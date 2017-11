I 16 migliori giochi per PS4

Quest’anno speri proprio di trovare una PS4 sotto l’albero di Natale. Magari stai progettando tu stesso di metterla sotto un altrui albero. In entrambi i casi, per quanto si tratti di un oggetto tutto sommato gradevole alla vista, avrai probabilmente bisogno di qualche gioco: a quattro anni dal lancio, la libreria della console deborda di titoli tra cui scegliere.

E per aiutarti a navigare tra il software disponibile per la popolare console Sony e separare l’erba pipa dalla gramigna su cui ha urinato il cane ci siamo qui noi di Le Nius.

Se, appena tolta la console dall’imballaggio (va bene, hai trenta secondi per crogiolarti in quel meraviglioso odore di console nuova), vuoi prenderti un po’ di tempo per decidere che giochi acquistare, ad esempio leggendo il nostro post, ricordati che ci sono svariati modi per iniziare ad utilizzare la tua PS4 senza spendere un soldo in più, a patto che tu abbia accesso ad Internet.

Una volta effettuata la registrazione a PlayStation Network (o il login, in caso tu possegga già un account) durante il primo avvio della console, clicca sull’icona PlayStation Store nel menù principale: ci sono almeno due sezioni che potresti voler visitare.

1. La più ovvia è quella delle demo, dove puoi scaricare le versioni di prova di giochi molto diversi tra loro, da Destiny a Disagaea 5.

2. Quella dei giochi cosiddetti free to play, titoli messi a disposizione del giocatore gratuitamente che si sostengono tramite delle micro transazioni facoltative come l’acquisto di skin per i personaggi o equipaggiamento. Alcuni miei amici hanno perso il sonno per lo sparatutto in terza persona Warframe e per Neverwinter; io che sono più tradizionalista e ormai mi tengo lontano dai giochi online come da buchi neri, opterei invece per i primi episodi di Tales from Borderland o Resident Evil Revelations 2, oppure per qualche match con le sgallettate di Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters.

Se all’interno della console avete trovato anche un voucher di prova per il servizio PlayStation Plus, avrete poi accesso anche ad un paio di titoli completi che Sony offre agli iscritti ogni mese, vostri fino allo scadere dell’abbonamento.

I migliori giochi per PS4

Ma veniamo (finalmente, direte) alla selezione di giochi vera e propria. I titoli contrassegnati con la sigla PSN (PlayStation Network) sono quelli che non trovate nei negozi ma potete acquistare nel negozio digitale di PlayStation, a cui potete accedere dalla vostre console, dal computer o dall’applicazione per smartphone.

1. Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn * è un action open world con numerosi elementi RPG sviluppato dallo studio di Sony Interactive Guerrilla Games, noto in precedenza per un’altra esclusiva PlayStation di genere completamente diverso, lo sparatutto Killzone.

Oltre ad una realizzazione tecnica davvero incredibile che sfrutta a pieno PS4 e un sistema di combattimento particolarmente ben realizzato ed appagante, il gioco sorprende -essendo di fatto l’esordio dello studio in questo genere- per la profondità dell’ambientazione e la bontà della storia: nel 3000 d.C., per colpa di un cataclisma non meglio identificato, la civiltà umana è collassata e le macchine si sono evolute assumendo l’aspetto di dinosauri e animali robotici che in breve sono diventati la razza dominante sul pianeta.

Aloy, una ragazzina reietta non accettata dalle comunità tribali a cui è regredita l’organizzazione umana, trova un mentore nell’emarginato Rost e assieme a lui si allena per riuscire ad avere la meglio su un temibile Secodonte, impresa che le varrebbe l’attenzione delle matriarche tribali e la possibilità di interrogarle sulle sue misteriose origini.

Unico caveat: si tratta di un gioco piuttosto impegnativo e bisogna fare proprio il sistema di combattimento per avere la meglio sui dinosauri robot; se avete voglia di un action più spensierato e button masher guardate altrove.

È da poco uscita l’espansione The Frozen Wildlands, una nuova lunga campagna realizzata bene quanto la principale e inclusa su disco per chi volesse acquistare la Horizon Zero Dawn: Complete Edition, disponibile dal 6 dicembre 2017.

Alternative: Assassin’s Creed Origin, Batman Arkham Knight, Far Cry 4, Grand Theft Auto 5

