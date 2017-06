L’episodio numero 28 del podcast sul calcio di Le Nius in una puntata che passa dal calcio giovanile con mondiale under 20, europeo under 21 e campionato Primavera sugli scudi e arriva al calciomercato, con i colpi del Milan e la guerra tra giornalisti del settore.

Il calciorandom fa tappa in Malawi, il momento Maioli è dedicato alle competizioni ufficiali tra nazionali di paesi che non esistono.

