Barcellona non turistica: i 7 luoghi più belli da scoprire

Ogni anno Barcellona viene raggiunta da migliaia e migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Solo nel 2015 ha battuto un record con più di 8 milioni di visitatori, con un incremento del 5,4% rispetto all’anno precedente.

I turisti sono attratti dalle sue spiagge, dalla notoria movida estiva, dalle pregevoli architetture di Gaudì. Tuttavia, nella capitale catalana c’è molto di più da vedere e scoprire.

Barcelona es molt mes

recita una wed d’informazione turistica.

Sono molti, infatti, i luoghi e i divertimenti esclusi dai tradizionali percorsi turistici, che piacciono un sacco a chi Barcellona la vive tutti i giorni come me. Proviamo allora a scoprire questa Barcellona non turistica attraverso i 7 posti più belli e interessanti, che sono un must se volete dire di aver visitato davvero la capitale della Catalogna.