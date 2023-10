Una friggitrice ad aria calda, o air fryer, è conosciuta anche come friggitrice senza olio. Questo elettrodomestico da cucina è sempre più diffuso, ed è caratterizzato dal fatto che consente di friggere i cibi senza utilizzare l’olio da frittura o comunque di utilizzarne quantità ridottissime. Sul mercato sono ormai disponibili moltissimi modelli di air fryer che si distinguono per capacità, dimensioni, funzioni e prezzi; relativamente a questi ultimi, la variabilità è enorme. A tal proposito, accanto a modelli base che costano poche decine di euro, vi sono proposte particolarmente sofisticate che arrivano a superare i 400 euro.

È ormai diverso tempo che le friggitrici ad aria si stanno proponendo come validissima alternativa salutistica alle tradizionali friggitrici e, prima di illustrarne i principali vantaggi, è opportuno spiegarne brevemente il principio che ne sta alla base.

Come funziona una friggitrice ad aria?

Il principio che sta alla base della friggitrice ad aria è che, il vettore del calore che permette la cottura degli alimenti, non è l’olio da frittura, bensì l’aria calda che circola a forte velocità nel cestello contenitore. Di fatto, questo elettrodomestico non è altro che una sorta di forno a convezione di ridotte dimensioni che, grazie a una ventola che fa circolare l’aria ad alte temperature (si può arrivare ai 200 °C circa), permette di dorare i cibi come nel caso della tradizionale frittura.

Quali sono i principali vantaggi della friggitrice ad aria?

La tradizionale frittura a immersione nell’olio è un metodo di cottura che rende i cibi particolarmente gustosi e appetibili, ma non mancano i punti a sfavore; non è infatti considerata uno dei metodi di preparazione degli alimenti più salutari; per di più, una buona parte dell’olio utilizzato si lega ai cibi rendendo la preparazione tipicamente ipercalorica; consumare cibi i fritti quotidianamente non è quindi consigliabile se si vuole che la nostra dieta sia salutare e normocalorica; l’utilizzo della friggitrice ad aria, in cui l’utilizzo dell’olio è assente o irrisorio, ha il vantaggio di eliminare queste due problematiche.

Altri vantaggi che vale la pena di prendere in considerazione sono i seguenti:

una maggiore pulizia: il mancato utilizzo dell’olio (o comunque un suo uso molto ridotto) fa sì che le operazioni di pulizia dell’elettrodomestico risultino piuttosto semplici; peraltro esistono in commercio anche modelli autopulenti;

una maggiore sicurezza: le scottature da schizzi di olio bollente sono incidenti abbastanza frequenti in cucina, infatti l’uso di una friggitrice ad aria elimina questo problema;

meno odori di fritto: la frittura ad aria comporta meno odori fastidiosi rispetto alla frittura tradizionale;

cottura piuttosto rapida: la frittura ad aria è un metodo di cottura piuttosto veloce;

versatilità: i modelli più sofisticati di friggitrice sono caratterizzati dalla presenza di molte funzioni e non si limitano alla semplice frittura dei cibi.

Qualche idea per la scelta

Al momento della scelta è consigliabile assicurarsi che il modello di friggitrice sia in grado di raggiungere una temperatura di almeno 200 °C; in caso contrario i risultati culinari potrebbero essere inferiori alle aspettative.

È opportuno verificare anche quali sono i consumi energetici dell’elettrodomestico in questione. Se le funzioni e il prezzo sono simili, è consigliabile orientarsi su modelli non eccessivamente “voraci” in termini di consumi energetici.

Per quanto riguarda la capacità, ci si dovrebbe orientare su quelli che sono i nostri utilizzi abituali; se cuciniamo spesso per molte persone è consigliabile scegliere un modello con un cestello di dimensioni ragguardevoli, in caso contrario si può scegliere un modello più piccolo, anche perché è sconsigliabile consumare spazio in cucina per un modello sovradimensionato per le proprie esigenze.

Si verifichi infine l’eventuale presenza di caratteristiche aggiuntive che possono consentirci una maggiore versatilità nella preparazione delle ricette.