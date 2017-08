Quanti sono i musulmani in Italia? Stime, analisi e proiezioni

In Italia, come in tutta Europa, la questione della presenza musulmana è elemento di accesa discussione politica e sociale. Il sentimento anti-islamico è in crescita, tanto che secondo una ricerca dell’Istituto PEW realizzata nel maggio 2014 e ripetuta due anni dopo, i due terzi circa della popolazione italiana si dichiara poco favorevole alla presenza dei musulmani (passando dal 63% del 2014 al 68% del 2016).

Gli oppositori ai processi di integrazione ed inclusione delle comunità musulmane sostengono l’incompatibilità delle stesse sia con i valori laici europei sia con quelli cristiani della maggioranza degli italiani. Alcuni denunciano addirittura una vera e propria “invasione islamica”, che mina i valori e le fondamenta della nostra società. Ma è veramente così? Cosa ci dicono i numeri? Quanti sono i musulmani in Italia?

Pocket Nius: 5 cose da sapere in breve 1. I musulmani in Italia sono circa 2,5 milioni, il 4% della popolazione. È una stima, perché non ci sono dati ufficiali sulla confessione religiosa delle persone. 2. La comunità musulmana più numerosa è quella italiana: circa un milione di musulmani in Italia sono cittadini italiani, l’82% dei quali naturalizzati italiani negli ultimi anni. 3. I restanti 1,5 milioni sono musulmani di cittadinanza straniera, provenienti soprattutto da: Marocco, Albania, Bangladesh, Pakistan, Egitto. 4. I musulmani in Italia sono distribuiti soprattutto al nord, in particolare in: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. 5. Secondo alcune proiezioni, il numero di musulmani in Italia potrebbe aumentare fino a rappresentare il 6-8% della popolazione e poi stabilizzarsi. Non c’è quindi alcun fondamento all’ipotesi di una “invasione islamica” in Italia.

Una stima dei musulmani in Italia

Prima di presentare i dati, va detto che “contare i musulmani” è un’operazione impossibile da fare con precisione: non ci sono banche dati sulla confessione religiosa delle persone. Per questo nelle rilevazioni si parla di musulmani con riferimento a soggetti che provengono da una nazione la cui confessione religiosa principale è considerata quella islamica. Il termine tecnico è quello di “musulmano sociologico”, vale a dire chiunque provenga da un contesto sociale, istituzionale e/o familiare in cui l’Islam è elemento strutturante per l’identità dell’individuo.

Inoltre i dati sulla presenza di musulmani in Italia non sono in grado di misurare il livello di osservanza e di “religiosità” dei singoli individui: ci forniscono una stima generale del numero di soggetti che si rifanno a quel codice di valori morali e sociali islamici, ma non dicono nulla sul grado di osservanza effettiva dei precetti religiosi. Questo vale naturalmente per qualsiasi gruppo religioso, e quindi anche per il 70% di italiani che sono stimati come cattolici.

Fatte queste premesse, stimiamo il numero di musulmani in Italia basandoci su una serie di ricerche prodotte dalla Fondazione ISMU in collaborazione con Orim Lombardia, e qui rielaborate ed integrate con i dati aggiornati dell’ISTAT e del Ministero dell’Interno al 1 gennaio 2017.

Questi calcoli ci portano a stimare circa 2.520.000 musulmani residenti in Italia, pari al 4% di tutta la popolazione residente in Italia. Questa la suddivisione per cittadinanza.

Sui 2.520.000 musulmani stimati in Italia, il 43% ha cittadinanza italiana, mentre il restante 57% ha nazionalità straniera. Vediamo ora più nel dettaglio le caratteristiche di queste due componenti della presenza musulmana in Italia.

I musulmani di cittadinanza italiana

Dai dati emerge una prima sorpresa: la comunità musulmana più numerosa è quella italiana, con oltre un milione di presenze, divisa al suo interno nel seguente modo:

L’82% dei musulmani italiani sono naturalizzati, sono cioè diventati italiani attraverso le procedure per ottenere la cittadinanza, quindi per residenza dopo 10 anni, per matrimonio dopo 3 anni, per trasmissione automatica ai figli ed elezione al compimento dei 18 anni.

Si stima che solo nel biennio 2015-2016 circa 160 mila musulmani stranieri sono diventati italiani; tra le prime dieci nazionalità per numero di richieste di cittadinanza accolte dal 2013 al 2015, figurano sette paesi musulmani.

