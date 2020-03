Le notizie, quelle importanti, sul coronavirus

Questo non è il solito post che di minuto in minuto aggiorna le notizie sul coronavirus. Non troverete bollettini o breaking news, ma alcune informazioni selezionate e di più ampio respiro, che circolano tra analisti e commentatori e che faticano a trovare spazio sui media più impegnati a raccontare il qui e ora.

In Cina ce la stanno facendo. Come?

La notizia più importante di queste ore ci sembra l’analisi di quello che sta succedendo in Cina. Abbiamo la “fortuna” di non essere i primi, e questo ci dà un enorme vantaggio: possiamo conoscere in anteprima il comportamento del virus, i suoi effetti, cosa funziona per contenere l’epidemia e cosa no.

In Cina infatti l’epidemia sta rallentando, ad esempio nella giornata dell’8 marzo sono stati riportati solo 40 nuovi casi, un numero bassissimo rispetto alle cifre di migliaia di nuovi casi al giorno a cui eravamo abituati.

Cosa è successo dunque in Cina? Una risposta importante ci arriva da uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori di due università cinesi.

Attenzione: lo studio è stato rilasciato vista l’importanza della situazione, ma non è ancora stato sottoposto a peer review, che è la procedura utilizzata in ambito scientifico per validare le pubblicazioni ad opera di esperti che valutano gli articoli, esprimono un parere sulla loro pubblicabilità e suggeriscono modifiche. I risultati sono quindi preliminari.

Lo studio rivela una cosa fondamentale: in poco più di un mese, tra inizio gennaio e metà febbraio, il tasso di riproduzione del virus è crollato da 3,88 a 0,32. Significa che se all’inizio dell’epidemia ogni persona infetta contagiava in media altre 3,88 persone, dopo le misure adottate ogni persona infetta contagia ora 0,32 persone. È il dato decisivo per monitorare l’andamento dell’epidemia: se si porta questo tasso sotto a 1 significa che l’epidemia è destinata a fermarsi.

Come si è potuto ottenere questo straordinario risultato in Cina? Grazie alle misure restrittive imposte dal governo, misure restrittive che evidentemente funzionano. Già, ma quali misure? Le possiamo dividere in due gruppi, come riportato dallo studio.

Il primo gruppo di misure è simile a quelle che stiamo adottando anche noi. A partire dal 23 gennaio 2020 è stato imposto un cordone sanitario alla città di Wuhan, isolando oltre 10 milioni di persone. La circolazione è stata bloccata non solo in entrata e in uscita, ma anche all’interno della città. Altre misure sono state la sospensione del trasporto pubblico e del servizio taxi, la cancellazione di tutti gli eventi pubblici, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e le misure di igiene e di distanziamento sociale.

In questo gruppo di misure spicca la capacità delle autorità cinesi di controllare la loro effettiva applicazione: per verificare che le persone stessero effettivamente a casa, sono stati adottati sistemi di tracciamento degli spostamenti e di rilevazione degli stessi, ad opera ad esempio dei custodi dei condomini. Un livello di controllo probabilmente irraggiungibile in Italia.

Il secondo gruppo di misure è più strettamente di contenimento sanitario. A partire dal 2 febbraio, con un massiccio intervento del governo centrale per rafforzare l’apparato sanitario, è stato possibile introdurre la misura della quarantena centralizzata, non solo delle persone affette e sintomatiche, ma anche di coloro che erano entrate in contatto con queste persone. In pratica, le persone infette e i loro contatti stretti venivano portati in strutture sanitarie separate e dedicate alla quarantena. Misura anche questa poco praticabile attualmente in Italia per il 100% dei casi.

Il combinato di queste misure ha portato la Cina a vincere la battaglia, almeno in questo momento: nella regione di Wuhan il contagio si è fermato. Naturalmente niente è automatico, ma è un’importante conferma che le misure contenitive servono: vanno applicate seriamente, fatte rispettare severamente, e attuate con la collaborazione di tutti.

L’Italia ha un tasso di letalità superiore alla media. Come mai?

In questo articolo abbiamo spiegato, con l’aiuto di un epidemiologo, come leggere i dati sul coronavirus. Abbiamo spiegato il significato di parole come contagiati, positivi, guariti, letalità, mortalità, del senso e della validità di questi dati.

