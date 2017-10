Come risparmiare e investire piccole cifre: il salvadanaio online di Gimme5

Il 31 ottobre è la Giornata Mondiale del risparmio, occasione perfetta per fare il punto sullo stato di salute delle tue finanze. Se stai pensando a come poter risparmiare, quesito che accompagna i nostri pensieri degli ultimi mesi, il primo modo per farlo è non spendere: non acquistare quel paio di scarpe bellissime –ahinoi!- che non sono ancora in saldo, non cadere nella tentazione dell’ennesimo oggetto di design e non acquistare quel libro che non leggerai.

C’è però qualcosa di più e forse di meglio: ok non spendere, ma per risparmiare soldi esistono altri metodi che mettono insieme l’idea del salvadanaio a quella del piccolo investimento, senza dover andare in banca ma comodamente da smartphone. Per esempio la nuova APP Gimme5: ti spieghiamo velocemente di cosa si tratta, quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento e come fare per usarla.

Pocket Nius: da sapere in breve 1. L’app di Gimme5 permette di mettere via delle piccole somme di denaro e investirle tutto in pochi clic dal cellullare.

2. La nuova versione dell’app ci aiuta a ragionare per obiettivi di risparmio da raggiungere attraverso l’attivazione dei cosiddetti joink.

3. Come possiamo raggiungere più velocemente i nostri obiettivi? Scegliendo la soluzione che fa per noi (una soluzione semplice) e…

4… condividendoli con amici e parenti: il nonno, come l’amico che vive lontano, potranno aiutarci a tagliare prima il traguardo.

5. Se e quando avremo bisogno di supporto, la nuova app ci accompagnerà in un percorso di contenuti personalizzati, per crescere insieme al nostro investimento e diventare risparmiatori più consapevoli.

Come risparmiare soldi e investire piccole somme dallo smartphone

La Giornata Mondiale del risparmio venne suggerita da un importante economista italiano, Maffeo Pantaleoni, in un discorso tenuto a Milano nel 1924. Il risparmio, nella sua visione, è alla base dell’educazione -non solo economica- della società. Da questo punto di vista, imparare a risparmiare e dare valore ai propri soldi è una (auto)disciplina molto importante per la comunità e per il singolo, per un uso migliore della ricchezza accumulata.

Ma come possiamo gestire i nostri piccoli risparmi quotidiani? O come possiamo educarci a mettere via dei soldi?

Possiamo decidere di lasciarli lì, dove sono, e in pratica trascurarli fino a quando un giorno qualunque avendoli a portata di mano non li spendiamo inesorabilmente. Oppure possiamo occuparcene ed uno dei modi migliori è senza dubbio darci degli obiettivi di risparmio e mettere via i soldi per raggiungerli, investendoli magari con la nuova app Gimme5.

Creandoci degli obiettivi di medio e lungo periodo, mettendo insieme una mattonella alla volta, potremmo arrivare a dei traguardi che mai avremmo pensato di raggiungere: secondo una ricerca dell’EDHEC infatti, chi investe con un obiettivo ha il 50% di probabilità in più di successo rispetto a chi non ha alcun obiettivo di risparmio.

Ognuno di noi può impegnarsi per fare tutto questo in autonomia, ma fortunatamente ci sono dei modi più “smart” e semplici per prenderci cura dei nostri soldi. Il mondo delle app è sicuramente una risorsa: tra quelle disponibili avevamo già apprezzato Gimme5, che nel frattempo si è evoluta di nuove e utilissime funzionalità. A partire, appunto, dall’investire per obiettivi.

Come funziona la nuova app Gimme5

Gimme5 è prima di tutto un salvadanaio digitale, che rende accessibile fondi comuni di investimento, probabilmente lo strumento più efficiente a disposizione di piccoli e grandi investitori. Una vera e propria rivoluzione che “sgancia” il concetto di investimento (che di solito si fa in banca) dalla banca stessa, ma soprattutto dall’idea che l’investimento sia solo possibile per cifre consistenti (migliaia di euro): si possono mettere via anche solo 5 euro alla volta. Insomma, Gimme5 semplifica parecchio le cose per chi – come noi – può essere interessato a fare crescere i propri soldi, a investire, ma non ha mezzi enormi per farlo.

L’app Gimme5 dà la possibilità di mettere via delle somme di denaro, anche piccole e ci aiuta ad essere più consapevoli nelle nostre decisioni di risparmio. Per cosa stiamo risparmiando? In quanto tempo vorremmo raggiungere quell’obiettivo? È possibile associare al risparmio un margine di guadagno? Quanto velocemente?

Una volta scaricata l’app da dall’ Apple store o Google play basta poco: inseriamo i dati anagrafici, l’email e il numero di telefono. Oltre ad un cellulare (ma possiamo accedere anche da desktop), per entrare nel mondo del salvadanaio online di Gimme5 avremo bisogno di un conto corrente di appoggio, tramite il quale verseremo i nostri risparmi e riceveremo le somme liquidate.

