Biennale d’Arte di Venezia 2017: Viva Arte Viva

Approfondimento padiglioni nazionali - Italia e Germania

I padiglioni nazionali sono tantissimi e sparsi tra Giardini e Arsenale. Data l’incredibile mole di materiale non è possibile soffermarsi su ciascuno, cosa che richiederebbe un lungo discorso a parte dedicato a tutti i padiglioni. Inoltre, si preferisce evitare l’effetto “hit parade” di sommarie classifiche sui padiglioni e simili.

Si è scelto di soffermarsi esclusivamente sul padiglione dedicato al nostro paese e su quello che ha ricevuto il riconoscimento del Leone d’Oro, per offrire la possibilità di un approfondimento non superficiale delle opere di questi due padiglioni.

Padiglione Italia

Un coro pressoché unanime afferma che sono stati fatti dei passi avanti rispetto alle scorse edizioni, che consisterebbero prima di tutto nella scelta indovinata di diminuire il numero degli artisti partecipanti.

Gli anni precedenti effettivamente erano stati caratterizzati da un numero imbarazzante di artisti, che rifletteva un certo italico disagio all’idea di scontentare qualcuno dei possibili esclusi. Questa pluralità un po’ slegata faceva perdere focus e pregnanza al padiglione.

Quest’anno gli artisti selezionati dalla curatrice Cecilia Alemani sono solo tre: Roberto Cuoghi, Giorgio Andreotta Calò e Adelita Husni-Bey. Titolo del padiglione è il Mondo Magico, ispirato all’omonimo libro dell’etnologo Ernesto de Martino, in cui l’autore offre una ricostruzione di quella che lui definisce l’”età magica”.

Secondo de Martino l’età magica è quel periodo in cui ha origine il soggetto umano come qualcosa di storicamente determinato, in un’epoca in cui i confini tra uomo e natura sono ancora incerti. Proprio questa incertezza di confini crea un dramma: il rischio che l’uomo si senta annullato da forze naturali incontrollabili. La magia allora non è altro che un insieme di tecniche messe in atto per superare questa crisi.

Nel panorama dell’arte contemporanea italiana, questi tre artisti, lungi dal considerare il magico una via di fuga nell’irrazionale, se ne appropriano invece come mezzo cognitivo per ricostruire la realtà, dando forma a complesse cosmologie personali.

Roberto Cuoghi, ispirandosi alla tela fiamminga di Holbein Il Cristo Morto e alla morale del testo di devozione medioevale Imitatio Christi, ha trasformato lo spazio del padiglione nella cripta di una basilica paleocristiana, in cui è ubicata una fabbrica di sculture di Cristo. Il corpo di Cristo può essere considerato una reliquia, un frammento del soprannaturale, un tramite per l’aldilà, tutte caratteristiche che lo rendono “magico”. Cuoghi prende spunto da questa ritualità magica e la trasfigura.

Nella tradizione iconografica il corpo di Cristo è rappresentato in vario modo, ma quasi sempre come un corpo umano mortale. In particolare, il dipinto Il Cristo Morto rappresenta Cristo in una tomba, prima della Resurrezione, con il volto, le mani e i piedi in un primo stadio di putrefazione. Il quadro, quasi disturbante, è inoltre più volte citato e discusso dai personaggi dell’Idiota di Dostoevskij; il principe Myškin alla sua vista esclama: “Quel quadro potrebbe anche far perdere la fede a qualcuno”.

Quindi, nel tempo del materialismo tecnologico in cui le immagini omologate hanno perso la loro consistenza organica, Cuoghi – attraverso la sua opera Imitatio Christi – va a pescare nella memoria antica e ne fa un laboratorio scientifico, che moltiplica l’immagine di Cristo in una serie di sculture, tutte della stessa forma perché originate dallo stesso calco, ma fatte di materiali organici diversi, e ciò fa sì che cambino sotto l’azione di muschi, muffe e batteri nel corso dell’esposizione. Le imitazioni vengono tutte deturpate, sono tutte imperfette.

Nell’Imitatio Christi, Tommaso da Kempis esorta a vivere ogni giorno della propria vita con correttezza morale in modo da non temere la morte, perché solo così questa paura potrà essere esorcizzata. Ma secondo la simbologia di Cuoghi, l’uomo temerà sempre la morte, perché non è in grado di imitare l’esempio di Cristo fino in fondo, anche se si avvicina all’aspetto mortale e corporeo di Cristo, più vicino all’umano.

L’artista dichiara così il limite umano, simboleggiato dall’impossibilità di rappresentare il Cristo storico, dato che il risultato finale dell’opera non è controllabile, ma è in un certo senso lasciato al fato o al caso. Chi compie allora la magia? Forse le immagini in sé, i tentativi. L’interrogativo è lasciato aperto. L’intero processo è concepito per essere aperto, per non ottenere mai lo stesso risultato, secondo una logica di decomposizione e composizione, morte e rigenerazione.

Questo progetto si inserisce nella ricerca poetica di Cuoghi, che indaga le proprietà trasformative dei materiali e la fluidità di qualsiasi definizione di identità. L’artista ci introduce a un processo sperimentale di modellazione della materia, riflettendo al contempo sul potere magico delle immagini, sulla forza della ripetizione e sulla memoria iconografica della storia dell’arte.

Adelita Husni-Bey propone con The Reading una videoinstallazione su un laboratorio collettivo dal valore pedagogico, basato su una conversazione ispirata dalle figure di tarocchi disegnati dall’artista. Ogni tarocco rappresenta uno specifico sottotema di discussione.

