeo. I partiti nazionali ormai sono profondamente connessi a livello europeo e già prima delle elezioni stanno dentro il proprio raggruppamento europeo. I nuovi arrivati e gli outsider che non fanno parte di grandi famiglie politiche europee possono decidere a che gruppo appartenere, se accettati, una volta eletti, o costituire nuovi gruppi.

Nell’attuale Parlamento, i gruppi politici sono i seguenti:

PPE (partito popolare europeo)

S&D (alleanza dei progressisti e democratici)

ALDE (alleanza dei democratici e liberali)

Verdi/ALE (Verdi/Alleanza libera Europa)

CRE (conservatori riformisti europei)

ELD (Europa della democrazia e libertà)

GUE/NGL (gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica)

Europa della Libertà e della Democrazia Diretta EFDD (con l’UKIP di Farage e Movimento 5 Stelle)

Europa delle Nazioni e della Libertà ENF (estrema destra, con Lega e Marine Le Pen)

N-I (non iscritti).

Nell’attuale composizione, il PPE (centro e centro destra, per capirci) ha la maggioranza dei seggi, seguito da S&D (sinistra e centro sinistra). S&D comprende nella sua componente principale il PSE (partito socialista europeo) di Schulz, Zingaretti e Pedro Sanchez (neo eletto in Spagna).

Il Parlamento ha un mandato di 5 anni, durante il quale – per prassi – si alternano due presidenti, uno per le due fazioni politiche maggioritarie. Oggi il Presidente è Antonio Tajani, PPE.

Quante sedi ha il Parlamento? Sono uno spreco?

Il Parlamento ha due sedi: quella principale a Bruxelles, quella secondaria a Strasburgo.

Nonostante oggi la sede di Bruxelles sia la più rilevante, la prima in senso cronologico è quella di Strasburgo. Fu scelta per il carattere simbolico della città, essendo la stessa nella regione dell’Alsazia, per secoli contesa militarmente fra Francia e Germania. Quella sede simboleggia unità.

Oggi, tuttavia, i parlamentari si recano a Strasburgo di regola solo una settimana al mese, per adottare i provvedimenti che per tutto il resto del tempo sono trattati, lavorati, studiati nella sede di Bruxelles.

Certo la doppia sede è scomoda e oggi priva di senso. È solo un lascito storico. Da più lati si levano ormai voci in favore di uno spostamento della sede a Bruxelles, e prima o poi giustamente accadrà (ne sappiamo qualcosa, il Regno d’Italia ha cambiato tre capitali: Torino, Firenze, Roma).

Tuttavia in termini di sprechi, si può dormire tranquilli. L’intero Parlamento europeo con le sue sedi, i suoi parlamentari, i funzionari, le segreterie e gli staff costa molto meno del parlamento italiano, e in piena trasparenza. Però il primo, quello UE, rappresenta 500 milioni di cittadini; il secondo, quello italiano, 60.

Cos’è il Consiglio dell’UE

Il Consiglio dell’Unione Europea anche detto “Consiglio” o “Consiglio dei Ministri”, rappresenta i Governi degli Stati membri. Vi si incontrano i Ministri degli Stati in varia composizione (Ministri Finanze, Interni, Agricoltura, etc.).

Questa istituzione condivide il potere legislativo, cioè il potere di emanare (o bocciare) le proposte di Direttive o Regolamenti presentate dalla Commissione, con il Parlamento europeo. Per questa ragione, Consiglio dell’Unione Europea e Parlamento europeo sono chiamati Co-Legislatori.

Questa dizione non deve spaventare. Così come in uno Stato nazionale esiste un esecutivo (il Governo) e un organo legislativo (il Parlamento, spesso composto da due camere: Camera bassa e Senato), allo stesso modo funziona nell’Unione Europea: la Commissione è l’esecutivo, Consiglio e Parlamento, proprio come due camere dello stesso organo, rappresentano il potere legislativo. Nessuna norma può diventare legge se queste due istituzioni non la approvano con identica formulazione. La presidenza del Consiglio è a rotazione semestrale fra tutti gli Stati membri UE.

A differenza della Commissione, che rappresenta gli interessi dell’Unione, e del Parlamento, che rappresenta gli interessi dei cittadini europei, il Consiglio rappresenta gli interessi degli Stati dell’Unione.

