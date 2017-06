Vox 2 Box – Episodio 29: In Mino Veritas

L’episodio 29 del podcast Vox 2 Box, a pochi giorni dalle polemiche seguite al mancato rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan, che ovviamente è il tema principale della puntata.

Tornano le rime rappate di Francesco Lisanti che ci racconta in esclusiva la guerra tra Di Marzio e Pedullà, torna il Momento Maioli dedicato ai vari Wenger Out sparsi per il globo, torna anche il calciorandom per far tappa in Lituania, terra di giocatori di basket ma anche di calcio.