Il gruppo è costituito da ragazzi americani, riuniti in una tavola rotonda che, ispirati dai concetti evocati dai tarocchi, discutono sul concetto di cosmogonia. Parlano della terra, procedendo da una visione più capitalista verso una più spirituale e magica, secondo cui essa è un vero e proprio essere vivente.

La Fine del Mondo di Giorgio Andreotta Calò è un’opera che si compone di due livelli, o meglio di due mondi paralleli, che portano avanti la riflessione sulla simbologia del doppio, che caratterizza la produzione dell’artista. Si entra dapprima in un mondo sotterraneo, che è un luogo oscuro (con solo una finestra aperta sul Giardino delle Vergini), in cui sculture di grandi conchiglie sono appese a dei pali da ponteggio.

Percorrendo lo spazio si arriva poi a una scalinata tramite cui si accede all’altro mondo. Salita la scalinata, lo spettatore nel voltarsi vede la grande immagine riflessa del tetto del padiglione, che si sdoppia. Appare come un gigantesco lago che non è chiaro se sia un’immagine reale o un miraggio.

Mentre la prima opera di Cuoghi pone l’enfasi sull’aspetto processuale dell’opera, le altre due opere sono compiute e a sé stanti. Per cui, senza nulla togliere al loro valore, forse sarebbe stato più efficace dedicare tutto il padiglione a Cuoghi, oppure operare a monte una scelta curatoriale diversa.

Padiglione della Germania

Il Padiglione tedesco ha vinto il Leone d’Oro per la migliore partecipazione nazionale “per un’installazione potente e inquietante che pone domande urgenti sul nostro tempo e spinge lo spettatore a uno stato di ansia consapevole. Risposta originale all’architettura del padiglione, il lavoro di Imhof è caratterizzato da una scelta rigorosa di oggetti, corpi, immagini e suoni”, come recita il sito della mostra.

Con l’installazione sculturale e performativa Faust, l’artista Anne Imhof ha dato vita, insieme a un team di performers, a una messa in scena performativa di oltre quattro ore, modificando profondamente lo spazio originario del padiglione tedesco. In alcuni periodi dell’esposizione la performance è tuttavia ridotta a un solo giorno alla settimana e messa in atto in forma abbreviata. Si trovano in rete vari video brevi, che danno un’idea dell’effetto che può fare la visita.

Il titolo “Faust” si riferisce a questa considerazione della curatrice del padiglione, Susanne Pfeffer: “Nel capitalismo il dominio del denaro è assoluto. Come nel Faust di Goethe, vogliamo vedere qualcosa che neanche c’è. Non c’è l’anima, non ci sono le merci dell’economia finanziaria e, ciononostante, anzi, proprio per questo, il sistema funziona”.

L’opera è costituita dall’intero padiglione e da quello che avviene al suo interno. Lo spazio del padiglione, sorvegliato all’esterno da veri cani da guardia, costituisce una scena fissa fatta di pareti sottili e di un pavimento in vetro trasparente e sopraelevato, in cui la divisione degli spazi è studiata secondo una precisa coreografia degli angoli di visuale.

I corpi dei performers, statici o in movimento, si trovano contemporaneamente sopra, sotto o accanto ai visitatori, ma non interagiscono con il pubblico, che non viene mai direttamente coinvolto. I performers rappresentano un fenomeno sia singolo sia collettivo. Sono corpi, sculture mobili, e nello stesso tempo merce, abitanti una struttura fredda e simmetrica, che può essere una casa, un’istituzione o uno stato, in cui la trasparenza del vetro rende tutto visibile e controllabile.

I performers mettono in atto quella che la curatrice definisce come “la zombizzazione del corpo capitalizzato”. Si tratta di corpi ridotti a un regresso animale, ammaestrati e fragili, permeati da strutture di potere invisibili. I loro gesti esistono solo nella loro medialità, cioè sono immagini consumabili come merce digitale, il cui piacere non riguarda l’atto sessuale, ma l’atto del vedere e dell’essere visti.

Ogni tanto si avvertono dei deboli tentativi di ribellione, laddove alcuni gesti del singolo si oppongono a sequenze di movimenti uniformi e ripetuti ossessivamente, come guidati da sms interni a cui si ubbidisce in modo acritico, come avviene con le regole sociali non scritte, che limitano l’originalità del singolo e annichiliscono qualunque forma di pensiero laterale.

Questo conflitto interno provoca dolore nei corpi, che talvolta gridano in modo flebile, ma sia il grido che il pugno si smorzano presto, anche gli abbracci tra loro si impietriscono o si trasformano in lotta, e questi corpi finiscono per autodistruggersi, chiusi nel loro individualismo. Ogni tanto risuonano voci isolate, che arrivano poi a formare un inquietante coro in cui non vi è comunione alcuna, perché tutti cantano l’Io: non l’unicità e la dignità della persona, ma l’individualismo.

Si tratta insomma di uno scenario orwelliano, adattato all’odierno predominio della medialità e del digitale, in cui il corpo, omologato a standard imposti di bellezza e di comportamento, perde la sua autentica vitalità, unicità e libertà individuale. Tutto questo porta a una smaterializzazione del corpo, che diventa capitale. Lo spettatore attraverso la trasparenza e il distacco offerto dal vetro è stimolato a una presa di consapevolezza di questa amara condizione che lo riguarda.

L’opera d’arte Faust vuole essere un atto di resistenza a tutto questo, e consiste nella simbolica occupazione dello spazio istituzionale del padiglione della Germania, che rappresenta la casa individuale, ma anche tutto ciò che nelle istituzioni e nello stato promuove questa zombizzazione del corpo capitalizzato.