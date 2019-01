IRES non profit: un pasticcio preoccupante

Quest’anno il Governo ci ha regalato un Natale differente. Non siamo arrivati alle feste conoscendo i contenuti delle leggi di bilancio dello Stato, e quindi non sappiamo bene cosa aspettarci dal nuovo anno.

Le modalità di estensione della manovra finanziaria, ovvero del bilancio dello Stato, hanno inoltre reso una caccia al tesoro la scoperta delle nuove norme che impatteranno sull’economia del 2019.

Una delle sorprese più amare ha raggiunto gli operatori del Terzo Settore (dove finalmente si era arrivati ad una definizione legislativa nella legge cosiddetta “Riforma del Terzo Settore”): senza essersi confrontato neanche con il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, il Governo ha raddoppiato l’IRES agli enti non commerciali, eliminandone il regime di favore e, con esso, 70 anni di legislazione di vantaggio per questi enti, equiparando l’aliquota a quella per le società commerciali: 24% invece che 12%.

Proviamo a vedere cosa significa in concreto e perché preoccupa.

Che cos’è l’IRES per il non profit

L’IRES è l’imposta sul reddito delle società, il corrispettivo dell’IRPEF che tutte le persone fisiche pagano, ed è uno degli architravi del sistema fiscale italiano. Si tassa il reddito di impresa (il cosiddetto utile o avanzo di gestione, che comunque la maggior parte delle organizzazioni non ha), ma anche i redditi diversi, come quelli fondiari (gli affitti), patrimoniali (i capitali investiti) e le plusvalenze (vendite di patrimonio immobiliare).

Proviamo a capire cos’è il reddito di impresa: se vendo per 100 e spendo 80 (per esempio per pagare i materiali, i lavoratori, gli spazi, i canali di vendita, le spese legali, le spese per le concessioni e le autorizzazioni), genero un avanzo di gestione di 20.

Se sono una società profit che ha come scopo l’arricchimento dei soci, allo Stato va poco meno di un quarto del mio avanzo di gestione, permettendomi di intascare quindi soltanto poco più di 15 (stando all’esempio).

Se invece sono una realtà non profit verso allo Stato quasi un ottavo (quindi 2,5 nell’esempio), però la legge mi impedisce di portarmi a casa i restanti 17,5; questi soldi li devo investire nella mia attività di pubblica utilità: assistenza sociale, assistenza sanitaria, cultura, beneficenza, e tante altre.

Questo aspetto del re-investimento è fondamentale per capire la ratio, la logica della fiscalità di vantaggio concessa al Terzo Settore. Il legislatore definisce gli ambiti di operatività per cui ci si può definire di pubblica utilità, e li definisce in positivo, inserendone l’elenco nella legge. Oltre agli ambiti di azione il legislatore pone limiti di carattere organizzativo, pone limiti sulle attività, sulle retribuzioni dei dirigenti;

insomma, può servirsi di diversi strumenti per definire lo scopo di lucro o non di lucro di un’attività e per impedire una distribuzione anche indiretta e fittizia di questi utili. E lo fa con dati oggettivi, partendo dai bilanci delle organizzazioni.

L’impatto dell’innalzamento dell’IRES non profit

L’impatto economico sulle organizzazioni non profit di questa norma sarebbe ovviamente variabile a seconda delle dimensioni delle organizzazioni: per una piccolissima qualsiasi variazione di costo indiretto può avere un impatto marginale alto, mentre in una molto grossa può comportare la necessità di rivedere o spostare piani di investimento. L’impatto potrebbe essere maggiore per quelle fondazioni che utilizzano le rendite patrimoniali per fare beneficenza (dare soldi ad altri per sostenere progetti) per via della tassazione dei cosiddetti redditi diversi.

