I viaggi della redazione Viaggi di Le Nius: 16 luoghi che abbiamo visitato nel 2016

La redazione viaggi, per definizione, è quella che più di altre si dedica a viaggi, vacanze e spostamenti. E al loro racconto. Gli articoli che leggete nel corso dell’anno nascono principalmente dalle esperienze di viaggio che facciamo in prima persona, che si tratti di un weekend lungo in giro per l’Italia o di un viaggio di qualche mese nel nord Europa.

E nel 2016, dove siamo stati? Per fortuna abbiamo viaggiato davvero tanto e di tutti i posti che abbiamo visto potete leggere consigli e itinerari proprio dalle pagine di Le Nius. Per salutare il 2016 che se ne va (possiamo dire, finalmente?) abbiamo scelto 16 tra i posti in cui siamo stati e che vi consigliamo di visitare nel 2017.

6 in Italia 10 nel resto del mondo… rigorosamente in ordine sparso!