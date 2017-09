Spiagge più belle del Salento: foto e leggende dal Tacco d’Italia

Salento: lu sule lu mare lu ientu. Un ritornello ormai ben noto, che esalta questa terra tutta d’amare, come ricorda proprio il Marchio d’area “Salento d’amare”, progetto salentino di marketing territoriale. Non servono presentazioni per questa bellissima penisola nella penisola, il tacco d’Italia, con i suoi oltre 200 km di costa, contesa e corteggiata da due affascinanti pretendenti: il mar Ionio a ovest e il mar Adriatico a est. Ogni estate il Salento attrae flussi considerevoli di turisti da tutta Italia e non solo, ben consci che per trovare un mare da sogno non sia necessario andare dall’altra parte del mondo: le spiagge delle province di Lecce, Brindisi e Taranto non hanno niente da invidiare ai più esotici Caraibi o Maldive.

Tra lidi di candida sabbia e dune a perdita d’occhio, scogliere che si immergono in acque cristalline e spettacolari grotte naturali, la costiera salentina con la sua varietà è la meta ideale per tutti gli amanti del mare: selezionare le spiagge più belle del Salento risulta, pertanto, un’impresa ardua. Varrebbe la pena di organizzare una vacanza itinerante lungo tutto il litorale, a piedi, in auto o in barca: così, scoprirete davvero la ricchezza di questa terra d’incanto e delle sue spiagge più belle.