Spesso l’impatto dell’IRES sul bilancio di un’organizzazione è ridotto, ci sono tante altre tasse che pesano maggiormente: l’IVA ad esempio per una Onlus (o, in futuro, per un Ente del Terzo Settore) è considerata un costo come lo è per un consumatore finale, cioè non si può recuperare l’IVA versata sugli acquisti; molti sostengono che per questo motivo il regime onlus potrebbe anche non essere vantaggioso in alcuni settori come l’assistenza sociale o la sanità.

A bilancio vanno quindi 118 milioni di €; contando che le organizzazioni presenti in Italia sono 343.000 (ma la maggioranza di esse non ha IRES da pagare), risulterebbero mediamente 344 € ad organizzazione.

Quello che preoccupa tutto il mondo del terzo settore, che si è finalmente “ribellato” in questi giorni, sono il metodo e le motivazioni che stanno dietro a questa scelta, questioni che non si risolveranno neanche qualora la promessa di cambiamento dovesse essere mantenuta. L’impatto principale in questo caso è culturale, e consiste nello scardinare alla base il vantaggio fiscale di chi opera per pubblica utilità.

I problemi

Il Governo oggi sembra agire come gli algoritmi dei social network, con un meccanismo di analisi delle reazioni a leggi, provvedimenti, semplici affermazioni, per poi aggiustare il tiro. Una volta pubblicata la norma si sono accorti delle polemiche suscitate, anche dalla Chiesa e dai Padri di Assisi, potenti e già blanditi in passato dal premier.

Ma le forze al Governo si sono accorte anche che nel “popolo” il sentimento del dover punire i falsi volontari è molto forte. È stata quindi rivendicata l’idea di modificare l’imposta sul reddito delle società per smascherare i furbetti del volontariato. E questo è il problema fondamentale: i furbetti sono già smascherabili dal sistema attuale. La fiscalità di vantaggio ha una sua logica, pensata e strutturata negli anni.

C’è poi la confusione estrema che si fa (o che si vuole fare?) tra volontariato e terzo settore, che comprende anche la cooperazione sociale e l’imprenditoria sociale, quindi attività anche di impresa ma con finalità di pubblica utilità. Nella notte dove tutte le vacche sono nere, viene naturale buttare tutto a monte per punire la vacca malata.

Negli ultimi anni è stato portato avanti un processo partecipativo vero sulla Riforma del Terzo Settore. Un processo di riforma complessivo e sensato, con una visione dello sviluppo e della crescita del settore anche contestabile, ma oggi qualcuno si è svegliato e ha modificato una delle principali differenze del settore, in nome della lotta ai furbetti.

Il futuro

E quindi ciò che più preoccupa è il futuro.

Intanto c’è un’incognita per le organizzazioni non profit: come preparo il bilancio preventivo? Penso alle tasse come in manovra, o mi fido del vice-premier che ha detto che la legge cambierà? Ma come cambierà? Come si calcoleranno i primi mesi dell’anno che precederanno l’eventuale rettifica di legge?

Si rischia una sospensione di scelte che non farà bene a nessuno. Praticamente si consiglia di accantonare il 12,5% del margine previsto in più per coprire eventuale aumento, in modo da poterlo poi sbloccare per investimenti nel momento in cui la norma venisse cambiata.

Il rischio più grosso è che la toppa sia peggiore del buco: alcune dichiarazioni di questi giorni di sottosegretari e di senatori sono oggettivamente preoccupanti. Non si capisce secondo quale linea vogliano muoversi, né come intendano rimodulare questa tassa.

Sia chiaro: la norma del ‘73 potrebbe essere rivista, nessuno la ritiene immutabile così come è. Le critiche alla Riforma del Terzo Settore, per chi scrive, erano indirizzate soprattutto al mancato superamento della disciplina degli enti non commerciali.

Ma qui entra in gioco il metodo, che si contrappone alla questione tempo. Chi scriverà la nuova norma? Chi sarà ascoltato? Con che rappresentatività?

Oggi la preoccupazione è cresciuta, ed è necessario vigilare per capire come migliorare un settore che aiuta la crescita del benessere delle persone.