Ora torniamo sull’aspetto di senso e validità dei dati, approfondendo alcune questioni statistiche rispetto ai numeri del virus. In particolare, l’anomalia del caso italiano riguarda il tasso di letalità – cioè la percentuale di persone che muoiono sul totale delle persone ammalate – che appare decisamente superiore a quelli di altri paesi coinvolti.

Ora, l’attendibilità del tasso di letalità del coronavirus soffre di un grave problema, ovunque: non conosciamo il numero dei contagiati, perciò mettiamo in rapporto le persone decedute con i positivi, cioè coloro a cui è stato fatto il tampone e che sono risultati infetti dal virus.

Per questa ragione il tasso di letalità è inevitabilmente più alto di quello reale: in particolare in Italia è ora secondo gli ultimi dati aggiornati all’8 marzo al 5%. La media mondiale è del 3,5%, in Cina è del 3,7%, in Corea del Sud di meno dell’1%.

Il perché di queste differenze in realtà non lo sappiamo. Questo dato dipende da vari fattori e ancora non siamo in grado di spiegare quale prevalga. Non disponiamo infatti di tutti i dati per capire se dipenda dal numero di contagiati non rilevati, dall’età media dei positivi (che pare essere molto più alta in Italia che, ad esempio, in Corea del Sud), dalla risposta sanitaria o da altri fattori ancora.

Tuttavia i dati disponibili ci consentono di fare delle ipotesi sul numero reale di contagiati. Nella prima fase dell’emergenza, quando era confinata a Lombardia e Veneto, in queste regioni si sono fatti molti più tamponi di quelli che si fanno ora, anche su persone senza sintomi. In quella prima fase, il tasso di letalità era tra il 2 e il 3%.

Se applicassimo questi tassi di letalità ai dati attuali, i contagiati reali in Italia potrebbero essere tra i 12 e i 20 mila, e forse ancora di più. Da una parte si tratta di un dato ipotetico confortante (molte persone contagiate non hanno sintomi), dall’altra crea un po’ di difficoltà a comprendere la reale portata del contagio e delle sue possibilità di diffondersi.

Questo problema con l’affidabilità dei dati potrebbe aggravarsi ulteriormente con il passare dei giorni. Infatti più il contagio si diffonde più diminuisce la capacità del sistema di fare i tamponi e analizzarli: ci si concentrerà sempre più sulle persone che presentano i sintomi più rilevanti, allontanandoci ancora di più dal dato sui contagiati reali (d’altra parte tocca fare così, e dare la priorità alla risposta sanitaria).

L’Italia ha un problema con la terapia intensiva

Dalle dichiarazioni delle autorità preposte, una delle questioni maggiori che ha spinto anche all’adozione di misure restrittive sempre più drastiche è il potenziale impatto della diffusione del contagio sulle capacità del sistema sanitario italiano.

La situazione è particolarmente preoccupante per la terapia intensiva, ossia quei reparti dove vengono trattati pazienti in condizioni di salute medio-gravi che necessitano di supporto continuativo e specialistico.

I posti in terapia intensiva in Italia sono poco più di 5.000, i ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 sono attualmente 650, un dato che dall’inizio dell’epidemia è compreso tra l’8 e il 10% dei positivi. Naturalmente il numero è destinato a crescere, e si va ad aggiungere al numero di ricoveri in terapia intensiva ordinari e non dovuti al virus.

L’ulteriore problema è che aumentare i posti in terapia intensiva non è impossibile ma molto complicato, e necessità di tempo e risorse: non basta aggiungere stanze e letti, ma ci vogliono attrezzature specialistiche e personale specialistico in grado di usarle. Inoltre, nello specifico del caso del Covid-19, occorre isolare completamente i reparti dedicati al ricovero dei malati, istituendo quindi blocchi dedicati solo a questo tipo di pazienti. Per questo, l’invito del governo alle regioni di aumentare del 50% i posti in terapia intensiva non è di facile attuazione.

Insomma: questo è un dato che andrà attentamente monitorato e uno degli obiettivi dell’applicazione delle misure è certamente quello di prevenire situazioni estreme e dare il tempo alle strutture di organizzarsi.