Essere in possesso di un diploma non garantisce la possibilità di trovare rapidamente lavoro. Le motivazioni sono varie e vanno dal fatto che per alcune professioni è necessaria una competenza maggiore rispetto a quella offerta da un diploma, per arrivare fino alla difficoltà di accedere al mondo del lavoro per coloro che possiedono alcune tipologie di diploma. Non tutti però sono pronti a seguire un corso universitario; prima di tutto perché non sempre la facoltà cui si desidererebbe accedere accetta qualsiasi iscritto, si pensi ad esempio alle facoltà a numero chiuso; secondariamente, perché la carriera universitaria può essere da alcuni considerata troppo lunga o troppo costosa.

L’alternativa all’università

Per ottenere tutte le possibilità di accedere a una carriera di successo esistono alcune soluzioni alternative all’università. Ad esempio sono disponibili i vari corsi post diploma di ITS Maker, così come di altre realtà formative. Si tratta di corsi professionali fortemente centrati sulle esigenze delle imprese presenti in una zona, in modo da offrire maggiori possibilità a chi li segue per potersi poi introdurre nelle aziende disponibili sul territorio circostante. Se ne trovano di varie tipologie e consentono di ottenere un titolo professionalizzante più rapidamente rispetto a una qualsiasi università. In linea generale, per accedere a questo tipo di corsi è necessario possedere un diploma, in vari casi è consigliato il possesso di un diploma in uno specifico ambito. È vero però che le scuole professionali offrono corsi che consentono anche a chi possiede tipologie di diploma più generici di mettersi al passo con i compagni di corso che invece hanno conoscenze più centrate sull’argomento degli specifici corsi disponibili.

Come funziona un corso post diploma

Per comprendere efficacemente come funziona un corso post diploma è necessario fare riferimento alle informazioni disponibili presso la sede formativa che lo somministra. Tutti gli ITS, Istituti Tecnici Superiori, offrono comunque corsi biennali, con frequenza obbligatoria per almeno l’80% dei corsi e con circa 35 ore di attività settimanali. Sono quindi corsi full time, adatti a chi desidera immergersi completamente in questo tipo di formazione. Chi già lavora e intende ottenere un titolo abilitativo, per poter migliorare la

propria carriera, può comunque informarsi perché in alcuni casi è possibile seguire i corsi in modo parziale, ma dipende molto dalle specifiche situazioni e dalle singole scuole. Ogni corso comprende sia lezioni in aula classiche, sia percorsi di e-learning, e uno stage finale di tirocinio, da svolgere in Italia o all’estero. Si tratta quindi di corsi di formazione strettamente ancorati alla realtà del luogo, che consentono di mettersi in gioco rapidamente al termine del corso, andando a testare le proprie competenze in azienda.

Quali corsi

Le tipologie di corsi disponibili presso un ITS di una specifica Regione italiana dipendono quindi dalle esigenze della zona. Si tratta però solitamente di proposte formative volte a formare gli addetti più richiesti al momento, che spesso vanno a colmare delle carenze formative di altri percorsi. In molti casi quindi si tratta di corsi dedicati a figure professionali correlate all’innovazione, al turismo e alla digitalizzazione. In questo settore è ora in corso una riforma volta a potenziare gli ITS su tutto il territorio nazionale. Nello specifico l’offerta formativa dovrebbe essere rafforzata soprattutto su sei specifici settori che sono: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

L’accento viene dato soprattutto alle nuove tecnologie, alla transizione digitale e a quella ecologica; perché sono questi i settori in cui si ritiene che in un futuro prossimo saranno necessari più addetti e una formazione più specifica.

Quanto costa

Gli ITS sono scuole nate grazie all’intervento del Ministero dell’Istruzione; i primi sono nati nel 2008 ma sono varie le realtà locali di nuovissima attivazione. In ogni Regione poi i singoli ITS sono stati avviati in modo originale, con il contributo delle realtà locali. Regioni, scuole, enti locali, imprese e le stesse università hanno messo in campo fondi e competenze. Per questo la stragrande maggioranza dei corsi offerti negli ITS sono a titolo gratuito, fatto salvo un piccolo contributo per l’iscrizione; ce ne sono però alcuni che hanno un costo maggiore, sempre rimanendo all’interno di un costo globale inferiore rispetto a un percorso universitario. Svolgono non solo attività formativa ma anche di orientamento al lavoro, di analisi dei fabbisogni formativi del singolo territorio, di accompagnamento al lavoro e di fornitura di attività di aggiornamento per formatori.