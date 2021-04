Cambiare auto può essere un’esigenza, oppure un’idea davvero invitante, ma non sempre ci si vuole impegnare in un acquisto. Oltre a essere vincolante, infatti, questo passo può risultare molto oneroso, considerando anche che in molti casi il valore delle auto crolla dopo pochi anni dell’acquisto. Quindi, anche se viene tenuta in condizioni ottimali e anche se si tratta di un brand blasonato come Mercedes, rivendendo l’usato si rischia di pentirsi dell’affare.

Una soluzione alternativa valida che offre un’enorme quantità di vantaggi è quella del noleggio a lungo termine senza anticipo. Con il noleggio si può scegliere fra i modelli Mercedes più interessanti e nuovi. Senza dimenticare, che è possibile optare per una vasta gamma di finiture e di optional che su un’auto di proprietà potrebbero diventare una spesa proibitiva.

Come funziona il noleggio auto a lungo termine

Questa soluzione si sta diffondendo perché offre molti vantaggi rispetto all’acquisto. In sostanza, si tratta di firmare un contratto che ci vincola a un mezzo sempre revisionato, con prestazioni ottimali, per un tempo limitato che può arrivare fino a 60 mesi partendo da un minimo di 24.

Nel noleggio a lungo termine senza anticipo Mercedes, l’auto una volta consegnata è già dotata di assicurazione. Poiché questa assicurazione è inclusa nel contratto e viene stipulata dalla società di noleggio, finisce per avere un costo minore rispetto a quello di un’assicurazione personale. Di solito queste assicurazioni sono comprensive di tutti gli optional che si possano desiderare con il massimo della versatilità e della sicurezza, come per esempio quello contro furto, incendio e danneggiamento, per i cristalli ed altre voci che possono essere aggiunte in fase di stipula.

Il mezzo viene consegnato chiavi in mano in un tempo pari a quello di una concessionaria e si è liberi di guidare esattamente come se la macchina fosse stata acquistata. Al termine del contratto, si può decidere se prendere un’altra auto a un prezzo molto vantaggioso sempre con la formula del noleggio o rinnovare il contratto estendendolo, se ad esempio l’esperienza di guida si è rivelata particolarmente positiva.

È anche possibile riscattare il mezzo, quindi acquistarlo, anche se è una soluzione poco ambita da chi sceglie il noleggio, per il semplice fatto che alle stesse condizioni si può avere un’auto nuova ad alte prestazioni e più aggiornata.

Altre caratteristiche di questa formula

In generale si ha la completa libertà di utilizzo per il mezzo, anche se in base al tipo di attivazione le responsabilità possono cambiare, così come il chilometraggio. È Il caso ad esempio delle auto che vengono affittate per tutta la famiglia, dove può essere necessario specificare quali saranno le persone che possono guidarla, secondo un meccanismo identico a quello delle assicurazioni, che in questo modo si tutelano dal rischio di incidenti legati ad auto destinate ad essere guidate anche da neopatentati.

All’interno del contratto viene dichiarato in maniera esplicita che eventuali problemi per l’auto non correlati allo scorretto utilizzo, a esempio un comune guasto, ricadono all’interno delle coperture offerte. Quindi, nel caso in cui ci sia da portarla dal meccanico, basterà recarsi presso un centro convenzionato, senza bisogno di pagare le spese, in base al tipo di problema.

Nel noleggio auto Mercedes per quanto riguarda la responsabilità civile nel caso di incidenti, le clausole che si possono attivare nei contratti sono molto interessanti e spesso migliori rispetto a quelle a disposizione per le auto di proprietà.