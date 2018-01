Le mostre da non perdere a Milano nel 2018: un anno all’insegna dell’arte

Aaah, l’anno nuovo e i buoni propositi! Ammettiamolo, lo sappiamo benissimo tutti come va a finire: i giorni passano, l’entusiasmo scema e… puff! See you next year! Ma quest’anno credo proprio che tener fede al mio buon proposito non mi peserà affatto: vedere le migliori mostre a Milano nel 2018.

Grazie al cielo, nella mia cara città meneghina le occasioni non mancano, come ben dimostra il ricco cartellone culturale degli ultimi anni. E anche il 2018 non è da meno, anzi: le mostre assolutamente imperdibili sono tantissime, dal primitivismo di Paul Klee all’attesissimo ritorno di Picasso, dalla poliedrica Frida Kahlo ai grandi maestri del ‘900 italiano. Direi proprio che quest’anno le premesse per trasformare il nostro tempo libero nel produttivo otium latino ci sono tutte.

Se quindi anche voi, come me, siete stufi di riempire i vostri diari dei soliti propositi, come andare davvero in palestra per perdere quei 2-3 chiletti di troppo, smettere di procrastinare (ma da domani, che oggi non ho tempo) o cercare di essere più positivi no matter what, seguitemi alla scoperta delle mostre da non perdere a Milano nel 2018.

N.B. Le mostre sono elencate in ordine cronologico, tenendo conto della data di chiusura. In questo modo, a seconda del giorno in cui starai leggendo quest’articolo, potrai facilmente andare direttamente alla descrizione di quelle ancora aperte. Non che leggere anche tutte le altre abbia effetti indesiderati, eh.