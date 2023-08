Se la Toscana si trova sul podio delle bandiere blu 2023 è anche grazie al suo meraviglioso arcipelago, e in particolar modo all’Isola d’Elba. Non solo acque cristalline, ma anche pulite, dotate dei servizi necessari e soprattutto sostenibili: il rispetto per l’ambiente marino è uno dei parametri più importanti per l’assegnazione del titolo, e l’Elba ha dimostrato la cura per il suo mare in modo impeccabile, in particolare in due comuni.

La quantità e la qualità delle spiagge blu dell’Elba sono ottimi motivi per partire alla sua scoperta, quindi compara online le migliori tariffe dei biglietti dei traghetti per l’Isola d’Elba e prenota i biglietti per trascorrere la tua estate in uno dei luoghi più incantevoli del nostro Paese.

Bandiere blu a Marciana Marina

Ogni anno la FEE (Foundation of Environmental Education) si occupa di assegnare le

bandiere blu a spiagge e approdi turistici europei in base a fattori come la quantità (e la qualità) di servizi presenti nelle zone interessate, la pulizia dell’acqua balneabile del mare e la sostenibilità di servizi, così da promuovere interventi volti alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente marino. In questo, l’Isola d’Elba si è sempre saputa distinguere, forte anche della sua posizione e delle sue caratteristiche geografiche.

Negli ultimi anni ha infatti sempre collezionato bandiere blu dalla FEE, e anche per il 2023 sono ben tre le spiagge premiate, e si trovano tutte nel comune di Marciana Marina.

Più nel dettaglio si tratta di La Marina, la spiaggia del borgo sulla costa settentrionale dell’isola, Redinoce e La Fenicia, caratterizzate da fondali cristallini e una grande quantità di ottimi servizi.

La Fenicia è in particolare quella che da più tempo colleziona bandiere blu: lunga quasi 100 metri, ciottoli bianche e acque cristalline le hanno fatto aggiudicare il titolo per molti anni di fila, e per questo è tra le spiagge più famose dell’Elba se non la più rinomata di tutte.

Oltre alle spiagge, anche come approdo turistico Marciana Marina ottiene una bandiera

blu.

Bandiera blu anche per Porto Azzurro

Se per Marciana Marina collezionare bandiere blu è all’ordine del giorno, non sorprende trovare anche Porto Azzurro tra gli approdi turistici premiati dalla Foundation of Environmental Education, la quale ha visto e apprezzato le iniziative avviate per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio. Porto Azzurro in effetti ottiene il titolo da almeno 3 anni consecutivi, grazie a tutto ciò che offre a livello di servizi ma soprattutto alla cura e al rispetto che riserva all’ambiente.

Seppur non gode di alcuna spiaggia blu, il suo litorale è ugualmente uno dei migliori dell’isola, con perle da non perdere come la Spiaggia di Barbarossa e la spiaggia Terranera, caratterizzata da una ghiaia scura davvero suggestiva.

Ad ogni modo, grazie all’impegno messo nella depurazione delle acque, nella gestione dei rifiuti, nell’accessibilità, nella mobilità sostenibile e in moltissime altre attività di valorizzazione e sostenibilità, l’Isola d’Elba ancora una volta si dimostra una delle destinazioni ideali per delle vacanze estive indimenticabili ma rispettose dell’ambiente e dell’incredibile mare che si ha la fortuna di avere a due passi.