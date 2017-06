Color Switch: multicolore app ricca di minigiochi

Color Switch è una divertente app per Android e Apple che consiste in una serie di minigiochi basati sulla policromia e sui nostri riflessi.

Nei diversi livelli dovrete guidare una sferetta il cui colore cambia ogni volta che superate i vari ostacoli geometrici, mobili o fissi che siano. Solo se avrete lo stesso colore della “zona” dell’ostacolo potrete passare indenni; altrimenti sarà morte immediata e dovrete ricominciare da capo.

Le modalità di gioco di Color Switch

Provate a pensare ad ogni gioco 2D a scorrimento che esista: Color Switch li comprende tutti! Ne evidenzio qualcuno:

– Classic/Challenges: tappando sullo schermo la pallina rimbalzerà verso l’alto, dovrete sincronizzarvi con gli ostacoli rotanti multicolore per passarci attraverso al momento giusto. Simile a Flappy Bird, ma verticale.

– Bounce: bisogna eseguire dei rimbalzi tra le due pareti, colpendo solo il blocco del vostro colore che è appoggiato su tale parete.

– Bling: Una serie di piattaforme scorrono verso l’alto, e voi potrete cambiare direzione orizzontalmente solo tappando sullo schermo (come Mario VS. Donkey Kong). Bisognerà giungere indenni al traguardo e raccogliere 3 gemme preziose, altrimenti si ricomincerà da capo.

– Fidget spinner: in questa modalità sono presenti i giocattoli più in voga del momento, i fidget spinner! Quando finiamo su uno di questi, continueremo a ruotare attorno al suo perno: attenzione a stare molto attenti per lanciarsi nella giusta direzione.

– Spin: in questa modalità, la sfera ruoterà in modo automatico attorno a dei cechi colorati. Tappando sullo schermo, questa schizzerà via in direzione radiale verso il cerchio successivo, che potrebbe essere di un colore differente (ricorda molto Orbiter)!

Ogni categoria ha un determinato numero di livelli, divisi tra easy, medium e hard. Il livello successivo viene sbloccato solo dopo aver completato il livello attuale (oppure guardando video promozionali). Alla fine di tutti i livelli, è possibile selezionare la modalità endless: un unico livello in cui bisogna proseguire il più a lungo senza morire. La modalità endless è accessibile anche direttamente dal menu principale.

Durante il percorso, può capitare che raccogliate delle stelline bianche: è possibile utilizzarle per acquistare nel negozio delle skin simpatiche e particolari per la vostra sferetta. Sono numerosissime, e ottenerle tutte sarà un’impresa titanica.

Un altro aspetto di longevità è che il gioco ci invita a giocare, anche se poco, giornalmente: ogni 24 ore viene proposta una daily challenge ai giocatori; mentre ogni 12 ore possiamo vincere dei premi girando una ruota della fortuna. Sono presenti acquisti in-app (come stelle bonus o sblocco livelli), ed inoltre preparatevi a subire l’invasione di numerosi banner pubblicitari.

In fin dei conti, Color Switch è un’app gratuita che tiene occupati a lungo, ottima per qualche giocata occasionale e poco snervante.