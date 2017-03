Vox 2 Box – Episodio 14: Thank You for Closing

Torna con l’episodio 14 Vox 2 Box, il podcast sul calcio di Le Nius. Per l’occasione non può mancare un lungo riferimento all’argomento della settimana, il closing della trattativa Milan-SES che sembra essere destinato a durare all’infinito, tra le speranze vane dei tifosi e le manie di protagonismo di una nuova scena giornalistica. Un argomento caldo che scalda gli animi e anima i Rant.

Dopo le consuete polemiche sceme il focus sulla Serie A, che ha visto uno stop per la Juve che doveva fare una #GitaAUdine, la vittoria del Napoli a Roma e dell’Inter a Cagliari.

Il Momento Maioli, per celebrare l’arrivo di un nuovo inconsueto presidente a Palermo, è dedicato ai patron più eccentrici del mondo del calcio. Il calciorandom, in chiusura, fa tappa alle Mauritius, che per chi non lo sapesse sono a circa 550km a Est del Madagascar.

Potete navigare tra i diversi capitoli dell’episodio seguendo la guida che trovate qui sotto, o ascoltare la puntata direttamente su Spreaker, che da qualche giorno ha aggiornato la sua App: adesso potete ascoltarci anche a velocità 2x o mettere un timer che ci costringa a durare 45 minuti come vi avevamo promesso.

La guida con i capitoli per seguirci per argomento: