Il Mediterraneo è un’importante area geografica che mette a disposizione del turista un mix unico di cultura, paesaggi, bellezze naturali e divertimento. Non a caso, è una delle mete preferite da milioni di persone, che la eleggono come la destinazione ideale per le proprie vacanze; il tutto senza spendere una fortuna, dato che è possibile regalarsi una crociera approfittando delle tante offerte proposte dalle compagnie specializzate.

Visitare il Mediterraneo grazie alle offerte

Tra le offerte per le crociere disponibili online, quelle per visitare il Mediterraneo sono fra le più gettonate in assoluto. Le opzioni sono davvero tantissime, dai last minute fino ad arrivare alle promozioni che consentono di scoprire le meraviglie delle isole greche. Per non parlare poi dei vari pacchetti low-cost e degli all inclusive.

Grazie a queste proposte, è possibile visitare città come Barcellona, Roma, Atene, Istanbul e molte altre, immergendosi nella cultura e nella storia di queste destinazioni uniche al mondo. Inoltre, si tratta di una preziosa soluzione per chi desidera visitare più località in un solo viaggio, senza doversi preoccupare degli alloggi o dei trasporti. Ma quali sono le località che si possono visitare grazie a queste offerte?

Alla scoperta dei Fiordi norvegesi

Se si pensa al Mediterraneo, di solito si tende a sognare le spiagge soleggiate e il mare, ma ci sono anche altre meraviglie pronte per essere scoperte, come la Norvegia. Non a caso, le crociere nei Fiordi spesso incuriosiscono più di un turista, per via della possibilità di visitare queste maestose formazioni rocciose modellate dall’azione dei ghiacciai nel corso dei millenni.

Anche qui, è possibile approfittare di offerte speciali per visitare i Fiordi norvegesi senza spendere una fortuna. Dal Geirangerfjord al Nærøyfjord, entrambi patrimonio dell’UNESCO, non mancano le opportunità per regalarsi un’esperienza decisamente inusuale. Facendo un giro in barca sarà possibile scoprire ogni angoletto nascosto di questi imponenti protagonisti.

Il Geirangerfjord è il fiordo più famoso della Norvegia: non a caso, presenta una vista mozzafiato sulle montagne e sulle cascate circostanti. Un altro fiordo imperdibile è il Nærøyfjord, famoso per essere il più lungo e profondo della Norvegia. Il Nærøyfjord, inoltre, viene arricchito dalla presenza di alcuni villaggi di pescatori particolarmente pittoreschi.

La lista non si esaurisce qui, dato che anche il Lysefjord merita una menzione: parliamo infatti di un fiordo noto in tutto il mondo per via delle sue due attrazioni principali, ovvero il Preikestolen (noto come Il Pulpito) e il masso Kjeragbolten, spesso meta degli escursionisti professionisti. Occorre poi citare il Trollfjord, un fiordo nell’arcipelago delle Lofoten di dimensioni ridotte ma ugualmente affascinante.

Infine, ecco il Nordfjord, situato nella regione di Vestland. Questo particolare fiordo viene considerato come uno dei più attraenti, per via della varietà di paesaggi e di scorci che offre, dalle montagne innevate fino ad arrivare alle vallate circondate di verde.

Le mini crociere

Un’altra interessante opzione per visitare il Mediterraneo a prezzi a dir poco vantaggiosi è optare per le mini crociere. Si tratta di viaggi brevi, della durata di pochi giorni, che permettono di scoprire alcune tra le località costiere più belle in Europa, dalla Spagna fino ad arrivare alla Francia. Un’esperienza breve ma decisamente divertente.

Le mini crociere sono l’ideale per chi desidera concedersi una pausa rigenerante, senza dover investire troppo tempo o troppo denaro. Inoltre, le possibili destinazioni sono davvero tante, da Barcellona a Istanbul, passando per Ibiza, Corfù, Dubrovnik, Marsiglia, Mykonos, Santorini, Zadar e Valencia.

In definitiva, grazie alle offerte e alle mini crociere chiunque ha la possibilità di godersi un viaggio intenso e divertente. Non resta che scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze, e prepararsi a vivere un’esperienza di viaggio destinata a rimanere impressa nel cuore.