Vox 2 Box – Episodio 4: Fontanella Di Natale

Il quarto episodio di Vox 2 Box, come ogni lunedì, è puntualmente online. E per la prima volta nella storia è anche corredato da un’intervista. Ospite della puntata è infatti Mario Fontanella, bomber napoletano del calcio maltese, che avevate già conosciuto nell’episodio 3.

C’è un’altra novità: aperta la rubrica #vox2boxrisponde, dove con cadenza irregolare, la redazione risponderà a una selezione di domande che arrivano in settimana dal pubblico.

Non manca il solito focus sulla Serie A, con particolare attenzione rivolta alla lotta per non retrocedere, insieme a brevi approfondimenti su Milan e Inter. Puntualissime anche le polemiche sceme, il momento Maioli e il calciorandom che per l’occasione fa tappa in Angola.

