Itinerari a piedi: 5 cammini da percorrere almeno una volta nella vita

Il viaggio a piedi non è certo un’abitudine recente, ma da qualche anno in molti ne stanno riscoprendo il fascino. È sempre più frequente sentir parlare di itinerari a piedi da percorrere in Italia o in Europa, da soli o in gruppo, autorganizzati o con la guida di tour operator specializzati.

In Europa, in effetti, si trovano numerosi itinerari a piedi da percorrere zaino in spalla, alcuni in pochi giorni, altri ben più lunghi e avventurosi. Se amate camminare e vi affascina l’idea di un viaggio lento, che consenta di assaporare ogni istante della strada percorsa, siete sulla via giusta per scegliere il vostro prossimo viaggio a piedi.

Chi sceglie di partire in autonomia di solito si trova ad affrontare viaggi poco impegnativi dal punto di vista economico, anche se non sempre raggiungere il punto di partenza costerà poco. Più dispendiosi sono i viaggi organizzati da tour operator specializzati, che però in alcuni casi sono preferibili. Inoltre, se siete al vostro primo viaggio a piedi, dovrete necessariamente dotarvi dell’attrezzatura necessaria per partire (buone scarpe da trekking, abbigliamento tecnico, zaino, magari tenda, materassino, fornello, ecc…) per cui sarà necessario risparmiare un po’.

Se già vi è venuta voglia di partire, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Noi vi consigliamo questi 5 cammini.

Itinerari a piedi: 5 cammini tra cui scegliere

1. Cammino di Santiago de Compostela (Francia-Spagna)

Tra i tanti itinerari a piedi è il più famoso al mondo. Storico cammino dei pellegrini che partendo dal paesino di Saint-Jean-Pied-de-Port, alla base dei Pirenei, attraversa la Spagna e arriva in Galizia, di fronte all’immensa Cattedrale di Santiago, dove si trova la tomba dell’Apostolo San Giacomo.

In mezzo, 800 km di natura, storia e arte spagnola. Le grandi città come Pamplona, León, Burgos e i piccolissimi paesi che hanno ritrovato nuova vita proprio grazie al Cammino: poche case, una chiesetta, pavimentazione spesso in terra battuta, quasi sempre un ostello per i pellegrini.

Percorrere il Cammino di Santiago vuol dire tracciare una lunga linea nella parte alta della Spagna, attraverso quattro delle sue bellissime regioni: Navarra, La Rioja, Castiglia e León, Galizia. Dai Pirenei fino all’arrivo a Santiago il panorama cambia costantemente, dalle alte montagne dove non è infrequente trovare pioggia e temperature basse, all’altopiano caldo e dorato delle Meseta, con i suoi campi di grano. Infine, se avrete ancora energie per proseguire per altri 90 km fino “alla fine della terra”, arriverete al mare di fronte a Finisterre.

Le motivazioni che oggi spingono a percorrere il Cammino di Santiago sono le più svariate e non esclusivamente religiose. Camminando troverete fianco a fianco pellegrini e viaggiatori, persone che affrontano il cammino per intero o che ne percorrono solamente una parte, suddividendo il viaggio in più riprese in modo da renderlo più agevole.

Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, il Cammino di Santiago è sicuramente uno dei meglio attrezzati dal punto di vista dell’accoglienza, ma procurarsi una buona guida e prepararsi alla partenza è d’obbligo. È necessario allenarsi a camminare per molte ore consecutive con il peso dello zaino sulle spalle e avere un ottimo feeling con le scarpe che si indosseranno.

Percorrere l’intero Cammino a piedi richiede circa 30 giorni, 2 settimane in bicicletta.

2. Via Francigena (Regno Unito-Italia)

Se fossimo nel Medioevo, dopo il Cammino di Santiago sarebbe questa la via che vi trovereste a percorrere. La Via Francigena, infatti, parte da Canterbury (Regno Unito) e porta a Roma che, assieme a Santiago de Compostela e Gerusalemme, era considerata una delle tappe obbligatorie di ogni pellegrino.

Nel tratto italiano questo cammino attraversa alcune delle zone più belle suggestive del nostro paese dal Passo del Gran San Bernardo fino a raggiungere Roma.

Aosta, Pavia, Piacenza, Lucca, San Gimignano, Siena, Viterbo sono alcune delle città che troverete negli oltre 1000 km della Via Francigena in territorio italiano. In mezzo, mulattiere in pietra, sentieri di montagna, strade bianche, campestri o strade secondarie poco trafficate. La strada sotto i vostri piedi racconta la storia e l’antichità dell’itinerario che state percorrendo: i selciati medievali, il basolato della via Cassia, i sanpietrini di Roma.

Nel tratto Toscano attraverserete le mura di Lucca, potrete visitare la bellissima Abbazia scoperta di San Galgano, sedervi in Piazza del Campo a Siena, vedrete Monteriggioni, piccola città sulla sommità della collina racchiusa tra antiche fortificazioni.

Negli ultimi anni, con la riscoperta di viaggi e itinerari a piedi anche la Via Francigena è stata meglio attrezzata per l’accoglienza dei camminatori e ben segnalata. Le difficoltà sono legate più che altro alla lunghezza e al dislivello. Il consiglio è quello di percorrere il percorso ufficiale, più sicuro, facile, con poche difficoltà tecniche e percorribile da tutti.

