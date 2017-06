Sondaggi elezioni Germania 2017 | Merkel in fuga

Ultimi sondaggi sulle elezioni in Germania del 24 settembre 2017

Brutte notizie per i socialdemocratici dopo gli ultimi sondaggi tedeschi: le rilevazioni per il mese di maggio hanno evidenziato un ridimensionamento dell’Spd di Martin Schulz fermo al 28%; il primo partito tedesco rimane il Cdu di Angela Merkel con ben il 36%, miglior dato dal febbraio dell’anno scorso. Tutti gli altri principali partiti non superano il 10%: Alternativa per la Germania (AFD), dopo l’abbandono della leader storica Frauke Petry, si assesta solo sul 9%; la Sinistra di Die Link segue a breve distacco con l’8,8%, mentre i verdi si confermano al 7%. Il Partito Liberale (FDP), principale alleato storico della Merkel, si conferma in crescita al 7%, con un punto percentuale in più rispetto ad aprile.

Le difficoltà di Schulz

Pochi mesi fa, l’effetto Schulz aveva portato i socialdemocratici sopra il 30% a un passo dal sorpasso del CDU della Merkel. Ma le sconfitte incassate con le ultime elezioni regionali hanno affossato tutto l’entusiasmo iniziale.

In particolare, la sconfitta dell’Spd nella Nordreno-Westfalia ha evidenziato tutti i limiti dei socialdemocratici. La regione è sempre stata una delle roccaforti della sinistra tedesca, ma le ultime elezioni hanno riservato una brutta sorpresa al partito di Schulz: la governatrice uscente Hannelore Kraft ha perso nove punti percentuali rispetto alle ultime consultazioni, fermandosi al 30%; il candidato del Cdu, Konrad Adenauer, ha vinto con il 34% delle preferenze. Fattore determinante nella sconfitta della Kraft è stato il tema della sicurezza. I tassi di criminalità nella regione non sono aumentati sotto la sua direzione, ma episodi controversi come i fatti di Colonia hanno evidenziato criticità nella gestione della pubblica sicurezza.

L’Spd ha cercato inizialmente di giustificare la sconfitta attribuendola a fattori di natura locale senza soffermasi troppo sui risultati. Ma le proporzioni della debacle hanno portato Schulz a riflettere sui temi discussi della campagna elettorale: gli argomenti vincenti su cui il Cdu sta puntando sono stabilità economica, sicurezza e investimenti, punti su cui l’Spd non riesce ancora a stare al passo. Il leader socialdemocratico si è reso conto che puntare sui temi della giustizia sociale non è più sufficiente. Al contrario della Merkel, Schulz non ricopre alcun incarico pubblico utile da sfruttare finestra mediatica e banco di prova per dimostrare le sue capacità di amministratore. L’essere una figura politica nuova lo ha facilitato all’inizio, ma in questa situazione di crisi si sta rivelando un limite nell’affermare la sua immagine di leader capace.

Il successo della Merkel

Il successo nel Nordreno-Vestalia è un chiaro segnale di quanto il partito della Merkel sia in forte ripresa. La regione dopo quarantacinque anni di governo socialdemocratico torna sotto il controllo del centro-destra per la terza volta dalla guerra. Nel suo territorio vivono diciotto milioni di tedeschi, un quinto della popolazione di tutta la Germania, numeri più che significativi in vista delle elezioni di settembre. La Merkel è riuscita confermare nuovamente la propria leadership puntando sui temi della sicurezza e della stabilità, punti su cui i socialdemocratici si sono spesso rivelati spesso inconsistenti. L’entusiasmo della novità scoppiato attorno a Schulz si è consumato presto contro la politica chiara e pragmatica della Cancelliera tedesca.

Altro fattore che può aver influenzato positivamente la Cdu è la vittoria schiacciante di Macron nelle passate elezioni francesi: il programma del nuovo Presidente Francese è ricorda per molti aspetti quello proposto dalla Merkel e proprio la Cancelliera è stata una delle maggiori sostenitrici dell’outsider francese. Sono adesso in molti ad auspicare un nuovo asse franco-tedesco che traini l’Unione Europea dopo la Brexit.

Con i numeri dati dai sondaggi, la storica coalizione liberal-democratica Cdu-Fdp arriverebbe al 43% segnando potenzialmente il ritorno del di centro-destra alla guida della Germania dopo l’esperienza delle “larghe intese” con l’Spd. A poco più di tre mesi dal voto il risultato sembra fortemente indirizzato, ma dopo quanto successo in Inghilterra con la debacle verticale della May, è prudente non sbilanciarsi troppo prima della prova delle urne.