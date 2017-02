Se cercate un gioco leggero, che non richieda lunghi preparativi, dal ritmo rapido, divertente, stimolante e adatto a trascorrere serate con gli amici o anche assieme ai vostri figli piccoli, dovreste prendere in considerazione Dobble. Meno “commerciale” di altri passatempo di prima classe come Uno e meno complesso di un normale gioco di società, Dobble potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

Si tratta di un gioco di carte: nella confezione ce ne sono 55, sono rotonde (come la scatoletta metallica che le contiene ed il libretto di istruzioni) e su ognuna sono rappresentati 8 simboli diversi. La particolarità intorno a cui ruotano tutte le modalità di gioco e che determina l’unicità di Dobble è che tra due carte qualunque esiste sempre uno ed un solo simbolo in comune.

Partendo da questi presupposti, il gioco, acquistabile su Amazon *, offre varie sfide (cinque principali più alcune introdotte in determinate edizioni), tutte volte a individuare nel minor tempo possibile il simbolo in comune e a nominarlo ad alta voce. La difficoltà, che non è da sottovalutare, sta nel fatto che, pur essendo identici, i disegni su due carte diverse possono avere dimensioni ed orientamento diversi.

Scoprirete che riconoscere un albero, una candela, un gatto, un pupazzo di neve con la frenesia per il tempo che scorre, col rischio che qualcuno vi preceda, non è così scontato!

Dobble istruzioni per le diverse modalità

Le 5 modalità di gioco principali sono le seguenti:

1. Ogni giocatore riceve una carta, mentre il mazzo resta al centro. Ogni volta che qualcuno individua il simbolo in comune tra la propria carta e la prima di quelle al centro, prende quest’ultima. Vince chi alla fine ha conquistato più carte.

2. Al contrario del primo mini-gioco, una carta viene posta al centro e le altre vengono divise tra i giocatori. Ogni volta che qualcuno individua il simbolo in comune tra la carta al centro e la prima delle proprie carte, si sbarazza di quest’ultima mettendola al centro. Vince chi resta per primo senza carte.

3. Ogni giocatore riceve una sola carta, che tiene in mano nascosta. All’inizio del turno tutti voltano la propria carta. Chi individua un simbolo in comune con un avversario può dare a lui la sua carta (o il proprio mazzo di carte se ne ha già ricevute da altri). Chi resta con tutte le carte in mano perde il turno, e nuove carte vengono distribuite. Vince chi perde meno turni.

4. Una carta viene posta al centro, coperta, e intorno ad essa si posizionano tante carte scoperte quanti sono i giocatori. All’inizio del turno si volta la carta centrale. Ogni volta che un giocatore individua un simbolo in comune, prende la corrispondente carta esterna (mai quella centrale). Finite le carte inizia un nuovo turno. Vince chi alla fine ha conquistato più carte.

5. Ogni giocatore riceve una carta e il mazzo resta al centro. Quando si individua un simbolo in comune tra la carta di un avversario (non la propria) e la carta al centro, quest’ultima va all’avversario stesso. Vince chi alla fine ha meno carte.

Tra le caratteristiche che rendono Dobble un gioco divertente c’è anche il fatto che i simboli non hanno un nome definito. Per quello delle labbra si può dire anche bacio e bocca, per il fuoco anche incendio, fiamma, falò… Senza contare che, nella fretta, possono uscire anche vere e proprie chicche che contribuiranno a rendere spensierata qualche ora in compagnia.

*il link contiene un codice di affiliazione di Le Nius, che ci permette di prendere una piccola percentuale sull’operazione nel caso lo acquistaste arrivando su Amazon da questa pagina. Il prezzo del gioco per voi rimane invariato.