Essendo percorribile nei due sensi (per andare verso Santiago oppure per raggiungere Roma e, da lì, Brindisi e poi Gerusalemme), non c’è un vero e proprio punto di partenza della Via Francigena, per cui non vi resta che scegliere le vostre tappe e camminare.

In molti scelgono di percorrere le tappe della Via Francigena a più riprese, magari approfittando del weekend e spostandosi di volta, in volta con i treni regionali, grazie agli sconti per i camminatori muniti di credenziale.

3. Via degli Dei (Italia)

Cammino dal nome suggestivo dovuto ai monti che attraversa (il Monte Venere a Monzuno e il Monte Luario a Firenzuola), la Via degli Dei collega Bologna a Firenze ripercorrendo un antico tracciato di epoca romana, la Flaminia Militare.

Oggi l’antico lastricato romano è stato per la maggior parte sommerso dalla vegetazione, anche se resta visibile in alcuni tratti, e il percorso si snoda tra gli Appennini lungo un sentiero di montagna.

Negli ultimi due/tre anni la Via degli Dei ha visto una vera e propria riscoperta da parte degli amanti degli itinerari a piedi che, con una camminata di circa una settimana, possono percorrere i suoi 130 km immersi nella natura degli Appennini.

Visto l’aumento dell’affluenza di recente si è provveduto a un miglior cartellamento del percorso e lentamente anche l’offerta ricettiva si sta ampliando e sicuramente nei prossimi anni si vedrà un incremento dei servizi rivolti ai camminatori.

Percorrere la Via degli Dei permette di attraversare il crinale appenninico e di godere del suo bellissimo bosco, ricco di vegetazione e di fauna, oltre che di visitare due bellissime città come Bologna (la partenza è in Piazza Maggiore) e Firenze.

Il percorso è di media difficoltà, ma dato che in alcuni punti si raggiungono quote intorno ai 1000 m è sconsigliato affrontarlo in inverno a causa della possibile presenza di fango e neve. È invece un tipo di percorso adatto a chi decide di viaggiare con il proprio amico a quattro zampe, grazie alla presenza di strutture pet friendly lungo il percorso.

4. Cammino di San Paolo (Turchia)

Sicuramente meno conosciuto dei precedenti itinerari a piedi, questo cammino parte dalla città di Perge, vicino ad Antalya, e si snoda per 500 km attraverso la Turchia fino ad arrivare a Yalvac.

Il tragitto porta il nome di Paolo perché ripercorre il cammino dell’Apostolo durante il suo viaggio attraverso l’Asia Minore. E si narra che proprio a Yalvac, l’antica Antiochia di Pisidia, si sia tenuto il primo sermone ufficiale di San Paolo.

Il Cammino di San Paolo ripercorre quindi le antiche vie che collegavano Roma alla Terra Santa ed è il cammino ideale per scoprire una Turchia lontana dalle classiche mete del turismo, rurale e dedita alla pastorizia, per esplorare villaggi in pietra e panorami mozzafiato, fino alla catena montuosa del Tauro.

Le valli della Cappadocia, la Valle Rossa con le sue rocce di formazione vulcanica, Tarso città natale di San Paolo, la città di Antiochia sono solo alcune delle tappe di questo viaggio fortemente intriso di spiritualità.

Anche se può essere percorso in qualunque periodo dell’anno, si tratta di un cammino abbastanza impegnativo, soprattutto perché le indicazioni sono quasi inesistenti. Meglio quindi decidere di affrontarlo affidandosi a tour operator specializzati, che conoscano la zona e le sue asperità. La durata del viaggio è di circa 10 giorni.

5. South West Coast Path (Regno Unito)

È il cammino più lungo del Regno Unito, nato nel XIX secolo con l’intento di presidiare l’intera costa meridionale dell’Inghilterra e far fronte al contrabbando. Ma qui leggenda e realtà si confondono: si narra infatti che queste fossero le terre di Re Artù.

Il South West Coast Path copre oltre 1000 chilometri lungo la costa tra piccole baie e imponenti scogliere, attraverso borghi, villaggi e paesini di pescatori tra Somerset, Devon, Cornwall e Dorset. Un percorso panoramico davvero mozzafiato.

Giudicato uno dei migliori percorsi al mondo da Lonely Planet, questo cammino ha una forte importanza culturale in quanto vi sono passati scrittori, musicisti e artisti come William Turner.

Lungo il percorso incontrerete inoltre tre aree di interesse internazionale: la North Devon Biosphere Reserve (Patrimonio dell’Umanità per i suoi paesaggi e aree selvagge), il Cornwall and West Devon Minig Landscape (dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la conformazione rocciosa e gli scavi minerari) e la Jurassic Coast (area geologica risalente a 185 milioni di anni fa).

Data la lunghezza, per completarlo è necessario un bel po’ di tempo, circa 8 settimane, e allenamento anche se il percorso non presenta particolari difficoltà. Ovviamente è possibile decidere di percorrere anche solo una parte dell’itinerario. I sentieri sono ben battuti, ma il tempo è mutevole per cui è essenziale essere equipaggiati.



