Il mio viaggio in Vietnam da sola, zaino in spalla

La baia di Halong, le montagne al confine cinese, le lanterne di Hoi An, il fascino della capitale: il viaggio in Vietnam mi ha fatto scoprire non solo le meraviglie di questo Paese, ma un profondo rispetto per il suo popolo.

La meta del Vietnam l’ho scelta non proprio di pancia come faccio di solito. Dopo Malesia, Singapore, Thailandia e Cambogia, la voglia di fare la zingara nel paradiso dei backpacker non mi era ancora passata. Così, un po’ per esclusione, ho optato per un viaggio in Vietnam. E come spesso accade in questi casi, ho avuto una bellissima sorpresa: il Vietnam è un paese di una bellezza inaudita. Così ho speso un mese girandolo da Nord a Sud.

In questo articolo vi racconto le tappe fondamentali, partendo dal simbolo vietnamita per eccellenza: la baia di Halong.