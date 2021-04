Viene chiamata sindrome di Wanderlust e in pratica è quel disperato bisogno di viaggiare per andare alla scoperta delle meraviglie del mondo. È qualcosa che si lega a doppio filo all’animo umano, perennemente attratto dalla bellezza e da tutto ciò che è sconosciuto e fa sognare. In questo periodo storico siamo stati costretti a dominare queste emozioni ma non abbiamo mai spesso di prepararci per il prossimo viaggio, programmando e progettando il momento di ripartire.

C’è un gesto che è del tutto iconico e connaturato al viaggio stesso, quello di scattare fotografie a raffica per fermare nel tempo qualche attimo felice o qualche luogo indimenticabile. Immagini che poi è bello riguardare sulla poltrona di casa, nel nome di una dolce nostalgia.

Aumentano i viaggi fotografici, ricchi di ‘photo opportunity’

Ogni scatto consente di rivivere l’emozione che racchiude e non è un caso se sono sempre in aumento le offerte di ‘viaggi fotografici’, progettati proprio per facilitare la realizzazione di una bella mole di scatti mozzafiato. Questi si possono fare anche con i più sofisticati smartphone, ormai vere e proprie macchine fotografiche in miniatura.

Sfogliare i ricordi fotografici è un gesto antico e moderno, che viene alimentato soprattutto dalle immagini di viaggio. Il fatto è che, purtroppo, quando poi si rientra a casa i buoni propositi vengono spesso traditi e si finisce per non stampare le foto, affollando la galleria dello smartphone. Niente di più sbagliato. Perché questo luogo digitale dalle dimensioni sconfinate può ben presto trasformarsi in un buio dimenticatoio.

La soluzione c’è ed è molto semplice: bisogna recuperare una dimensione reale e stampare le foto online ricorrendo alle piattaforme di specialisti che offrono questo servizio, peraltro assicurando un livello di personalizzazione altissimo.

Le pareti di casa diventano mostre fotografiche in continuo aggiornamento

La stampa foto online sta diventando una vera e propria buona abitudine, che consente di dare vita alle immagini altrimenti intrappolate nei device elettronici di ogni tipo. Oggi non ci sono più i rullini, che dovevano essere portati a sviluppare da un fotografo professionista. Si può fare tutto in maniera facile e veloce ricorrendo al web.

Vediamo allora quali sono i buoni motivi nel nome dei quali è sempre bene provvedere alla stampa foto online. Innanzitutto sfogliare le immagini in un bell’album consente di rivivere appieno le emozioni di viaggio. Ma con le foto di viaggio si potranno anche arredare angoli e pareti intere della propria casa, così da creare uno splendido effetto museo.

Il colpo d’occhio è assicurato e pure l’effetto wow in chi entra in visita nell’appartamento. Incrociare ogni giorno lo sguardo con momenti belli della nostra vita, magari quando si esce di casa per affrontare una nuova giornata, consentirà di ottenere una veloce iniezione di ottimismo e positività. La casa si trasforma in una mostra fotografica permanente e in continuo aggiornamento: dovrete scegliere bene la parete da decorare, che potrà essere sia nel corridoio di ingresso oppure in salotto e camera da letto.

Migliorarsi sempre per ottenere scatti memorabili

Chi ama la fotografia sa bene quanto sia importante migliorarsi sempre, così da ottenere risultati ancor più indimenticabili ed emozionanti. La stampa foto online consente di progredire su questo percorso, sia sotto l’aspetto dei colori che dell’espressività e della tecnica in generale.

Stampare le immagini e analizzarne le caratteristiche consentirà di realizzare con il trascorrere del tempo foto sempre più belle. Ci sono inquadrature e linee guida virtuali da tenere a mente quando si imbraccia la macchina fotografica per scatti memorabili. Le foto possono essere utilizzate anche per fare dei regali originali, per creare composizioni murali e per ottenere uno stimolo continuo al viaggio.