Cosa fare a Milano d’inverno invece di andare in letargo

D’inverno, si sa, la voglia di fare si avvicina allo zero, come le temperature spesso poco miti della mia amata Milano: ammettiamolo, chi non ha mai avuto la tentazione di rintanarsi al caldo, magari sotto un morbido piumone, e di seguire l’esempio dei nostri cari amici orsi, ghiri e ricci andando in letargo per qualche mese? Una bella abbuffata ipercalorica, seguita da un sonno rigenerante alla Sleeping Beauty fino a marzo, e il gioco è fatto!

Ma per quanto allettante possa sembrare questa soluzione, Milano ha molto da offrire anche d’inverno, nonostante le temperature rigide e il cielo grigio che tante città ci invidiano! Quindi, armatevi di una buona giacca imbottita e seguiteci alla scoperta di cosa fare a Milano d’inverno. Altrimenti, ci rivediamo in primavera.