Ha senso prevedere un’istituzione che rappresenta i cittadini europei (il Parlamento) e una che rappresenta i Governi europei (il Consiglio)?

Le due cose non sono sovrapposte? I cittadini, in fondo, sono sempre gli stessi. E, inoltre, se i Trattati sono stati sottoscritti dagli Stati, e la Commissione agisce per farli rispettare e darne attuazione, perché deve esistere un organo che assicura gli interessi degli Stati? Effettivamente, il punto è delicato.

Il Consiglio, cioè la rappresentanza degli interessi degli Stati all’interno dell’UE, è frutto come tutte le altre istituzioni europee di un processo di sviluppo dell’Unione che è stato incoerente, a volte incerto, a volte a strappi.

È come se, nel cedere parte della propria sovranità all’Europa, gli Stati non ne fossero del tutto convinti, e quindi volessero comunque costruire un’architettura nella quale, alla fine, sono loro ad avere l’ultima parola.

Non a caso, fino al Trattato di Lisbona del 2009, il concetto era semplice: la Commissione (cioè l’Europa) propone, il Consiglio (cioè gli Stati membri) dispone. Il Parlamento non contava nulla o quasi. In sintesi: la Commissione tesseva la tela, avanzava proposte dell’interesse dell’Europa unita, gli Stati le potevano smontare grazie ai poteri nel Consiglio. In un certo senso, però, la presenza dei governi nazionali nel processo decisionale europeo garantiva la presenza di organismi democraticamente eletti, almeno in patria, altrimenti assenti.

Tuttavia, molto è cambiato quando, con il Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha ricevuto pieno potere legislativo, al pari del Consiglio (infatti, dicevamo, sono Co-Legislatori). A questo punto, dunque, in presenza di un organo democratico europeo eletto direttamente dai cittadini (il Parlamento), il ruolo di un altro organismo che è sempre espressione degli stessi cittadini però eletto su base nazionale diventa di più difficile comprensione.

Se da un lato rimane vero che in un’Unione variegata la presenza di un’istituzione in cui i singoli Stati possano dire la loro mantiene una logica, è altrettanto e più importante che quest’organo non diventi il luogo in cui gli Stati membri, tirando ognuno la coperta dalla propria parte, sfilaccino le proposte unitarie ed europee che arrivano dalla Commissione e che il Parlamento garantisce come vaglio democratico. Soprattutto tramite il distruttivo strumento del diritto di veto quando in Consiglio si vota all’unanimità. In questo modo un solo Stato membro può bloccare l’Unione.

È fondamentale arrivare a una riforma costituzionale dell’Unione europea che assicuri un bilanciamento dei poteri che sottragga alle pressioni politiche di alcuni Stati il destino delle decisioni per l’intera Europa. Il problema dell’Europa non è l’Unione europea, sono gli Stati che la compongono.

Cosa sono le leggi europee?

Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano principalmente due tipi di “leggi”: Direttive e Regolamenti.

Le Direttive vincolano gli Stati membri nel risultato, ma lasciano discrezionalità nei mezzi per raggiungerlo. Gli Stati membri devono recepirle nel diritto nazionale mediante un atto normativo interno, una propria legge. Questo è il motivo per cui non ci rendiamo conto che la stragrande maggioranza delle leggi che pensiamo essere italiane son in realtà europee, solo sono state “copiate”. Immaginate Brexit, quando pensi che basta staccare la spina e poi ti accorgi che tutte le tue norme sono in realtà europee …

I Regolamenti, invece, sono obbligatori in tutti gli elementi e sono direttamente applicabili. Non c’è spazio di manovra per gli Stati. Dal momento in cui è adottato a Bruxelles, il Regolamento è in tutto e per tutto una legge, vigente in modo identico in tutti gli Stati UE. Non è necessario, anzi è vietato ogni intervento di recepimento da parte dei legislatori nazionali.

Le Direttive e i Regolamenti, le leggi europee, hanno sempre prevalenza su leggi nazionali che fossero con esse in contrasto. Ma nessuna norma europea è imposta agli Stati. Tutte sono dapprima proposte da un organo che è emanazione della volontà democratica dei cittadini e degli Stati stessi (la Commissione) e sono poi ulteriormente vagliate da altri due organi che rappresentano l’interesse dei cittadini (il Parlamento) e degli Stati (il Consiglio).