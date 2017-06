Come dovrebbe essere il tuo compagno ideale?

L’abbiamo fatto tutte. Qualcuna più scientificamente, con tanto di esperimenti e fogli Excel, qualcuna con un’amica al bar, qualcuna solamente dentro se stessa. Ma tutte, prima o poi, ci caschiamo, nell’elenco di caratteristiche che dovrebbe avere il nostro compagno ideale.

Lo facciamo perché lo cerchiamo disperatamente, o perché sentiamo che manca qualcosa nella relazione di coppia che stiamo vivendo, o magari solo per passare una mezzora.

Ognuna naturalmente ha la sua lista, unica e incontestabile. Ci sono però degli atteggiamenti, degli aspetti del suo carattere che possono fungere da indicatori di una persona che è in grado di rendere la vostra relazione un percorso di crescita comune, e non una gabbia in cui ti senti intrappolata.

Segni zodiacali o percentuali di massa muscolosa a parte, l’uomo perfetto in assoluto non esiste per nessuna di noi. Cerchiamo di scoprire se quello con cui stiamo è perfetto per noi.

8 caratteristiche del compagno ideale

È il tuo migliore amico

Andate d’accordo in modo spontaneo e naturale e senti che con lui puoi parlare per ore di tutto? Ridete spesso insieme, scherzate, siete affiatati? Bene, perché il tuo partner ideale dovrebbe essere in grado di farti ridere come farebbe il migliore dei tuoi amici, ma anche saperti dare il suo supporto nei momenti di bisogno. Ti ascolterebbe sempre, fino alla fine di ogni tuo discorso, e dimostrerebbe sicuramente interesse verso le tue passioni.

So che sembra più facile a dirsi che a farsi ma il mondo è pieno di persone capaci di ascoltare: non sottovalutate questo pregio enorme!