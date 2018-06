Gimme5, qualche domanda a chi la usa

Gimme5 è un’app per Android e Apple per risparmiare e per investire: abbiamo chiesto di parlarcene a Giacomo, un ragazzo che la utilizza, per capire cosa ne pensa, ma anche come stanno andando i suoi investimenti. Ecco cosa ci ha detto.

Ciao Giacomo, chi sei e cosa fai?

Sono Giacomo, milanese, studente universitario al terzo anno della facoltà di statistica. Intanto sto facendo uno stage curriculare presso una società di consulenza informatica statistica.

Come definiresti Gimme5?

Gimme5 è un’applicazione che permette a gente inesperta, ma anche esperta, di accedere a fondi di investimento che, soprattutto i giovani, magari non sanno cosa siano né come accedervi. Con questa applicazione invece è molto facile, puoi iniziare con pochissimi soldi, anche con 5 € (anche se secondo me ha poco senso iniziare con così pochi) per poi aggiungerne.

Quando l’hai scaricata?

Aspetta che controllo… A novembre 2016.

E quanto la usi?

La uso un paio di volte a settimana, ma tutti i giorni controllo verso sera l’andamento del mio fondo su un sito online.

Tu come usi Gimme5?

Io ho cominciato per curiosità, infatti avevo messo poco, 100 €, poi ho visto che andava molto meglio di quanto mi aspettassi, e ora verso 500 € ogni volta che li metto da parte. L’ideale è versare meno e più spesso ma il problema è che con il mio conto corrente pago 1 € per ogni bonifico e su tanti versamenti da 5 € ci rimetterei, quindi mi conviene fare tranche più grosse.

Sei soddisfatto dell’andamento dei tuoi fondi?

Sì, in particolare il primo che sul fondo A come A Europa 2, che ha fatto +32,18%, quindi molto bene. Ho aperto il multifondo ad inizio maggio, da un mese soltanto, e il 2° fondo che ho scelto è A come A Patrimonio Aggressivo, perché avevo deciso di mettere meno soldi perché è a rischio elevato, per ora è cresciuto ancora poco, ma è da valutare sul lungo periodo. Ho appena iniziato anche A come A Asia Pacifico, per diversificare l’investimento che avevo fatto sul fondo A come A Europa 2.

L’opzione sostenitore ti sembra interessante? Cosa ne pensi?

Attualmente io non la uso perché se devo chiedere fondi o chiedere un regalo mi faccio fare direttamente un bonifico. Però nel momento in cui io, che sono già utilizzatore, volessi dare dei soldi a amici o figli (in futuro), invece che darglieli in mano che non è praticissimo, potrei convincerli ad aprire una posizione su Gimme5, così che poi ne possano usufruire. Sarebbe anche uno stimolo nei loro confronti ad investire.

Conosci altri che utilizzano Gimme5?

Sì, un mio cugino che l’ha utilizzata per poco tempo il cui investimento è andato bene, ma ha deciso di uscire perché diceva che non aveva tempo di seguire l’andamento dell’investimento (ma non serve molto tempo per farlo, anzi!), e un’amica più grande con la quale però non ne ho parlato di recente.

Hai suggerito a qualcuno di utilizzare questa app?

L’ho consigliata a diverse persone, parenti e colleghi, ma in pochi mi han dato ascolto!

Perché, secondo te?

Per diversi motivi. Intanto sentire parlare di fondi d’investimento fa sempre un po’ paura a chi come me è cresciuto in tempo di crisi. Secondo motivo la pigrizia, perché devi registrarti e firmare qualche foglio… Non ci vuole niente, secondo me, ma credo che qualcuno di quelli cui l’avevo consigliata lo veda come uno sbattimento. E poi forse qualcuno dei miei amici non la usa perché non lavora ancora e non ha soldi da mettere…

Conosco anche uno che mi ha detto che non la usava perché vuole scegliere in prima persona le azioni su cui investire: ho provato a spiegargli che non avendo lui competenze specifiche in campo borsistico era un’idiozia, ma è rimasto della sua idea.