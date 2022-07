Uno dei fondatori del nostro blog e della nostra Associazione, Paolo Dell’Oca, ha viaggiato nel mese di Luglio 2022 a Kiev con il MEAN, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, per un incontro con la società civile ucraina alla ricerca di strategie per il dialogo e la fine del conflitto. Paolo ha fatto parte di questa ‘missione’ in quanto portavoce di Fondazione Arché. Durante il viaggio e i giorni a Kiev, ci ha aggiornato con dei messaggi audio che abbiamo voluto condividere con voi lettori e comunità di Le Nius. Ve li riproponiamo qui, convinti della bontà dell’iniziativa e del valore di una riflessione sul significato della nonviolenza oggi, 2022, con una guerra in Europa.

“Incontrare cittadini e istituzioni di Kiev è stato un esercizio di ascolto imponente, a tratti spiazzante: la gratitudine del sindaco, l’analisi del nunzio apostolico, la chiarezza dei nostri interlocutori rispetto alle conseguenze dell’aggressione militare dell’Ucraina per scelta del governo della Federazione russa m’interroga sul significato di Europa e di resistenza, di pace e di quello che possiamo fare nelle nostre comunità e con le nostre organizzazioni” commenta Paolo, a qualche giorno dal rientro in Italia.

Episodio 1

Ascolta “A Kiev con il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta | In marcia per la pace – EP1” su Spreaker.

Episodio 2

Ascolta “A Kiev con il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta | In marcia per la pace – EP2” su Spreaker.



Episodio 3

Ascolta “A Kiev con il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta | In marcia per la pace – EP3” su Spreaker.



Episodio 4

Ascolta “A Kiev con il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta | In marcia per la pace – EP4” su Spreaker.