Non è solo il trend del momento, o una moda passeggera: cercare di vivere in modo più sostenibile, impattando meno possibile sul pianeta è un nostro dovere. Sia nella nostra quotidianità, che nei nostri hobby, possiamo trovare soluzioni più green per non rinunciare, ma allo stesso tempo acquisire un comportamento più etico. Per esempio, hai mai pensato ad una vacanza sostenibile?

Vogliamo svelarti Tips & Tricks per poter fare un viaggio il più possibile eco-friendly, prestando attenzione ad alcune scelte che renderanno l’esperienza assolutamente indimenticabile.

Scegli con cura i mezzi di trasporto

Lo sappiamo, la comodità dell’auto la fa preferire spesso ad altre soluzioni. Ma è la scelta più responsabile? Chiaramente, la risposta è no… e quindi cosa possiamo fare?

Ci sono diverse opzioni ma sicuramente la mobilità condivisa è l’opzione più vantaggiosa: per esempio, potresti optare per un viaggio ecologico condividendo il mezzo con altre persone affidandoti a servizi come Flibco che coprono tratte battute come i bus da Torino a Malpensa, quelli da Bergamo a Milano Centrale e le navette tra Firenze e l’aeroporto di Pisa, ma anche tragitti decisamente più lunghi. Utilizzando un’opzione come Flibco, che offre servizi di mobilità condivisa, è possibile ridurre notevolmente le emissioni di CO2 mentre si viaggia da e per l’aeroporto milanese di Malpensa. Inoltre, questa soluzione permette di godere di comodità, risparmi economici attraverso la prenotazione tramite app e la garanzia di arrivo puntualissimo al terminal.

Prenotare alloggi eco-friendly

Cerca alberghi o ostelli che abbiano una politica di sostenibilità o che siano certificati eco-friendly. Alcuni adottano misure per ridurre il consumo di acqua e corrente, utilizzano fonti di energia rinnovabile, offrono opzioni di riciclaggio e possono avere iniziative per la conservazione locale. Soggiornare in questi alloggi non solo aiuta a ridurre il tuo impatto ambientale ma supporta anche le imprese che si impegnano per la sostenibilità.

Utilizzare prodotti riutilizzabili e senza plastica

Riduci l’uso di plastica monouso portando con te prodotti riutilizzabili: bottiglie d’acqua, posate, cannucce, e sacchetti per la spesa possono fare una grande differenza nel ridurre i rifiuti; molti luoghi ora hanno stazioni di ricarica dell’acqua, rendendo più facile evitare l’acquisto di bottiglie di usa e getta.

Scegliere cose da fare meno impattanti

Quando esplori la tua destinazione, preferisci attività che abbiano un impatto minimo sull’ambiente, per esempio optando per escursioni, il ciclismo o il kayak invece di tour in jeep o in motoscafo. Potrebbe sembrarti poco impattante, ma pensa a quante emissioni di CO2 risparmi al pianeta!

Supportare l’economia locale

Acquistare prodotti locali e sostenere le piccole imprese può avere un impatto positivo sull’ambiente e sull’economia locale: mangia in ristoranti che servono cibo a km zero e di stagione, acquista souvenir fatti a mano da artigiani locali e scegli tour gestiti da guide locali.

Viaggiare leggeri

Portare meno bagagli non solo rende la vacanza più facile per te ma riduce anche le emissioni di carbonio; peso ridotto significa che i mezzi di trasporto, come aerei o treni, consumano meno carburante. Cerca di imballare in modo efficiente, scegliendo abiti che possono essere combinati in più outfit e limitando gli oggetti non necessari.

Educazione e rispetto dell’ambiente

Ultimo consiglio? Educa te stesso sulle questioni ambientali della destinazione che stai visitando. Rispetta le regole locali riguardanti la conservazione e la protezione dell’ambiente, evita di disturbare la fauna selvatica, non lasciare rifiuti e segui i sentieri designati durante le escursioni. Essere un viaggiatore informato e rispettoso può fare una grande differenza nel preservare la bellezza naturale dei luoghi che visitiamo.