Il restante 18% dei musulmani italiani, circa 200 mila persone, si divide in due categorie. I convertiti all’Islam, che l’Ucoii (Unione delle comunità islamiche italiane) stima in circa 100 mila unità, di cui la maggioranza donne. I bambini e ragazzi nati in Italia da genitori a loro volta naturalizzati, pari anche loro a circa centomila unità, considerando che secondo i dati Istat sono circa 300 mila i bambini presenti in Italia nati da stranieri musulmani, di cui un terzo con almeno un genitore naturalizzato italiano.

I musulmani di cittadinanza straniera

I musulmani con cittadinanza straniera residenti in Italia sono stimabili in 1.440.000, il 57% dei musulmani presenti nel nostro paese. Queste le nazionalità più rappresentate.

Le prime cinque comunità per numerosità rappresentano i due terzi di tutti i musulmani stranieri residenti in Italia.

Queste comunità hanno caratteristiche ben precise. I loro primi membri sono immigrati in Italia a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, hanno sviluppato una forte presenza sul territorio (con la presenza di centri, associazioni e rappresentanti), e si sono poi allargate con familiari che hanno ottenuto il ricongiungimento familiare, segno evidente di una volontà di stabilirsi in Italia.

Si tratta quindi di un’immigrazione musulmana che è diventata permanente nel tempo, portatrice di bisogni all’interno della società, che da migrazione “economica” (ossia di maschi adulti temporaneamente presenti) è diventata una migrazione di “popolamento”, che si è insediata nel territorio, distribuendosi secondo precise logiche di opportunità economiche.

Se allarghiamo lo sguardo oltre queste cinque comunità, emerge una componente musulmana composta da 2 milioni e mezzo di persone provenienti da 48 nazioni e tre continenti diversi, molto diversificata al suo interno: un Islam multietnico e multinazionale, che non trova quindi un’unica nazione, comunità, o regione geografica a rappresentarlo.

Da questi elementi si comprende che quell’immagine monolitica – a cui contribuiscono anche i media – che spesso gli italiani hanno dei loro vicini musulmani, a cui attribuiscono caratteristiche, comportamenti e modi di pensare e vivere simili, non è reale.

La distribuzione geografica dei musulmani in Italia

A livello territoriale, la maggiore presenza di musulmani si ha in Lombardia, Emila-Romagna, Piemonte e Veneto, che da sole assorbono il 55% di tutti i musulmani in Italia. Discreta la presenza anche in Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, scarsa in tutte le altre regioni.

La concentrazione della maggior parte dei musulmani residenti in Italia nelle quattro regioni è legata ad un’immigrazione di tipo economico, inseritasi nel corso degli anni nel tessuto socio-produttivo delle industrie e delle piccole medie imprese del Nord. Ci sono poi le singole specificità, come la città di Roma, in cui sono residenti circa 120 mila musulmani, prima città italiana per numero di fedeli islamici, che insieme al comune di Milano (circa 95 mila presenze), rappresenta l’8% di tutti i musulmani in Italia, stranieri e non.

Musulmani in Italia: fu vera invasione?

Secondo i ricercatori del PEW, l’Italia dovrebbe passare dagli attuali 2,5 milioni di musulmani residenti del 2016 (pari al 4% della popolazione) ai quasi 3,6 milioni del 2030 (equivalenti al 6,2% del totale della popolazione); tuttavia poi questa percentuale sul lungo periodo è destinata a stabilizzarsi su percentuali che oscillano intorno all’8-9% per il 2050.

Una presenza strutturale, ma pur sempre minoritaria rispetto al totale della popolazione italiana. Se anche aggiungiamo i 170 mila stranieri irregolari musulmani (circa il 40% del totale immigrati irregolari che l’Ismu ha stimato in 435 mila per il 2016), il numero dei musulmani in Italia sale a 2,8 milioni, il 4,5% della popolazione.

I dati reali smentiscono quindi in maniera categorica l’ipotesi dell’Italia come terra di “invasione islamica”. Eppure, secondo una ricerca del dicembre 2016 condotta dall’Istituto IPSOS MORI, gli italiani stimano la presenza musulmana pari al 20%, cinque volte il loro numero effettivo.

Prima ancora che spaventati o diffidenti, gli italiani appaiono dunque male informati. I motivi sono molteplici: dalla semplificazione dei mass-media nel narrare il fenomeno, all’enfasi sui flussi migratori provenienti da paesi islamici, alla mancanza di conoscenza empirica del fenomeno descritto. È il caso quindi che la ragione fondata su un approccio scientifico torni ad avere un ruolo di guida del sentimento perché, come diceva Gandhi:

La percezione rimane cieca se non è illuminata dalla ragione.

