Il ritorno di Vox 2 Box, uno dei 5-6 migliori podcast sul calcio in Italia, che torna nei luoghi ad esso adibiti per la prima puntata del 2018.

Nell’episodio 48 si parla del calcio giocato durante le feste natalizie, dal derby di Coppa Italia alla lotta in testa alla Serie A tra Napoli e Juventus, dall’incredibile Udinese di Massimo Oddo alla prima storica vittoria del Benevento.

Troverete inoltre le nomination per i 4 premi mensili del mese di Dicembre dei #V2BAwards, i motivi per non tifare Iran ai Mondiali, tristissime squalifiche agli Ultras, una rassegna sui migliori di giocatori del 2017 di svariate nazioni nel mondo, e previsioni di ogni tipo sul calcio del 2018.

Ascolta “Episodio 48 (2×18) – Cetriolo-Zucca Meccanico” su Spreaker.

Per ascoltarci premete ‘play’ qui sopra.