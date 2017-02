Guida completa ai mondiali di sci alpino di St. Moritz 2017

Sankt Moritz, febbraio 2017, mondiali di sci alpino. L’evento è di quelli importanti, la location anche, le aspettative pure. Ferme le coppe del mondo – quella maschile è praticamente già di Hirscher, la sesta, come mai nessuno prima nella storia; in quella femminile è battaglia aperta tra Gut e Shiffrin – l’attenzione è tutta sull’evento iridato.

Cinque gare maschili, cinque femminile, più l’evento misto a squadre che ormai è diventato un classico. L’Italia ha da rimediare allo zero assoluto dei mondiali di Vail nel 2015 e le speranze non mancano.

Favoriti come sempre gli austriaci, che pure sono meno dominatori del solito. Occhio alle solite sorprese che spuntano in ogni mondiale, e ad alcune strisce aperte: Shiffrin che punta al terzo oro consecutivo in slalom speciale, Austria che va per il terzo oro a squadre consecutivo, Italia senza medaglia d’oro dai mondiali di Garmisch 2011 (vinse Innerhofer in superG).

Vediamo nel dettaglio le gare, analizzando favoriti, outsider e le speranze azzurre per le gare femminili e le gare maschili.

Mondiali di Sci alpino 2017 – gare femminili: programma, guida e risultati

Supergigante femminile

Quando: martedì 7 febbraio, ore 12.00

Italiane: Goggia, Brignone, E. Curtoni, Marsaglia

Favorite: Gut, Weirather, Stuhec, Goggia, Veith, Vonn

Guida: La gara inaugurale dei mondiali di sci alpino 2017 è la gara di Lara Gut, idolo di casa. Dopo aver vinto i primi 3 SuperG la svizzera però è caduta a Cortina, ha dovuto saltare il City Event di Stoccolma, e arriva un po’ malconcia a St. Moritz. Se fosse al meglio sarebbe difficile da battere, ma Tina Weirather (tre volte su quattro a podio in stagione) potrebbe essere in grado di sfruttare l’occasione. Occhio alla slovena Stuhec, che ha vinto l’ultimo SuperG a Cortina, e ad Anna Veith (sì quella che un tempo si chiamava Anna Fenninger – esistono ancora donne che dopo essersi sposate cambiano il cognome) che ha trovato una settimana fa il primo podio dal ritorno dall’infortunio. E poi c’è Lindsey Vonn, e Lindsey Vonn è capace di tutto.

Capitolo italiane: Sofia Goggia è una delle favorite, pochi dubbi. Quest’anno è arrivata in fondo in due dei quattro SuperG finendo seconda e terza. Attacca sempre, Sofia, ed è per questo che potrebbe rischiare di uscire più di altre, ma se arriva al traguardo è un problema per tutte. Federica Brignone, nella sua sempre più continua crescita nelle discipline veloci, è da un paio d’anni una top 10 nel superG: la forma c’è, ma il suo risultato dipende molto dalla tracciatura, che più è tecnica più la favorisce. Dopo il brutto superG d’esordio Elena Curtoni ha fatto 3ª, 6ª, 8ª: è una pericolosa outsider, ma arrivasse a medaglia saremmo (piacevolmente) sorpresi. Infine, difficile sperare in qualcosa più di un piazzamento per Francesca Marsaglia.

Combinata femminile

Quando: venerdì 10 febbraio, discesa ore 10.00 – slalom ore 13.00

Italiane: Brignone, Goggia, Schnarf, E. Curtoni

Favorite: Gut, Vonn, Shiffrin (?), Goggia, Brignone, Kirchgasser, Stuhec, Holdener

Guida: Una delle gare dal pronostico più aperto. Vuoi perché ce n’è stata una sola in stagione (ha vinto Stuhec con Goggia terza), vuoi perché di suo la combinata è molto difficile da decifrare. Se la discesa non farà molta selezione, ecco che anche Mikaela Shiffrin (se parteciparà) può diventare una favorita, anche per l’oro, così come altre specialiste dello slalom, come la svizzera Wendy Holdener, l’anno scorso miglior combinatista del circuito.

Capitolo italiane: C’è speranza di medaglia anche qui, seppure l’esito della combinata è molto difficile da prevedere. In generale le nostre sono più brave in discesa (Goggia soprattutto) che in slalom, per cui sarà importante avere un certo margine di vantaggio dopo la prima prova. La Schnarf è in bilico, reduce da una lussazione alla spalla operata pochi giorni fa potrebbe anche rinunciare per essere più fresca in discesa.

