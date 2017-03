Vegana

Preparazione: 10 minuti

Dosi: 23 cm; 6 persone

Per il ripieno della torta salata:

1. Taglia a cubetti di piccole dimensioni le verdure e trita la cipolla. Ungi man mano la padella e cuoci il peperone con la cipolla e il resto delle verdure separatamente salandole per perdere l’acqua di vegetazione agevolando la cottura limitando i condimenti. Cuocile al dente e una volta cotte riuniscile in una ciotola e condiscile con l’origano.2.Prepara una besciamella mischiando a freddo in un pentolino farina, sale e olio facendolo assorbire per bene. Aggiungi poco latte vegetale o brodo mischiando con una frusta per non far formare grumi, aggiungi il liquido restante.3.Metti sul fuoco e fai cuocere fino ad ottenere una salsa densa. Unisci la besciamella alle verdure e fai raffreddare completamente il ripieno. Intanto scalda il forno a 180°C.4.Prepara la pasta mischiando farina, sale e bicarbonato. Aggiungi l’olio e fallo assorbire per bene alla farina. Il migliore procedimento è quello di mettere questo composto tra le mani e sfregale tra loro in una sorta di sabbia.5. Fai bollire l’acqua e aggiungila all’impasto.

6. La farina risente molto dell’umidità circostante quindi metti un po’ meno dell’acqua indicata verificando la consistenza, se necessario aggiungi il resto.

7.Lavora l’impasto per qualche minuto e stendilo nella teglia spesso massimo 4 mm e bucalo con una forchetta. Ricorda di tenere i bordi alti per accogliere il ripieno! Una volta versato taglia l’impasto in eccesso lasciando un paio di cm di bordo. Ripiega il bordo verso l’interno e se hai ancora pasta fai qualche decorazione sulla torta.

8.Inforna la torta salata a 180°C per circa 40 minuti ma controlla la cottura, ogni forno è a sé. Ad esempio io dopo 40 minuti l’ho tolta dalla tortiera e l’ho rimessa al forno 5 minuti con il calore verso il basso.

Di Giorgia