Ora fissiamo il nostro obiettivo. Per esempio, poniamo che sia risparmiare soldi per una vacanza alla fine della tesi di laurea. Attraverso la app possiamo quantificare il nostro obiettivo (es. la vacanza o l’acquisto di un tapis roulant) in una somma economica che intendiamo risparmiare, indicare la cifra, il motivo e il tempo entro cui vorremmo raggiungere questo obiettivo. Vediamo una dimostrazione nell’immagine seguente: poniamo che abbiamo l’obiettivo di acquistare un tapis roulant e quindi di mettere via 100 euro in 6 mesi.

Stabilito il nostro obiettivo di risparmio, associamogli un’immagine e una descrizione e iniziamo con il primo versamento, procedendo spediti attraverso i successivi joink verso la meta. Ma cosa sono questi joink?

I joink sono le piccole somme che risparmiamo ogni mese e che andiamo stanziare sul nostro obiettivo. Si tratta di cifre che scegliamo a partire da 5 euro in su; in questo modo, non solo stiamo mettendo via i soldi per la nostra vacanza (o il nostro tapis roulant), ma continueremo ad aumentare la cifra investita nel fondo scelto. Possiamo decidere che Gimme 5 scali dal nostro conto ogni mese una somma per essere più regolari e non dimenticarci oppure scegliere noi quando farlo con un bonifico.

Ok, direte voi, tutto bellissimo. Ma quanto si guadagna? Come facciamo a far crescere i nostri soldi? Sarete voi a decidere quanto velocemente i vostri risparmi possono muoversi, scegliendo varie possibilità di investimento, di cui tre sono in evidenza:

Prudente: per chi non vuole prendersi troppi rischi e ha un piano di risparmio di medio periodo (dai 2 anni in avanti).

Dinamico: per chi vuole osare un po’ di più e ha la possibilità di attendere più a lungo (dai 4 anni in avanti)

Aggressivo: per quelli che vogliono esporsi più al rischio per orizzonti temporali più lunghi (a partire dai 5 anni).

Ricordiamoci bene che a un rischio più elevato corrispondono maggiori possibilità di guadagno: se vogliamo navigare in acque sicure dovremo invece necessariamente orientarci verso prodotti che hanno rendite più basse.

Novità: fatti sostenere, guidare e ottieni i badge!

La nuova versione dell’app presenta due novità importanti che ci permettono di velocizzare il nostro percorso di risparmio.

La prima, è quella di poter condividere i nostri obiettivi di risparmio con chi vogliamo: amici, parenti, compagni di viaggio. Coloro che vogliono aiutarci e sostenerci possono farlo in tutta sicurezza e con semplicità, anche senza dover necessariamente diventare clienti Gimme5 . Dare agli altri la possibilità di darci un aiuto anche piccolo potrebbe riservarci ottime sorprese!

L’altra innovazione è di avere all’interno dell’app un percorso di contenuti personalizzato e costantemente aggiornato. Si tratta di suggerimenti, pillole, approfondimenti e funzionalità aggiuntive che troviamo nella home di Gimme5 e che ci serviranno per restare aggiornati e ”crescere insieme ai nostri soldi”. Perché, se è vero che per utilizzare l’app non serve essere esperti di economia e finanza, è altrettanto vero che più conosciamo più sappiamo scegliere in maniera corretta nel nostro interesse.

C’è un’altra innovazione – se volete anche un po’ ludica – che merita di essere guardata con attenzione: l’introduzione dei badge. Più usiamo l’app Gimme5 e cresciamo con i nostri obiettivi, più sblocchiamo i cosiddetti ‘badge’. Cosa sono quindi questi badge? Dei riconoscimenti per ogni traguardo raggiunto nel nostro percorso di utenti informati e consapevoli nell’uso dell’app. Quando otteniamo un badge sblocchiamo delle nuove funzionalità aggiuntive utili per gestire al meglio la nostra posizione e risparmiare dei soldi. Obiettivo finale: sbloccare tutti i badge e diventare risparmiatori consapevoli. A questo punto non resta che provare a sfruttare tutte le occasioni di risparmio: sei pronto per iniziare a risparmiare?





5 link per saperne di + 1. Il + video 1. Come funziona Gimme5 spiegato in video direttamente dagli autori dell’app. Il più enciclopedico 2. Per capire cosa sia un piano di accumulo leggi qui. Il più analitico 3. Il sito Investire 24 ha analizzato all’inizio del 2017 l’andamento e le previsioni dei fondi comuni di investimento, lo trovate qui, e sono la stessa tipologia di fondi in cui si investe in Gimme5. Il più motivato 4. Per approfondire, ecco in questo post 5 ragioni per investire in fondi comuni con Gimme5. Il più variegato 5. Se cerchi delle alternative, in questo post 5 app per gestire i vostri risparmi.



Segnala un errore