Discesa libera femminile

Quando: domenica 12 febbraio, ore 12.00

Italiane: Goggia, E. Fanchini, Schnarf, Stuffer

Favorite: Stuhec, Gut, Goggia, Weirather, Vonn

Guida: È stata la stagione dell’esplosione della slovena Ilka Stuhec, che ha vinto la metà delle discese in stagione (3 su 6). Sarebbe la naturale favorita all’oro, se solo non fosse tornata dall’infortunio quel fenomeno di Lindsey Vonn, che ha già vinto a Garmisch prima di finire fuori pista a Cortina. Insieme a loro non può mancare Lara Gut, mai peggio del quarto posto nelle gare finite in stagione, ma resta l’incognita sulla forma, anche se lei dice di essere al meglio. Tina Weirather può sempre fare un exploit, così come la svedese Kling. Chi sembra avere poche speranze è l’Austria: Schmidhofer, Scheyer, Venier sono solo outsider.

Capitolo italiane: L’infortunio occorso a Johanna Schnarf, alla miglior stagione della carriera, abbassa un po’ le percentuali di possibile medaglia azzurra. Certo, c’è sempre Sofia Goggia, che di podi in discesa ne ha raccolti 3 ed è sicuramente tra le papabili per la medaglia, anche pesante. Verena Stuffer punta a una posizione tra le prime 10, così come Elena Fanchini, anche se la bresciana nelle ultime uscite è apparsa in calo di forma.

Slalom gigante femminile

Quando: giovedì 16 febbraio, 1ª manche ore 9.45 – 2ª manche ore 13.00

Italiane: Goggia, Brignone, Bassino, Moelgg

Favorite: Worley, Shiffrin, Gut, Brignone, Bassino, Goggia, Rebensburg

Guida: È la gara in cui l’Italia ha le maggiori speranze di medaglia e quella in cui può contare su più nomi per farlo, ma se alla fine il podio fosse Worley-Shiffrin-Gut non ci sarebbe di che sorprendersi. La giovane americana ha compiuto il salto di qualità tra le porte larghe che le ha permesso di lottare con Lara Gut per la coppa del mondo generale, e questa (forse insieme alla combinata) è la gara in cui si troveranno di fronte. La francese è la specialista per eccellenza della specialità, e la nostra favorita numero 1. Occhio anche a Viktoria Rebensburg, che in gigante ha già saputo conquistare medaglie pesanti (oro olimpico a Vancouver, bronzo a Sochi, argento mondiale due anni fa).

Capitolo italiane: Abbiamo 4 atlete che hanno fatto podio in stagione, tre che fanno parte del primo gruppo di merito, una (Brignone) che ha vinto l’ultimo gigante disputato, un paio di settimane fa. Se la concorrenza è di altissimo livello, è anche merito delle nostre. A giudicare da forma e condizione azzarderemo a dire che Brignone può puntare all’oro, Goggia e Bassino al podio, Moelgg alla top 5. Soprattutto Sofia nelle ultime uscite in gigante è parsa meno a suo agio, ma molto del suo rendimento potrebbe dipendere anche da quanto raccolto prima di arrivare a quella che sarà la sua ultima gara.

Slalom speciale femminile

Quando: venerdì 17 febbraio, 1ª manche ore 9.45 – 2ª manche ore 13.00

Italiane: Costazza, Curtoni, Moelgg, Brignone (?)

Favorite: Shiffrin, Zuzulova, Holdener, Hansdotter, Vhlova, Loeseth, Strachova

Guida: Dei 7 slalom disputati finora in stagione, in uno Mikaela Shiffrin è uscita, in un altro è arrivata terza e gli altri 5 li ha vinti. Inutile dire che l’americana è la favorita assoluta per un possibile tris iridato (a cui va aggiunto l’oro di Sochi). La concorrenza però è più alta di quanto si possa pensare, con Zuzulova, Holdener (che gioca in casa) e Hansdotter a giocarsi il podio e sperare in una Shiffrin in versione umana. Difficile che a podio arrivi qualcuna che non esce dal primo gruppo di merito, qualche speranza solo sulle austriache Schild e Truppe.

Capitolo italiane: Un vuoto storico per l’Italia dai tempi di Deborah Compagnoni e Lara Magoni. In slalom speciale le speranze di medaglie sono pressoché nulle. Chiara Costazza sta facendo una buona stagione e potrebbe finire nelle prime 7-8 posizioni, Irene Curtoni e Manuela Moelgg puntano a un non impossibile posto nelle prime 10. Sarebbe già un gran risultato.

Nella prossima pagina la guida alle gare maschili dei mondiali di sci alpino 2017